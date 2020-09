Von Hans-Joachim Of

Kraichgau/Östringen-Odenheim. "Wenn ihr den Brunnen suchet, wo Siegfried man erschlagen, sollt ihr die rechte Kunde, mich auch noch hören sagen. Dort, vor dem Odenwalde, ein Dorf liegt Otenhaim, dort fliesset noch der Brunnen, darüber kann kein Zweifel sein."

So steht es auf einem Steinrelief am Odenheimer Siegfriedsbrunnen, auf dem der Mord an "Siegfried, dem Drachentöter" dargestellt ist.

Der idyllische Ort an der Landstraße zwischen Odenheim und dem Weiler Schindelberg in Richtung Östringen erweist sich nicht nur in der Sommer- und Ferienzeit als nahe gelegenes Ausflugsziel für die ganze Familie. Mit dem Fahrrad ist man in kurzer Zeit von Wiesloch kommend in Odenheim – und kann sich mit dem mittelalterlichen Heldenepos und Nibelungenlied beschäftigen.

Unterwegs auf der teilweise anspruchsvollen, auch durch den "Ironman Kraichgau" bekannten, gut ausgeschilderten Wegstrecke gibt es einige Sehenswürdigkeiten wie die Schindelbergkapelle oder bei einem Abstecher nach Angelbachtal das Hecker-Museum sowie die polarisierenden Kunstwerke und Skulpturen von Professor Jürgen Goertz in Eichtersheim.

Der heute bekannte Text des Nibelungenliedes eines unbekannten Verfassers wurde bereits zu Beginn des 13. Jahrhunderts auf Mittelhochdeutsch niedergeschrieben, wobei Siegfried im 19. und 20. Jahrhundert zu einem deutschen Nationalhelden umgedeutet wurde. Die Ursprünge reichen jedoch bis in die Zeit der germanischen Völkerwanderung zurück. Der heimatkundliche Arbeitskreis Odenheim kümmert sich seit Langem um die Erhaltung und Gestaltung des Areals und hat vor wenigen Jahren für alle interessierten Geschichts- und Literaturfreunde drei Informationstafeln unweit des Siegfriedsbrunnens angebracht.

Ob die Bluttat, in der Hagen von Tronje den Helden Siegfried hinterrücks ermordet, Historie oder Erfindung ist, ist allerdings ebenso ungeklärt wie der Schauplatz der Geschichte. Fakt ist, dass neben dem Kraichgauort etliche Gemeinden und Kommunen in Deutschland, wie die alte Kaiserstadt Worms oder die Römer-, Dom- und Siegfriedstadt Xanten in Nordrhein-Westfalen "ihren" Siegfried für sich beanspruchen. "Natürlich ist die Quelle in Odenheim der wahre Siegfriedsbrunnen", heißt es im Östringer Stadtteil. Schließlich werde in der Strophe 1013 der renommierten C-Fassung des Nibelungenlieds der frühere Name von Odenheim erwähnt.

Der Ursprung des Denkmals ist auf jeden Fall unstrittig. Die Anlage aus Schilfsandstein in Spitzbogenform wurde im Jahre 1860 von dem in Odenheim geborenen und später nach Amerika ausgewanderten Juden Sigmund Odenheimer gestiftet. Dieser Name wurde 1876 als einziger in der Auswandererliste geführt. Der Karlsruher Kunstprofessor Wilhelm Nagel hat das von Steinbildhauer Karl Dietrich im Jahre 1932 geschaffene Relief entworfen. Wie aus den Unterlagen der Odenheimer Heimatfreunde hervorgeht, hatten die einheimischen Adam Zirkel und Friedrich Lemmle seinerzeit die Steinmetzarbeiten durchgeführt.

Die Wasserqualität des Brunnens soll sehr gut und erfrischend sein, obwohl vor Ort ein Hinweisschild "Kein Trinkwasser" angebracht ist. Trotzdem wird von Einheimischen beobachtet, dass Besucher am Wochenende Kanister oder Trinkflaschen mit dem sprudelnden, weichen Quellwasser – fast wie am Wallfahrtsort Lourdes – füllen. Früher hätten Einwohner das Wasser abgefüllt, um Schnaps zu brennen, wird berichtet. Da das Wasser durch verschiedene Gesteinsschichten fließt, soll es eigentlich eine gute Qualität aufweisen. Vielleicht will man mit dem Warnschild lediglich die Schar der "Wassertouristen" eindämmen?

Auf jeden Fall aber bleibt die wahre Geschichte der Nibelungen, deren Text auf zeitgenössische Dichtungen um die Jahre 1190 bis 1210 zurückgeht, weiterhin im Dunkeln. Schließlich ist überliefert, dass König Nibelung auch als "Sohn des Dunkels" bekannt war.

> Wegbeschreibung:Von Wiesloch, Stadtmitte, über die Ringstraße in Richtung Frauenweiler, dort auf dem Radweg entlang der B39 nach Rauenberg (Winzermuseum, Kirche) und Mühlhausen (St.-Cäcilia-Kirche, Pfarrweinberg, Heimatmuseum), dann weiter auf der B292 nach Östringen. Über die L635 nach Schindelberg und Odenheim (vor der Ortseinfahrt rechts zum Parkplatz Siegfriedsbrunnen). Weiter über das Siegfriedsstadion nach Zeutern (Firstständer­haus) und Stettfeld (Römermuseum) führt der Weg nach Bad Schönborn mit den Ortsteilen Langenbrücken und Mingolsheim (Thermalbad, Obst-Gen-Garten, Eisenbahnfreunde). Über Malsch und Malschenberg (Wallfahrtskapelle auf dem Letzenberg) und Frauenweiler (Naturschutzgebiet Frauenweiler Wiesen) geht es wieder zurück nach Wiesloch. Je nach Zeit, Lust und Kondition kann man auch einen Abstecher nach Angelbachtal oder Kraichtal mit Gochsheim (Graf Eberstein-Schloss) oder Menzingen (Wasserschloss-Ruine) unternehmen.

> Die Gesamtstrecke beträgt rund 40 Kilometer, mit Abstechern sind es 70 Kilometer, und ist an einem Tag gut zu bewältigen.