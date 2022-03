Angelbachtal. (ram) Sofern die angekündigten Lockerungen der Corona-Maßnahmen umgesetzt werden, kann Angelbachtal nach zweijähriger Pause wieder seinen Pfingstmarkt feiern: Zahlreiche Vereine gaben bei einer Zusammenkunft in der Sonnenberghalle ihre Teilnahme bekannt, sodass die Planungen jetzt beginnen können.

Mehr als 30 Vereinsverantwortliche waren zu der Besprechung gekommen, die Stimmung in Sachen Pfingstmarkt, Gemeindejubiläum und Festivitäten war äußerst positiv und motiviert. Verschiedene Ideen gab es, beispielsweise "Festival-Bändchen", wenn eine Prüfung von Test- und Impfstatus erforderlich wäre, aber auch Einbahnstraßen-Regelungen durch das Festgelände. Doch insgesamt wären Corona-Kontrollen kaum machbar, stellten die Vereinsvertreter fest. Auch machten einige deutlich, dass ihre Helfer aus verschiedenen Gründen nicht kontrollieren möchten. Außerdem könnte Derartiges zu später Stunde und mit Alkohol im Spiel schnell eskalieren.

"Wenn Zugangsbeschränkungen notwendig sind, müssen wir die Segel streichen", gab Bürgermeister Frank Werner mit Blick auf das weitläufige Gelände zu bedenken. Denkbar wäre aber eine Maskenpflicht in der Händlermeile, sagte er, falls das Tragen von Masken im Juni noch geboten sein sollte. Auch seien größere Abstände zwischen den Ständen möglich, denn die Händlerzahl sei stark zurückgegangen.

"Die Speise- und Getränkeangebote in den Zelten dürften am Kritischsten sein", brachte es Hauptamtsleiter Diethelm Brecht auf den Punkt. Wie die Regelungen dort in drei Monaten aussehen, wagte aber niemand zu prophezeien. Auch über Bestellungen bei Metzger, Bäcker oder Getränkehändlern müsse man im Mai entscheiden.

Einig war man sich jedoch, dass, trotz Corona-Bedenken bei manchen, viele Besucher kommen dürften. Deutlich wurde dies nach einem Blick auf das Oktoberfest des TSV im vergangenen Herbst ("Wir sind fast überrannt worden"), aber auch nach den Berichten über den Heilbronner Pferdemarkt vor wenigen Tagen mit großem Besucherandrang. "Wir spüren, dass die Leute darauf brennen", erklärte Bürgermeister Werner.

Zur Sprache kam auch das Rahmenprogramm zum Pfingstmarkt. Wie Hauptamtsleiter Brecht ausführte, sollen bekannte Höhepunkte wie Feuerwerk, Schlossparkbeleuchtung, Lasershow und Dudelsackspieler wieder mit dabei sein. Livemusik dürfte es wie früher bei den Vereinen geben, dort werde bereits geplant, war zu erfahren.

Auch seien verschiedene Vereine derzeit dabei, ihre Helfer anzusprechen. Vermutlich Mitte April wollen die Vereinsvorstände erneut zusammenkommen, in der Hoffnung, dass es dann mehr Klarheit gibt.