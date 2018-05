St. Leon-Rot. (pol/fjm) Ein 28-Jähriger ist am frühen Freitagmorgen in St. Leon-Rot betrunken und ohne Führerschein gegen ein Haus in der Marktstraße gefahren.

Der Mann war kurz nach vier Uhr mit einem Audi A4 aus Richtung Reilingen kommend unterwegs, als er in Höhe der Neugasse nach links von der Straße abkam, einen Zaun, eine Hecke und einen Stromverteilerkasten rammte und schließlich gegen ein Haus prallte. Wegen des beschädigten Verteilerkastens waren mehrere Haushalte vorübergehend ohne Strom.

Zeugen hatten zuvor einen laut aufheulenden Motor und kurz darauf einen lauten Schlag vernommen, bevor sie an der Einmündung Funken fliegen sahen. Anschließend beobachteten sie drei Männer, die von der Unfallstelle flohen und in nahegelegenes Haus verschwanden.

Als die Polizei das Haus durchsuchte, fand sie den Fahrer des Audis im Obergeschoss - versteckt im Bettkasten einer Couch. Den Schlüssel für den Audi hatte er noch in seiner Hosentasche stecken. Bei seiner Festnahme verhielt er sich laut Polizeiangaben "renitent", sodass ihm Handschellen angelegt werden mussten.

Die Beamten bemerkten deutlichen Alkoholgeruch, ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Im Polizeirevier Wiesloch wurde ihm im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 28-Jährige noch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Er gab zu Protokoll, er sei gerade dabei, eine solche zu erwerben. Gegen den 29-Jährigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.