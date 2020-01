Walldorf. (kvs) So manchen mag die Neugier auf den Ausblick der zahlreichen Ereignisse im aktuellen Jubiläumsjahr zum traditionellen Neujahrsempfang in die Astoria-Halle gelockt haben. So spielte die Ersterwähnung Walldorfs im Lorscher Codex von 770 erwartungsgemäß in der Ansprache der Bürgermeisterin Christiane Staab eine Hauptrolle.

Auf die vielen Walldorfer, die von den Minnie-Mäusen der Storchenküken der Karnevalsgesellschaft Astoria Störche in Empfang genommen wurden, wartete eine mit Informationen vollgepackte Stunde. Das Streichquartett "SAPorito" des SAP Sinfonieorchesters begrüßte mit einem Satz aus dem Streichquartett in G-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart in leichtfüßiger Weise das Publikum.

Zur illustren Schar der Gäste zählten Mitglieder des Bundes- und des Landtags, Bürgermeister aus dem Sprengel, Vertreter des Polizeipräsidiums und auch der lokalen Wirtschaft, Ehrenbürger, Gemeinderatsmitglieder und Vertreter verschiedener Institutionen, Verbände und Vereine. "Habe ich dich vergessen, das tut mir leid." Mit dieser spontanen und nicht ganz ernst gemeinten Entschuldigung bei einem sich hörbar zu Wort meldenden Kleinkind landete Staab den ersten Lacher des Abends.

Die Storchenküken der Karnevalsgesellschaft nahmen die Besucher in Empfang. Foto: Pfeifer

Sehr ernst hingegen war der Bürgermeisterin ihr Dank an die "klasse Mannschaft" der mehr als 450 Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die "im letzten Jahr einiges gestemmt haben und auf die im neuen Jahr viel wartet. Als Chefin bin ich enorm stolz auf sie."

Das angesichts enttäuschender Ergebnisse des Klimagipfels in Madrid immer dringlicher werdende Thema Klimaschutz stand natürlich auch in Walldorf auf der Agenda. Staab bedauerte, dass die Diskussion immer mehr zum Generationenkonflikt mutiere, in dem mit dem ausgestreckten Finger immer auf den anderen gezeigt werde. Ihr wäre es viel wichtiger, sagte sie, dass jeder sich selbst und sein eigenes Handeln hinterfrage. "Wir haben kein Erkenntnisproblem, dass es den Klimawandel gibt, wir haben ein Umsetzungsproblem, wie wir dem entgegenwirken können." Sie plädierte für einen großen gesellschaftlichen Konsens, in dem man gemeinsam die Herausforderung annehmen und meistern könne.

Im Übrigen sei der Klimawandel auch in Walldorf schon angekommen, gab Staab zu bedenken. Der Walldorfer Forst spreche eine beredte Sprache. Ganz im Sinne der baden-württembergischen Gemeindetag-Aktion "1000 Bäume für 1000 Kommunen" wird sich Walldorf ihr zufolge 2020 mit verschiedenen Pflanzaktionen am Klimaschutz beteiligen. Dabei betonte Staab ausdrücklich, dass ihr "die Neuorganisation des Forsts in Zeiten der Klimakrise völlig unverständlich ist". Allerdings habe man mit Revierförster Gunter Glasbrenner den richtigen Mann an der richtigen Stelle und sei damit gut aufgestellt.

Im Rahmen des Projekts "Natur nah dran" sind "im wahrsten Sinne des Wortes innerstädtische Grünflächen aufgeblüht", so Staab. Mit weiteren Blühwiesen will Walldorf die Artenvielfalt fördern. Die Bürgermeisterin forderte alle Gartenbesitzer auf, mehr Mut zur Wildnis zu beweisen. "Wir brauchen jedes Fleckchen Grün!"

Voll besetzt war die Astoria-Halle beim Walldorfer Neujahrsempfang. Die Gäste wurden über wichtige städtische Anliegen informiert, ihnen wurde auch Lust gemacht auf das Jubiläumsjahr, das auf vielfältige Weise gefeiert wird. Foto: Pfeifer

Der "Walldorfer Fairführer", der in diesem Jahr eine Neuauflage erleben soll, will die Menschen zu nachhaltigem Handeln verführen. Jeder sei herzlich dazu eingeladen, "beim Arbeitskreis Klimaschutz mitzumachen, Projekte der Fairtrade-Gruppe zu unterstützen und Anregungen zu geben" forderte Staab auf. Ganz besonders ans Herz legte das Stadtoberhaupt den Anwesenden die Klimawoche Ende Januar, bei der es in Vorträgen und einer Ausstellung um Fotovoltaik, Elektromobilität und den Abschluss des Feldversuchs "Living Lab" gehen wird. Was sie schon heute in Aussicht stellen könne, sei der weitere Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektromobile und der Rückbau der Dachständerverkabelung, auch wenn für diese Mammutaufgabe vor allem Geduld gefragt sei.

Als Ergebnis der Online-Umfrage zum Mobilitätspakt Wiesloch-Walldorf wird der Gemeinderat in diesem Jahr die Möglichkeit eines Leihfahrrad-Angebots von "VRN-Nextbike" prüfen. Außerdem wird "die immer wieder geforderte ÖPNV-Strecke Wiesloch-Walldorf-Nußloch-Leimen mit Anschluss an die Straßenbahn nach Heidelberg" unter die Lupe genommen, führte Staab aus. Der "überbordende Individualverkehr", vor allem von und zum Gewerbegebiet Süd, bleibt ein Dauerthema.

Kulturell warten mit der Reihe "Walldorfer Sommer" und "Walldorfer Herbst" sowie dem Open-Air-Waldkonzert spannende Veranstaltungen auf die Astor-Städter. Auf der Bühne im Hochholzer Wald wird auch das eigens für das Stadtjubiläum von Timo Jouko Herrmann komponierte Werk Premiere feiern. Kunst wird auch in diesem Jahr wieder großgeschrieben. "Die ‚Radiale – Kunst im Kreis‘ wird nach 2012 wieder bei uns zu Gast sein", freute sich Christiane Staab. Der neue Stipendiat in der Künstlerwohnung wird Wolfgang Folmer, der mit seinem Baumstamm mit Hölderlin-Gedicht im Rahmen des Kunstpreises 2018 noch in Erinnerung ist. Er folgt auf Johannes Frick, das Multitalent, das über die Pop-Akademie nach Walldorf gekommen war.

"Auf eine gute Zeit" – mit diesem Motto lud die Bürgermeisterin zu zahlreichen Veranstaltungen im Jubiläumsjahr ein: ein Kinderfaschingsumzug, eine "Lange Tafel" in der Hauptstraße, ein Mittelaltermarkt und natürlich der große Festumzug mit musikalischem Ausklang. Was, wann, wo stattfindet, "finden Sie jeweils auf unserer Jubiläumshomepage". Beim anschließenden Sektempfang wurden bereits die ersten Verabredungen getroffen und auf ein spannendes Jahr angestoßen. Wer mit Schwung ins neue Jahr starten wollte, konnte dies beim anschließenden Neujahrskonzert des SAP Sinfonieorchesters unter der Leitung von Johanna Weitkamp mit Werken der Familie Strauß.