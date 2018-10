Kämpfen für mehr Personal: Mitarbeiter des Psychiatrischen Zentrums in Wiesloch haben gestern an einer Protestaktion der Gewerkschaft Verdi teilgenommen, um Einfluss auf aktuelle Verhandlungen zur Personalbemessung zu nehmen. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (seb) Noch ist es kein Streik, ein Ausstand wird aber ausdrücklich nicht ausgeschlossen: Am heutigen Dienstag haben Mitarbeiter des Psychiatrischen Zentrums in Wiesloch (PZN) an einer der zahlreichen bundesweiten Aktionen der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi teilgenommen, um auf den Personalmangel aufmerksam zu machen. Es waren eher 150 als die avisierten 300 Kollegen: Wie einige sardonisch bemerkten, hatten sie "zu viel zu tun".

"30 Prozent mehr Personal" lautet die Forderung der Gewerkschaft, wie Monika Neuner betonte, Verdi-Ansprechpartnerin für Beschäftigte in Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen im Rhein-Neckar-Raum. Gemeinsam mit den PZN-Mitarbeitern skandierte sie das Motto: "Mehr von uns ist besser für alle." Die geltende Personalverordnung für Psychiatrien "wurde seit 1991 nicht mehr geändert", so Neuner, "aber die Anforderungen sind massiv gestiegen".

"Die Politik hat es noch nicht verstanden", rief Monika Neuner. Gegenwärtig verhandelt der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Psychotherapeuten, Krankenhäusern und Krankenkassen unter anderem über neue Personal-Mindeststandards. Die Fachkräfte vor Ort haben dabei allerdings "nur beratende Funktion".

Und so hat Verdi laut Neuner wenig Hoffnung, dass sich dabei eine höhere Personalbemessung ergibt, "die müssen wir durch unseren Druck erkämpfen". Kritik gab es auch an Gesundheitsminister Jens Spahn, der jüngst "die Personal-Untergrenze noch mal mehr verwässert" habe.

"Gewalt ist etwas fast Alltägliches geworden", brachte es Personalrat Ralf Reichenbach auf den Punkt: Wenn es zu wenig Kollegen auf den Stationen gebe, komme es zum einen häufiger zu Gewalt gegen Beschäftigte; zum andern könnten Zwangsmaßnahmen wie Fixierungen von Patienten nur dann so weit wie möglich vermieden werden, wenn es ausreichend Personal gebe. Es bleibe immer weniger Zeit für die Patienten, wenn man sich die nehmen könnte, "gäbe es auch nicht so viele Übergriffe".

Reichenbach wie auch seine Mitstreiter verwiesen zudem auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Juli 2018: Dadurch wurden die Hürden für Zwangsfixierungen erhöht - die notwendige Personalausstattung aber nicht festgelegt. Aus persönlicher Erfahrung, seit 1993 am PZN gesammelt, könne er berichten, dass früher seltener Fixierungen notwendig waren, weil die Patienten-"Mischung" aus sehr kranken, gut medikamentös behandelten und solchen, die bereit für eine offene Station waren, besser zu bewältigen war. "Heute ist die eine Hälfte sehr krank und die andere viel kränker. Wie soll man das schaffen?"

"Damit etwas Vernünftiges bei den Verhandlungen herauskommt, darum stehen wir hier": Wilfried Brenner, Fachkrankenpfleger auf der forensischen Ambulanz des PZN, betonte die Notwendigkeit, Einfluss auf den Gemeinsamen Bundesausschuss zu nehmen, und sprach an, was alle Anwesenden erleben: "Keine Pausen, Überstunden, hohe Belastung tagtäglich." Brenner unterstrich: "Wir wollen gute Arbeit leisten, ohne selbst krank zu werden", die Patienten hätten "ein Recht auf gute Versorgung". Daher brauche man "mehr Fachkräfte in allen Berufsgruppen".

Was für "tolle Kollegen" am PZN "jeden Tag bis an die Belastungsgrenze gehen", hob Dariush Sauer von der Jugend- und Auszubildenden-Vertretung des PZN hervor. Jeder, der hier frisch anfange, bemerke schnell, wie groß der Zwiespalt zwischen Anspruch und Realität sei, das belegte Sauer auch anhand gesammelter Zitate. Man wolle "möglichst viel Wissen und Erfahrung sammeln und die Kollegen entlasten", doch traue man sich fast nicht, Fragen zu stellen, "um die Kollegen nicht von der Arbeit abzuhalten".

Viele Azubis gäben daher auf, wechselten in einen anderen Beruf. "Für eine qualifizierte Ausbildung sind einfach mehr Kollegen notwendig."