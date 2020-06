St. Leon-Rot. (seb) "Es ist keinesfalls eine Demo gegen die Corona-Einschränkungen, die retten Leben", betont Manuel Dietenhöfer von MMD Veranstaltungstechnik in St. Leon-Rot "klipp und klar". Er hat Montagnacht an der bundesweiten Aktion "Night of Light" der deutschen Veranstaltungsbranche teilgenommen. Sie sieht sich vom Aussterben bedroht: als der erste Wirtschaftszweig, der von der Coronakrise getroffen wurde und seit Mitte März praktisch keinen Umsatz mehr macht.

"Alarmstufe Rot" wurde ausgerufen: Fast 9000 Kulturzentren, Veranstaltungshallen, Spielstätten und andere Gebäude in bundesweit mehr als 1500 Städten und Gemeinden wurden in rotes Licht getaucht, in St. Leon-Rot waren es der Harres und die Kramer Mühle. Damit machte die Veranstaltungsbranche deutlich, dass sie "ein riesiger Wirtschaftszweig" und eine "tragende Säule unserer Gesellschaft" sei, und forderte die Politik zum Dialog auf, um Wege aus der dramatischen Lage zu entwickeln.

"Ich hätte durchweg mehr Arbeit als im letzten Jahr, und das war schon hervorragend", erklärt Manuel Dietenhöfer. Er ist in Mannheim, Heidelberg und der ganzen Rhein-Neckar-Region unterwegs, begleitet Künstler, stattet große Firmenveranstaltungen wie die von SAP mit der nötigen Technik aus, ist bei Kleinkunstreihen wie "Kultur im Bürgerhaus" in Mühlhausen aktiv, ist bei privaten Festen wie Hochzeiten oder auch in Kirchen tätig, um Lautsprecher zu installieren.

Jetzt aber "ist die Stammkundschaft weg und alle neuen Aufträge wurden abgesagt", so Dietenhöfer: "Seit Mitte März liegt der Umsatzrückgang bei 90 Prozent." Für Kollegen, die noch nicht so lange dabei sind, die also noch keine Rücklagen aufbauen konnten, sei das existenzbedrohend, "die sehen als einzige Lösung den Weg zum Amt". Er selbst zehre noch von seinen Ersparnissen, doch wenn es demnächst nicht wieder aufwärts gehe, "geht es mir an den Kragen" und er müsse "Plan B" wählen, also eine andere Tätigkeit suchen. In der Veranstaltungsbranche könne man nicht "vorarbeiten", nichts "auf Lager" herstellen: Ohne Aufträge geschehe gar nichts, "ich arbeite ,just in time’ und kriege mein Geld ,just in time’".

"Die Politik hat die Branche nicht komplett vergessen", räumt Dietenhöfer ein. "Aber die Soforthilfe war ein Tropfen auf dem heißen Stein." Und die günstigen Kredite, die er selbst noch nicht in Anspruch genommen habe, könnten vielleicht kurzfristig einen Bankrott abwenden, eine erneute Zahlungsunfähigkeit sei aber nicht ausgeschlossen und hinzu komme das Risiko einer Überschuldung, so Dietenhöfer. Man müsse sie eben auch zurückzahlen, und ob das Geschäft zeitnah wieder so stark anziehe, dass man sich das leisten könne, sei völlig offen.

"Die nächsten 100 Tage übersteht die Veranstaltungswirtschaft nicht", teilte der Initiator der Aktion "Night of Light" und Vorstand der LK-AG Essen, Tom Koperek, mit: "Die aktuellen Auflagen und Restriktionen machen die wirtschaftliche Durchführung von Veranstaltungen quasi unmöglich." Das treffe nicht nur die Veranstalter, sondern auch Spielstätten sowie Zulieferer und Dienstleister jeder Art und Größe: von Technikfirmen über Bühnen- und Messebauer bis hin zu Caterern, überdies die Künstler selbst. Die Veranstaltungswirtschaft zähle über eine Million Beschäftigte, mache einen jährlichen Kernumsatz von über zehn Milliarden Euro, so Koperek. Zähle man die veranstaltungsbezogenen Teil- und Zuliefermärkte hinzu, seien es sogar über drei Millionen Mitarbeiter.