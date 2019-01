Rauenberg. (aot) Das Glasfasernetz für alle Rauenberger Ortsteile wird "nach dem neuesten Stand der Technik und der aktuellen Lage auf dem Bausektor voraussichtlich 13,6 Millionen Euro" kosten. Das erfuhr der Rauenberger Gemeinderat auf Anfrage der SPD-Fraktion in seiner jüngsten Sitzung.

8,2 Millionen entfallen dabei auf die Kernstadt Rauenberg, 2,2 Millionen auf den Stadtteil Rotenberg und 3,2 Millionen auf Malschenberg. Keine erfreuliche Nachricht angesichts der schwierigen Haushaltslage. Allerdings sei die vorliegende Feinplanung noch nicht überprüft, beschwichtigten Bürgermeister Peter Seithel und Bauamtsleiter Martin Hörner. Auch seien in der Rechnung die Landeszuschüsse und bereits verlegte Leerrohre noch nicht berücksichtigt. Die Bauverwaltung werde die Ergebnisse der Feinplanung in laufende Tiefbauprojekte einbeziehen, sodass dort weitere Einsparungen zu erwarten seien.

Die Verwaltung gab auch den Sachstandsbericht des Zweckverbands "High-Speed-Netz Rhein-Neckar", vertreten durch den stellvertretenden Betriebsleiter Frank Bartmann, bekannt. Demnach ist der Hauptstrang des Glasfasernetzes (Backbone) durch Rauenberg fertig und bereits in Betrieb. Der Backbone durch Rotenberg ist verlegt, in Betrieb genommen wird er im Lauf der nächsten Monate, anschließend wird auch dort ein Übergabepunkt eingerichtet. Mit den Arbeiten in Malschenberg wurde noch nicht begonnen.

Am Gewerbegebiet Hohenaspen ist ein Übergabepunkt vorgesehen, an den Haus- und Betriebsanschlüsse angebunden werden können. Er ist mit einem Multifunktionsgerät ausgerüstet, dessen Technik im Lauf des ersten Quartals 2019 installiert wird. Allerdings stehe "Hohen-aspen" nicht auf der Liste der ersten 20 im laufenden Jahr zu versorgenden Gebiete, hieß es. Wenn dieses Vorhaben dennoch im Jahr 2019 realisiert werden sollte, müsste die Stadt dies selbst veranlassen und dabei mit einem Ingenieurbüro zusammenarbeiten. Planung, Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung könnten über den Zweckverband erfolgen.

Bartmann favorisiert Glasfaserverbindungen ganz bis zum Verbraucher. Um keine Zeit zu verlieren, könnten Stadt und Zweckverband gemeinsam bei den Gewerbetreibenden den Bedarf einer Anbindung an das Glasfasernetz ermitteln und dies als Basis für das Verlegen der privaten Hausanschlüsse nehmen. Nach drei Monaten Markterkundung, drei Monaten Planung und sechs Monaten Projektlaufzeit rechnet Bartmann frühestens im ersten Quartal 2020 mit der vollen Verfügbarkeit. Schneller und preiswerter ginge es nur durch die Benutzung vorhandener Kupferleitungen der Telekom und den Einsatz des sogenannten "Vectoring", das elektromagnetische Störungen, die sich auf die Datengeschwindigkeit auswirken, reduziert. Allerdings erreiche man auch damit nicht die gleiche Übertragungsqualität und -geschwindigkeit wie über Glasfasern direkt zum Endnutzer.

Mehrere Gemeinderäte zeigten sich unzufrieden mit dem Stand der Dinge, es gehe nicht schnell genug, die Aussagen zur Finanzierung seien zu vage. Rolf Becker (Freie Wähler) rissen "die Gesamtkosten von 1,6 Millionen Euro vom Hocker". Er wollte wissen, welche Zahlungsein- und -ausgänge zu erwarten seien, wie hoch die Abschreibungen seien und inwieweit der aktuelle Haushalt damit belastet werde. Christiane Hütt-Berger (SPD) interessierte sich für die Kosten, die auf die privaten und gewerblichen Nutzer zukommen. Seithel konnte keine genauen Zahlen nennen, er rechne für Hausanschlüsse mit Kosten von 1500 Euro, weitere Daten lägen nicht vor. Kämmerer Thomas Dewald wies darauf hin, dass man zuerst einen Betreiber, der das örtliche Netz verlegt, finden müsse, bevor man die Anschlussgebühren kalkulieren könne.

Hörner erläuterte, dass ein Komplettausbau in der Gesamtgemeinde wohl nicht möglich sei, zunächst müssten Gewerbebetriebe und Gebiete, wo bisher kein schnelles Internet vorhanden sei, bevorzugt behandelt werden. In diesem Zusammenhang schlug Dr. Susanne Snoj (CDU) für den Ortsteil Malschenberg im Interesse der Bürger einen Ausbau in Zusammenarbeit mit der Telekom und der Anwendung von Vectoring vor.