Balzfeld/Hoffenheim. (noas) "Es war ein langer Weg", sagte Horrenbergs Ortsvorsteher Harald Seib, "Gott sei Dank" habe man nach über zehn Jahren das Ziel doch noch erreicht, ergänzte Karlheinz Hess, der Ortsvorsteher von Hoffenheim. Die Rede ist vom neu gebauten Radweg zwischen Balzfeld und Hoffenheim entlang der Kreisstraßen K4175 und K4176, der im Oktober fertiggestellt und jetzt eingeweiht wurde. Laut Hess war es bislang "lebensgefährlich", ausgerechnet am recht steilen Stück den Hang hinauf in Richtung Hoffenheim als Radfahrer auf die Straße wechseln zu müssen.

Umso größer ist nun die Freude über den Neubau des 560 Meter langen Radwegs. Die Bauarbeiten hatten bis Ende September dauern sollen und sich wegen Markierungsarbeiten leicht bis Oktober verzögert. Die Kosten von immerhin 200.000 Euro deckte komplett der Rhein-Neckar-Kreis, der laut Dielheims Bürgermeister Thomas Glasbrenner "sehr aktiv durch sein Mobilitätsprogramm" sei.

Über den neuen Radweg freuten sich: (v.li.) Thomas Glasbrenner, Peter Hesch, Harald Seib, Karlheinz Hess und Michael Westram. Foto: Pfeifer

Der Ausbau der Strecke ist Teil der Radwegenetzkonzeption des Kreises, in dessen Rahmen zugunsten von Klima- und Umweltschutz der Radverkehr gestärkt werden soll. Dass es mit dem Radweg überhaupt so lange gedauert hat, lag unter anderem an Grundstücksfragen: Unter den Besitzern befand sich zum Beispiel auch "eine Erbengemeinschaft mit 24 Beteiligten", so Karlheinz Hess.

Da in diesem Bereich auch die Leitung für den neuen Anschluss an die Bodensee-Wasserversorgung verlegt wurde, hat man laut Glasbrenner "zwei Fliegen mit einer Klappe" geschlagen. Ein dadurch in Mitleidenschaft gezogenes Teilstück des bereits bestehenden Radwegs in Richtung Balzfeld wolle die Gemeinde im neuen Jahr mit einer neuen Decke versehen. Zudem werde sich der Gemeinderat demnächst mit den weiteren Radwegverbindungen in die Nachbargemeinden Zuzenhausen und Meckesheim beschäftigen.

Mit dem Radweg hat man aus Richtung Hoffenheim jetzt nicht nur die Anbindung nach Balzfeld, sondern auch in Richtung Dühren und Eschelbach. Damit ist auch die Leimbachroute vollständig, "das ist für die Tourismusregion wichtig", so Sinsheims OB-Stellvertreter Peter Hesch. Der durch die komplette Rheinebene verlaufende Radweg "macht sehr viel Spaß", fand Michael Westram, Ortschaftsrat in Hoffenheim, "das hier ist der einzige Hügel". Zum Glück sei der Weg jetzt "spitzenmäßig ausgebaut", so Hess.