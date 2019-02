Wiesloch. (hds) "Ja ist denn heut’ schon Ostern?" - die erstaunte Frage eines närrischen Besuchers bei der Jubiläums-Prunksitzung der Karnevalsgesellschaft Blau-Weiss Wiesloch im Staufersaal des Palatins kam nicht von ungefähr. Denn da wurde ein Sextett mit langen Ohren gesichtet, das auf den ersten Blick eine gewisse Ähnlichkeit mit Meister Lampe aufwies. Bei näherem Hinschauen entpuppten sich die grauen Tierchen jedoch als Esel und unter den Kostümen verbargen sich Oberbürgermeister Dirk Elkemann sowie Bürgermeister Ludwig Sauer nebst Gefolge. Mit der originellen Kostümierung wies man auf das in diesem Jahr stattfindende, 725-jährige Bestehen des Stadtteils Schatthausen hin. Und dort ist eben der Esel das Wappentier.

Etwas kürzer ist die Historie der Wieslocher Narren. In diesem Jahr stand die Prunksitzung ganz im Zeichen der "6 x 11" Jahre und Präsident Stefan Wolter freute sich über ein volles Haus beim Einmarsch der Garden mit Prinzessin Alisia I. an der Spitze. Für Reinhold Hirth, seit Jahren gut gelaunter Moderator, war es diesmal der letzte Auftritt, im November dieses Jahres wird Patrick Reiß in seine Fußstapfen treten. Im Saal herrschte gleich zu Beginn gute Stimmung, eine bunte Vielfalt bei den Kostümen war zu beobachten und so manches Krönchen oder gar ausgefallene Perücken schmückten die Köpfe der Besucher. Als Jubiläumsgeschenk gab es von den Organisatoren für alle Teilnehmer auf der Bühne einen gesondert angefertigten Schal - in Blau-Weiss natürlich.

Foto: Jan A. Pfeifer

Gleich zu Beginn musste der Programmablauf leicht verändert werden, denn das Team der Narrengilde "Zigeunerinsel" aus Stuttgart konnte wegen eines kleinen, zum Glück glimpflich verlaufenen Unfalls mit ihrem Bus erst verspätet anreisen. Dafür sprangen die Mädchen der Kleinen Garde als "Disney-Prinzessinnen" ein und verzauberten das Publikum.

Klaus Rüger, dem "Wieslocher Stehkragen", blieb es vorbehalten, bei seinem 17. Auftritt in der Bütt - mit dem unverzichtbaren Weinglas in der Hand - auf die Gründerzeit und die Entwicklung der KG einzugehen. "Die Garden sind die Lieblinge aller, das ist der Knaller", lobte er die Arbeit der KG vor allem im Nachwuchsbereich. "Mit 66 Jahren ist noch längst nicht Schluss", verkündete er und zählte die Erfolgskriterien der zurückliegenden Jahrzehnte auf. Ob in der Bütt, bei Schunkelrunden oder mit Showeinlagen: die KG Blau-Weiss habe stets ihr Publikum erreicht und werde dies auch künftig tun. Kritisch setzte Rüger sich mit den "Schwarzmalern" in Wiesloch auseinander. Da werde endlich mal gebaut und schon seien die Meckerer auf dem Plan. Er setzte große Hoffnung auf den Kubus am Adenauer und merkte an, da müssten aber in Sachen der dortigen Tiefgarage noch ein paar kosmetische Korrekturen angebracht werden. Schade nur, dass sein Vortrag durch eine anhaltende Unruhe im Saal gestört wurde.

Rüger blieb es dann vorenthalten, den diesjährigen "Adlatus" auszuzeichnen. Die Ehre wurde Dr. Fritz Zeier zuteil, der sich über einen langen Zeitraum hinweg stets für die närrischen Belange in der Weinstadt eingesetzt habe. Zeier ist der elfte Adlatus seit der Einführung dieser Figur. Auch andere Personen konnten geehrt werden, so wurde der einstige Botschafter Conrad Cappell zum Ehrensenator ernannt, Anke und Michael Steidle rückten in den Elferrat auf und den Verdienstorden der KG erhielt Leonie Moser für ihre elfjährige Mitgliedschaft bei den Garden.

