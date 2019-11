Walldorf. (rö) Ab 1. Januar 2020 wird die Stadt Walldorf zum neuen Forstrevier "Rheintal Nord" gehören, zusammen mit den Nachbargemeinden Reilingen, Hockenheim und Brühl. Sowohl der forstliche Revierdienst als auch der Holzverkauf bleiben weiter in den Händen des Rhein-Neckar-Kreises. Das ist das Ergebnis der Forststrukturreform, die von einem sich länger hinziehenden Kartellverfahren (die RNZ berichtete mehrfach) ausgelöst worden war. Alternative für die Stadt wäre die Selbstorganisation mit einem eigenen Förster gewesen. Dann würden allerdings die Kosten höher als die jetzt veranschlagten rund 54.000 Euro ausfallen.

Die Gemeinderäte betonten in ihren Stellungnahmen die Wichtigkeit des Waldes für Walldorf. Der Zusammenschluss dürfe nicht "zu einer Vernachlässigung unserer eigenen Gemarkung führen", sagte Christian Winnes (CDU). Sollte es im "überaus großen Revier" eine "personelle Überforderung" geben, wolle man "umgehend informiert" werden, so Petra Wahl (SPD). Weiter "guten Service rund um den Wald", wollte Günter Lukey (FDP). Wilfried Weisbrod (Grüne) kritisierte die "fehlende Transparenz der Kostendarstellung" und enthielt sich als Einziger der Stimme. Der Vertrag mit dem Kreis gilt nun für fünf Jahre, wenn man feststelle, "dass unsere Interessen nur unzureichend vertreten werden", könne man ihn kündigen, so Bürgermeisterin Christiane Staab. "Sehr ernst" nehme man zudem die Frage nach einem Nachfolger für den amtierenden Revierförster Glasbrenner, der, wie es hieß, in drei Jahren in Ruhestand gehen wird.

In derselben Sitzung ging es wieder einmal um den Entwurf des Bebauungsplans "Schwetzinger-/Heidelberger-/ Adlerstraße", dessen Variante IIb vom Rat (bei einer Enthaltung von Fredy Kempf, FDP) gebilligt wurde und der nun erneut offengelegt wird. Das war bereits im Frühjahr 2018 der Fall gewesen, erhebliche Einwendungen der Eigentümer und daraus resultierende intensive Diskussionen im Gremium waren der Grund für den modifizierten Entwurf. Ziel ist nach wie vor, die historische Bestandssituation im Anschluss an das städtebaulich prägende Kulturdenkmal "Pfälzer Hof" zu tradieren, gleichzeitig aber auch eine Modernisierung und Weiterentwicklung der baulichen Substanz im Quartier zu ermöglichen, wie Stadtbaumeister Andreas Tisch ausführte.

Der neue Entwurf will die eingeschossigen Wohnhäuser als Blockrandbebauung erhalten und bietet gleichzeitig Ausnahmeregelungen an, die eine neue Nutzung der städtebaulich als erhaltenswert geltenden Scheunen ermöglichen. In dieser Umnutzung sieht man eine gute Chance für die Nachverdichtung im Quartier.