Die Walldorfer Infektsprechstunde ist in das ehemalige Wohnhaus auf dem Reinhard/Klee-Areal im Schlossweg 17 unweit der Schillerschule umgezogen. Foto: Carina Kircher

Von Timo Teufert

Walldorf. Die Infekt-Sprechstunde für Patienten mit grippalen Beschwerden wie Kopf- und Halsschmerzen, Husten oder Fieber ist umgezogen. Seit Montag befindet sich die provisorische Praxis nicht mehr in der Schiller-Schule, sondern unweit entfernt auf dem Reinhard/Klee-Areal im Schlossweg 17. Damit chronisch Kranke weiterhin gefahrlos ihren Hausarzt in dessen Praxis aufsuchen können, hatten sich Mitte März die Hausärzte Günther Willinger, Volker Seitz und Rita Bangert-Semb zusammengetan, um die gemeinsame Infekt-Sprechstunde aufzubauen. Im RNZ-Interview zieht Bangert-Semb nun eine erste Bilanz.

Rita Bangert-Semb. Foto: Pfeifer

Frau Bangert-Semb, warum musste die Infekt-Sprechstunde umziehen?

Die Schule braucht die Räume in Vorbereitung auf die Wieder-Öffnung. Vorher müssen die Räume fachgerecht desinfiziert werden. Und wenn eine Woche lang niemand die Räume betritt, ist das auch genug Zeit, damit das Virus – sollte es sich auf irgendwelchen Oberflächen befinden – stirbt.

Und jetzt befindet sich die Sprechstunde im Wohnhaus auf dem Areal Reinhard/Klee?

Genau. Uns steht hier ein voll funktionsfähiges Einfamilienhaus zur Verfügung, in dem genug Platz für einen Wartebereich, zwei Sprechzimmer, einen Abstrichraum, ein Foyer und einen Sauber- und einen Schmutzraum ist. Die Zusammenarbeit mit der Stadt Walldorf, der das Haus gehört, ist wirklich hervorragend gelaufen. Die Stadt Walldorf hat auch Geld investiert, um Schutzkleidung für uns zu kaufen, damit wir während der Sprechstunde geschützt sind.

Ist das Konzept der Infekt-Sprechstunde aufgegangen?

Das ist es! Für viele Kollegen war und ist die Sprechstunde hier sehr beruhigend. Denn wenn jemand in den Hausarzt-Praxen anruft, und auch nur der leiseste Verdacht besteht, dass er Covid-19 haben könnte, kann man ihn direkt an die Infektsprechstunde verweisen. Das macht bei Ärzten, Mitarbeitern, aber auch bei Patienten, von denen ja viele zur Risikogruppe gehören, ein ruhiges und besseres Gefühl. In der Infekt-Sprechstunde wird den Patienten schnell und unkompliziert geholfen.

Wie ist das Angebot denn angenommen worden?

Wir hatten in den Hochzeiten bis zu 35 Patienten am Tag. Die kamen nicht nur aus der direkten Umgebung, sondern aus dem gesamten Rhein-Neckar-Kreis. Ich schätze, zwei bis drei Prozent dieser Patienten waren echte Corona-Fälle. Doch in dieser Woche merken wir, dass die Patientenzahlen massiv zurückgehen. Weil es immer wärmer wird, ebbt die Erkältungswelle ab und es gibt signifikant weniger Infekte.

Braucht man die Sprechstunde denn noch?

Ich denke schon. Aber wir brauchen die Kolleginnen natürlich auch wieder in den normalen Praxen. Auch wenn wir dort noch Kurzarbeit haben, weil wir derzeit 30 Prozent weniger Patientenkontakte haben, müssen wir die Sprechzeiten im Mai wieder erweitern.

Warum?

Wir Hausärzte kümmern uns ja um viele chronisch Kranke, zu denen wir in diesen Zeiten telefonischen Kontakt halten. Denn vor allem die chronisch Kranken trauen sich nirgendwo hin, noch nicht einmal zu ihrem Hausarzt. Sie haben Angst, zum Arzt zu gehen. Und deshalb gibt es Fälle, in denen Patienten zu Hause einen Schlaganfall, einen entgleisten Augeninnendruck, eine Allergie auf Medikamente oder eine aus dem Ruder gelaufene Diabetes haben, aber nichts unternehmen. Das ist hochgefährlich, denn es sind teils lebensbedrohliche Erkrankungen. In diesen Fällen passiert nichts durch Corona, sondern wegen Corona.

Info: Geöffnet hat die Infektsprechstunde im Schlossweg 17 montags bis freitags von 8 bis 11 Uhr und von 15 bis 18 Uhr.