Dann ging es Schlag auf Schlag, jeweils kurzweilig unterbrochen von Schunkelrunden, von "Mr. Happiness" musikalisch begleitet. Die Prosecco-Girls waren mit "Grease" am Start und die Freunde aus Stuttgart hatten ihre Auftritte, mit Tina Bauer am Mikro und der Garde legten sie einen fetzigen Auftritt auf die Bretter. Jutta Hinderberger aus Speyer gab als "Kätti Feierdach" einen Einblick in ihr doch eher außergewöhnliches Einkaufsverhalten und die Einbindung des Angetrauten in die Auswahl von Geschenken. Dies mit viel Situationskomik unterlegt und witzigen Kalauern ergänzt.

Nach der Pause blieb es dem Kurpfälzischen Fanfarenzug vorbehalten, die zweite Runde des närrischen Abends lautstark anzukündigen, um dann die Bühne für "Hildegard" frei zu machen. Und da ging mal so richtig die Post ab. Die in einem beige gewandeten Kostüm auftretende Dame, hinter der sich Helga Kowohl verbarg, zog alle Register, um einen erfolgreichen Angriff auf die Lachmuskeln zu starten. Selbst ein köstlicher und doch jugendfreier Striptease zum Höhepunkt wurde eingebaut, Hildegard entledigte sich dabei gefühlter 20 Unterröcke und ebenso vieler Hosen.

Eher konservativ kam dagegen Theresa May daher. Die britische Premierministerin, dargestellt vom Dr. Matthias Melich aus Malsch, forderte vehement einen "Deal", um die doch so arg stockenden Brexit-Verhandlungen doch noch zu einem guten Ende zu führen. Gelockt und mit grauen Kostüm auftretend, ließ "sie" kein gutes Haar an Europa und verwies in dem pointierten Vortrag darauf, dass man in Großbritannien durchaus auf "Brot und Wein" aus deutschen Landen verzichten könne.

Mit den Gästen aus Stuttgart und dem "Mann mit der Tuba" wurde die Stimmung noch weiter angeheizt und auch das Männerballett der KG durfte nicht fehlen. Selbst Präsident Wolter hatte sich in damenhaftes Outfit geworfen und wandelte unter dem Titel "Irish Dance versus Modern Dance" mit seinen Kollegen anmutig-rustikal über die Bühne. Die Mittlere Garde tanzte zu der Titelmusik des amerikanischen Streifen "Footlose", die Stuttgarter Delegation hatte noch einen fulminanten Auftritt, ehe schließlich ein Höhepunkt anstand.

Die Große Garde setzte bei ihrem "Ball des Hochadels" eine anspruchsvolle Choreografie um, und dies in barocke Gewänder gehüllt. Der Schautanz begeisterte die Besucher im Saale, und nach der obligatorischen Zugabe wurde auch Trainerin Jessica Weiss verabschiedet, die künftig nicht mehr die Große Garde betreuen kann. Als sich der Uhrzeiger Richtung Mitternacht bewegte, stand noch ein Garden-Auftritt an, ein ganz spezieller allerdings. "Als "Revival Garde" angekündigt, verzauberten 14 Damen mit einer Darbietung aus dem Musical "Tanz der Vampire" das Publikum. Vor fast 20 Jahren hatte man damit Premiere bei der KG und Gabi Krassnitzer, die selbst 1976 in die Garden eingetreten ist, hatte die Idee, mit vielen von damals das nochmals etwas einzustudieren und vorzutragen. "Gelungen" ist dafür nur ein eher knappes Kompliment (die RNZ wird über diesen Auftritt und die Hintergründe gesondert berichten).

Mit dem Showblock "Alex und seine verrückten Hühner" ging ein ereignisreicher Abend im Palatin zu Ende. Und Oberbürgermeister Dirk Elkemann und seine Rathausmannschaft hat nun noch genügend Zeit, sich auf den Sturm auf die "Verwaltungshochburg" am 2. März vorzubereiten.