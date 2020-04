Feiert in diesem Jahr Ramadan unter ganz ungewöhnlichen Umständen: Imam Zekai Arslan von der IGMG Moschee in Walldorf. Foto: Agnieszka Dorn

Walldorf/Wiesloch. (agdo) Wenn am kommenden Donnerstagabend der islamische Fastenmonat Ramadan beginnt, wird alles anders ablaufen als bisher. Aufgrund der Corona-Pandemie sind gemeinsame Gebete und das Fastenbrechen in Gemeinschaft wegen des Versammlungsverbots nicht möglich. Für die Walldorfer IGMG Moschee und die DITIB Moschee in Wiesloch ist das eine Herausforderung – die Gesundheit der Menschen steht aber selbstverständlich im Vordergrund. Der Ramadan selbst ist von der Pandemie nicht betroffen, gefastet wird dennoch, zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sollen Muslime auf Essen und Trinken verzichten.

"Für Muslime ist es keine einfache Situation, beim Iftar kommen Freunde, Familie, Nachbarn und auch fremde Menschen zusammen, essen und genießen die Zeit miteinander", sagt Akif Ünal von der IGMG Moschee in Walldorf. In den vergangenen Jahren saß man gemeinsam bis spät in die Nacht beisammen und ließ bei türkischem Mokka und Tee die Abende ausklingen – Männer und Frauen getrennt selbstverständlich. Dieses Jahr wird jede Familie für sich abends essen. Viele Muslime pflegen besonders beim Iftar – so nennt sich das Fastenbrechen – interreligiöse Kontakte, gemeinsam wurde bisher in beiden Moscheen mit Christen, Juden und anderen Religionen bei Einbruch der Dunkelheit gemeinsam gegessen. Mit dabei waren in den jeweiligen Städten unter anderem auch Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Staab, Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann, Wieslochs Bürgermeister Ludwig Sauer und Vertreter der katholischen und evangelischen Kirche.

Der Ramadan fängt dieses Jahr am Abend des 23. Aprils an und endet einen Monat später, am Abend des 23. Mais. Beide Moscheen waren bislang in keiner vergleichbaren Situation, was die Beschränkungen betrifft.

"Wir begehen unsere Gebete dieses Jahr über das Internet", sagt Imam Zekai Arslan von der IGMG Moschee. Die Gebete zeichnet Imam Zekai Arslan zuvor in der Moschee auf und stellt sie dann nach Sonnenuntergang täglich auf dem Videokanal Youtube ins Internet. Die Freitagsgebete laufen dann via Liveübertragung aus der Moschee. Zudem liest Akif Ünal während des Ramadans täglich mehrere Suren aus dem Koran und stellt sie dann ins Internet, sodass am Ende der Fastenzeit alle Muslime den gesamten Koran gehört und verinnerlicht haben.

Den Fastenmonat ohne soziale Kontakte zu begehen sei sehr ungewöhnlich und schwer, aber machbar, sagt der Imam. Mit dem Fasten bauen Muslime eine stärkere Verbindung zu Gott und anderen Geschöpfen auf, zudem sollen Seele und der Körper gereinigt werden. Das Fasten hat zudem einen sozialen Aspekt, es soll den Muslimen das Leid armer und kranker Menschen näherbringen. Die Sure zwei Vers 183 O besagt etwa: "Vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben war, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget".

Auch in der DITIB Moschee in Wiesloch läuft das Ganze über das Internet, die Gebete werden via Messengerdienst Skype übermittelt. Davut Küsku, der Huca (Religionsbeauftragter) der Moschee, wird jeden Tag nach Sonnenuntergang Gebete über Skype Live durchführen und den Muslimen Allah näher bringen. "Die Situation ist nicht einfach, besonders wird uns das gemeinsame Fastenbrechen mit unseren Freunden – ob Muslime oder nicht – fehlen", sagt Küsku. Im Schnitt kamen zum gemeinsamen Iftar täglich 400 Menschen in die Moschee, darunter auch Flüchtlinge und Nicht-Muslime, erzählt Küsku. Wie das Christentum auch wird der Islam in Gemeinschaft gelebt. Aber nicht nur in Pandemiezeiten gilt es, besonders die Älteren und jene Menschen mit Vorerkrankungen zu schützen, sondern auch generell im Islam, erzählt der Huca.

Der Ramadan richtet sich nach dem islamischen Mondkalender und gehört zu den fünf Säulen des Islams. Vom Fasten ausgeschlossen sind unter anderem kranke und schwache Menschen, schwangere Frauen oder Kinder. Welche Speisen nach dem Sonnenuntergang aufgetischt werden, ist von den jeweiligen Familien abhängig und es wird unterschiedlich sein, aber eins wird es sicherlich in jeder Familie geben: und das sind Datteln. "Unser Prophet hat während des Fastens Datteln gegessen, daher wird jede muslimische Familie sicherlich nicht darauf verzichten", sagt Ecrem Tuncay von der DITIB Moschee.