Von Agnieszka Dorn

Wiesloch/Leimen-St. Ilgen. Bis 2030 soll die Radwegschnellverbindung zwischen Wiesloch, Walldorf und Heidelberg fertig sein. Die Verbindung, die auch Nußloch, Sandhausen und die Stadt Leimen betrifft, soll das Fahrradfahren insbesondere für Pendler attraktiver machen. Nun war sie großes Thema bei der Fahrradtour unter dem Motto "Neue Mobilität – Orte der Zukunft".

Diese startete am Marktplatz in Wiesloch und führte über den Bahnhof Wiesloch/Walldorf zum Bahnhof St. Ilgen/Sandhausen und schließlich nach Leimen zur Endstelle der Straßenbahn. Auch Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann, Leimens Oberbürgermeister Hans D. Reinwald und Nußlochs Bürgermeister Joachim Förster radelten mit. Die Veranstaltung stieß auf großes Interesse.

Mit der Radschnellverbindung soll künftig das Verkehrsaufkommen reduziert und somit etwas für die Umwelt getan werden, erläuterte Patrick Fierhauser, Manager für Mobilität und Luftreinigung beim Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises. Man erhofft sich so eine Entlastung für Straßen, Schienen und somit eine bessere Luftqualität. Im vergangenen November habe der Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Wirtschaft des Rhein-Neckar-Kreises die Kreisverwaltung mit den Planungen beauftragt, berichtete Fierhauser weiter.

Der Kreis ist Bauträger des Abschnitts zwischen den Bahnhöfen St. Ilgen/Sandhausen und Wiesloch/Walldorf, das Land ist zuständig für die Strecke von der Grenze bei Leimen bis zum Bahnhof St. Ilgen/Sandhausen. Die weitere Strecke obliege der Stadt Heidelberg, so Patrick Fierhauser. Aktuell sei der Kreis dabei, die Planungen mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe abzustimmen. Danach soll eine Förderung beim Bund gestellt werden, weil weder die Kommunen noch der Landkreis die finanziellen Mittel für solche Radwegschnellverbindungen haben.

Der Bund fördert das Vorhaben laut Fierhauser mit etwa 75 Prozent, rund 12,5 Prozent Förderung soll es zudem vom Land geben, sodass man auf einen geförderten Anteil von rund 88 Prozent kommt. Das Umsetzen von Radwegschnellverbindungen sei auch ein politisches Ziel des Verkehrsministeriums, erklärte Fierhauser der Gruppe.

Es soll eine große Öffentlichkeitsbeteiligung geben, denn damit bekomme man wichtige Hinweise, auch zu eventuellen Herausforderungen entlang der Strecke, von der Bevölkerung. Den Planungen nach soll der Radwegschnellweg vor allen Dingen durch freie Flächen führen. Eine Herausforderung gibt es dennoch: Die Fahrbahn soll mindestens fünf Meter breit sein, das bedeutet, dass man Flächen von Landwirten braucht. Die Planungen sollen bis 2027 fertig sein, die Umsetzung bis 2030.

Am Bahnhof St. Ilgen/Sandhausen erfuhr die Gruppe von Michael Sauerzapf, dass es dort Probleme mit Vandalismus gibt. Sauerzapf ist bei der Stadt Wiesloch Leiter für Technischen Service, Stadtgrün und Umwelt. Zuvor hat er im Bauamt der Stadt Leimen gearbeitet, weshalb er sich auch in St. Ilgen bestens auskennt. Er berichtete, dass bereits zum dritten Mal die Anzeigetafel samt Zeitansage, wann Züge und Busse kommen, beschädigt worden sei. Für die Fahrgäste seien die Informationen auf den Hinweistafeln wichtig, zudem sei sie für Menschen mit einer Sehbehinderung barrierefrei. Sie können hören, wann die nächste Verbindung geht. Aber eben nur, wenn diese funktioniert.

Am Bahnhof Wiesloch/Walldorf erklärte Stefanie Ihrig, Mobilitätsbeauftragte der Stadt Wiesloch, das Projekt "Regiowin". Dabei handelt es sich um den landesweiten Wettbewerb "Regionale Wettbewerbsfähigkeit durch Innovation und Nachhaltigkeit – Regiowin”. Die Städte Wiesloch und Walldorf hatten sich mit dem "Reallabor für vernetzte nachhaltige Pendlermobilität" beworben und waren ausgewählt worden. Dabei gehe es um die Förderung von nachhaltiger Mobilität. In Wiesloch und Walldorf soll es beispielsweise Angebote geben, die Fahrrad- und Carsharing verbinden oder das Fahrradfahren und den öffentlichen Nahverkehr. Eine weitere Idee ist automatisiertes Fahren. Zur Sprache kam auch, dass am Bahnhof Wiesloch/Walldorf viele Fahrräder geklaut werden, mieten kann man sich als Schutz dort sogenannte "Fahrradkäfige".