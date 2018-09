Rauenberg-Malschenberg. (GW) Der neue Stern am Malschenberger Weinhimmel heißt ab dem Portugieserfestsamstag (8. September) Melissa I. Anlässlich des traditionsreichen Portugieserfestes wird die bisherige Amtsinhaberin Annika I. die Insignien an ihre Nachfolgerin übergeben. Mit Melissa I. ist es Ortsvorsteher Ludwig Schäffner auch in diesem Jahr wieder gelungen, eine "richtige" Malschenbergerin für das Amt zu gewinnen. "Als ich Melissa fragte, musste ich nicht lange auf die Antwort warten. Für uns ist es wichtig, dass wir immer wieder junge Damen aus dem Ort finden, die sich für das Amt zur Verfügung stellen. So wird auch Melissa I. ein Jahr lang wieder unseren Ort repräsentieren. Das machte im letzten Jahr Annika I. ganz hervorragend, daher geht der Dank der ganzen Gemeinde an sie", erklärte Ortsvorsteher Ludwig Schäffner.

Mit Melissa I. besteigt sozusagen ein original Malschenberger "Gewächs" den Portugieser-Thron. Sie ist die Tochter von Helgard und Reiner Tenfelde, und hat noch einen zwei Jahre älteren Bruder. Den Weinbau und vor allem den Portugieser kennt sie von ihren Großeltern Adolf und Rosa Östringer her, die in Malschenberg stark verwurzelt waren und im Nebenerwerb Weinbau betrieben. Geboren wurde Melissa Tenfelde am 19. Juni 2000. Die heute 18-jährige besuchte die Grundschule in Malschenberg und danach die Realschule in Östringen. Jetzt ist sie auf das berufliche Gymnasium in Wiesloch gewechselt. "Mein Traum ist es, nach dem Abitur erst mal ein Jahr nach Australien und dann ein Jahr nach Amerika zu gehen, danach werde ich sehen, wie es weitergeht", sagt die selbstbewusste 18-Jährige.

In ihrer Freizeit geht Melissa gerne ins Fitnessstudio, verbringt viel Zeit mit Freunden und lernt zusätzlich noch viel für die Schule. Ein großes Anliegen ist es ihr, das Malschenberger Portugieserfest hochzuhalten. "Ich hatte schon als kleines Mädchen immer den Wunsch, einmal Portugieserkönigin zu werden, daher ist dies jetzt ein Höhepunkt in meinem Leben. Ich freue mich schon auf die tolle Zeit und die Termine, bei denen ich meine Heimatgemeinde auswärts vertrete. Dies ist eine Ehre für mich", so Melissa Tenfelde. Weiterhin hofft sie, viele schöne Stunden auf dem Festplatz in Malschenberg zu verbringen.

Und dafür hat Ortsvorsteher Ludwig Schäffner wieder viel mit seinem Team getan. Eröffnet wird das Malschenberger Portugieserfest zwar offiziell erst Samstag, 8. September, doch rund geht auf dem Festplatz am unteren Ortseingang schon am Freitag davor. Der Jugendkeller und die Los Amigos veranstalten zusammen eine Eröffnungsparty mit "Los Amigos Soundsystem, Dancehall, Drum’n’Bass and more" ab 20 Uhr. Auf dem Festplatz geht es dann am Samstag um 16 Uhr so richtig los. Die mitwirkenden Vereine TSV Germania, Schützenverein, Liederkranz, Musikverein, Jugendkeller/Los Amigos und die Brunnenbergschule öffnen ihre Straußwirtschaften, ebenso lockt der attraktive Vergnügungspark. Bereits ab 15 Uhr an diesem Tag holen der Musikverein zusammen mit Ortsvorsteher, Feuerwehr und Rotem Kreuz die alte und neue Portugieserkönigin von zu Hause ab. Um 17 Uhr wird der kleine Umzug auf dem Festplatz eintreffen, wo dann die offizielle Eröffnung stattfindet.

Begrüßt mit den Böllerschüssen des Schützenvereins werden Ortsvorsteher Ludwig Schäffner und Rauenbergs Bürgermeister Peter Seithel das Portugieserfest eröffnen und die neue Portugieserkönigin in ihr Amt einführen. Mitwirkende sind der Perkeo mit seinem Mundschenk, der in seinem Prolog wieder das Ortsgeschehen auf die Schippe nehmen wird, Liederkranz/Klangfarben, die Gitarren AG der Brunnenbergschule, Musikverein sowie Feuerwehr und DRK. Anschließend wird im Portugieserdorf genauso wie am Sonntag und Montag (9. und 10. September) kräftig gefeiert werden.

Weitere Höhepunkte sind:

> Der große Festumzug am Sonntag, 9. September, der sich ab 14 Uhr durch Malschenbergs Straßen schlängelt.

> Das Feuerwerk am Montag, 10. September, um 21.30 Uhr, das das Portugieserfest beschließt.

Für das leibliche Wohl haben die gastfreundlichen Malschenberger Organisatoren bestens gesorgt. Am Sonntag und Montag gibt es Köstliches zum Mittagessen und während des Festbetriebes locken an allen drei Tagen Leckeres aus den Vereinsküchen und der Malschenberger Wein die Besucher an.