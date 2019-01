Wiesloch. (hds) "Wir sind ausgebucht und froh über das große Interesse." Anja Dorsch vom Jugendreferat der Stadt Wiesloch zeigt sich im Pressegespräch mehr als zufrieden mit den Anmeldungen von Firmen, Behörden und Institutionen für den "Tag der Berufe", der am Freitag, 8. Februar, 14 bis 17 Uhr, im Palatin stattfinden wird. Fast 60 Aussteller werben im Staufer- und Minnesängersaal sowie im Foyer des Palatins für die jeweiligen Berufszweige, bieten Informationen und Gespräche, um Schülern aus Wiesloch und umliegenden Gemeinden Unterstützung für ihren künftigen beruflichen Weg zu bieten.

Bereits zum 13. Mal findet die Veranstaltung statt, Anja Dorsch rechnet mit etwa 400 Besuchern. Angesprochen werden Haupt-, Gemeinschafts- und Realschüler sowie Gymnasiasten. Im Vorfeld werden die Jugendlichen auf diesen Tag im Unterricht vorbereitet, um das Angebot möglichst effektiv nutzen zu können. Ergänzt wird das Ausstellungsprogramm mit Vorträgen. So stehen beispielsweise Referate über "Mein Start in die Berufswelt - duale Ausbildung im Handwerk" oder "Sport- und Physiotherapie, Bewegungsfachberufe mit Zukunft" auf dem Programm. "Wichtig ist es uns, dass auch Eltern, wie in der Vergangenheit, die Gelegenheit nutzen, mit dabei zu sein", so Anja Dorsch. Das sei wichtig, damit auch die Erziehungsberechtigten einen Einblick in das aktuelle Angebot erhalten könnten. Bereits erstellte Bewerbungsunterlagen können vor Ort von den Fachleuten gecheckt werden. Vor allem der Bereich "Pflege" steht nach den Worten Anja Dorschs im Fokus. "Es wird händeringend nach jungen Leuten gesucht, die sich dort betätigen wollen", sagte sie. Auch die Stadt Wiesloch wird mit einem Stand vertreten sein.

"Bei uns ist die Lage in Sachen Auszubildende noch relativ entspannt, aber künftig werden wir uns als öffentliche Hand verstärkt mit der Industrie zu messen haben", begründete Oberbürgermeister Dirk Elkemann das Engagement des Rathauses.

Beim Blick auf die Ausstellerliste zeigt sich die große Bandbreite, die im Palatin geboten wird. So sind Banken ebenso vertreten wie Senioreneinrichtungen, kleinere und größere Unternehmen stellen sich vor, viele Handwerksbetriebe sind auf der Suche nach "Nachwuchs" und selbst die Bundeswehr bietet eine Karriereberatung an. Wer sich für Zahlen interessiert, kann am Stand des Finanzamts Heidelberg vorbeischauen und auch die Schulen informieren ausführlich über ihre Ausrichtung und damit über die Chancen, sich weiterzubilden.

Im Vorjahr stand der Veranstaltungsort Palatin aus Kostengründen auf dem Prüfstand. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen sollte überprüft werden, ob vielleicht eine kostengünstigere Alternative zur Verfügung stehe. "Es wurde letztendlich unserem Wunsch, im Palatin zu verbleiben, entsprochen", erklärte Anja Dorsch.