St. Leon-Rot. (seb) Mit der umfassenden Sanierung der Elektroanlagen an der Parkringschule hat sich St. Leon-Rots Gemeinderat in der jüngsten Sitzung befasst. Nachdem die letzte Überholung von Leitungen, Verteilern, Medienanlage und Einbruchsalarm laut Ortsbaumeister Peter Dietz schon 16 Jahre her ist und in kleinerem Rahmen stattfand, wird es jetzt eine größere Investition: mehr als 277.000 Euro. Dabei liegt die Alarmanlage deutlich über der Kostenberechnung. Sehr zur Freude der Gemeinderäte hat das Land aber einen Zuschuss aus dem "Kommunalen Sanierungsfonds" zugesagt: 158.000 Euro.

Details zu den einzelnen Maßnahmen, etwa zur Wartung der Alarmanlage durch die beauftragte Firma, erläuterte Volker Präuninger, der ergänzte, dass man auch für Schule ebenso wie Hortgebäude und Sporthalle nebenan die Infrastruktur für schnelles Internet per Glasfaser komplettiere, damit alles bereit sei, bis der betreffende Anbieter den Netzanschluss vornehme.

Im Anschluss stellte der Rat einhellig die Jahresrechnung 2017 des Eigenbetriebs Wasserversorgung fest und stimmte der Entlastung der Betriebsleitung mit einem ausdrücklichen Lob zu. Die verspätete Vorlage der Rechnung erläuterte Angelika Laux, Leiterin des Eigenbetriebs: So sei der Wassermeister Anfang 2018 überraschend verstorben, sein Stellvertreter zudem erkrankt - auch wenn ihr Team mehr als den gebotenen Einsatz gezeigt habe, hätten die Abläufe schlicht nicht mehr so funktionieren können wie nötig. Hinzu sei die intensive Korrespondenz gekommen bezüglich Vorhaben in Nachbargemeinden, durch die man Beeinträchtigungen der Trinkwasserqualität befürchte. Und schließlich habe das Mitarbeiterteam des Steuerberatungsbüros, mit dem man lange zusammengearbeitet habe, die Firma verlassen. Das sei auch ein Grund, warum die 2018er-Rechnung sich verzögere, so Laux, "aber so langsam kriegen wir alles in den Griff".

Sie ging kurz auf Verzögerungen bei Leitungserneuerungen in Bahnhof- und Wieslocher sowie Blumenstraße ein, außerdem auf die aufwendige Verlagerung der Hauptwasserleitung zwischen den Ortsteilen unter der Autobahnbrücke, diverse neue Hausanschlüsse, neue Leitungen in Parkring und Kindergartenweg sowie die Erschließung des Gewerbegebiets "Schiff II". 2017 wurden so gut 295.000 Euro investiert, über 935.000 Kubikmeter Wasser wurden verkauft, den Wasserverlust aus dem Leitungsnetz hat man auf 1,6 Prozent gesenkt. Der Jahresgewinn 2017 liegt bei gut 99.000 Euro, damit wird der Verlustvortrag aus dem Vorjahr von knapp 29.000 Euro getilgt, der Rest wird auf die 2018er Rechnung vorgetragen. Der Wasserpreis war und ist ihr zufolge mit 1,03 Euro pro Kubikmeter sehr günstig.

Im Anschluss wurden mit einhelliger Zustimmung zwei Formfehler im Wirtschaftsplan 2019 und der Finanzplanung der Wasserversorgung für die folgenden Jahre korrigiert.

Einen Appell richtete Bürgermeister Dr. Alexander Eger anschließend an alle Anwesenden: Unterstützung bei der Suche nach einem Fachangestellten für Bäderbetriebe. "Der Markt ist komplett abgegrast", selbst mit Personaldienstleistern sei es nicht gelungen, Fachkräfte zu finden. Momentan habe man die öffentlichen Badezeiten im Hallenbad reduzieren müssen, "es wäre schade, wenn wir so ein schönes Schwimmbad haben, aber wegen Personalmangel nicht öffnen können".