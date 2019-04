Walldorf. (rö) Die Walldorfer "Nacht der Ausbildung" unterscheidet sich vor allem in zwei Punkten von den klassischen Berufsmessen für junge Leute: Statt an Infoständen kann man sich hier direkt im Betrieb über mehr als 70 Studien- und Ausbildungsgänge informieren, hinter die Kulissen schauen und den künftigen Beruf hautnah erleben. Zum anderen bemühen sich die teilnehmenden Unternehmen, erst gar keine Hemmschwellen entstehen zu lassen, indem sie ihre eigenen Auszubildenden in die vorderste Reihe stellen: So kommt ein Kontakt auf Augenhöhe zustande, bei Bedarf unterstützt durch die Ausbilder.

Der Erfolg der "Nacht der Ausbildung" mit bei manchen Firmen über 1000 Besuchern spricht für sich. "Es gibt einige Unternehmen, die dieses Jahr noch freie Stellen zu besetzen haben", sagte Wirtschaftsförderin Susanne Nisius beim Pressegespräch vor der neunten Auflage, die am Freitag, 17. Mai, von 17 bis 22 Uhr mit 25 Unternehmen und Institutionen stattfindet.

"Das ist die Veranstaltung für uns", sagte dann auch Sonja Mohr, Ausbildungsleiterin bei den Heidelberger Druckmaschinen (HDM), Jedes Jahr ergeben sich nach ihren Worten Praktika oder Verträge aus der Veranstaltung. Bei HDM gibt es "die ganze Bandbreite", über ein Dutzend Studien- und Ausbildungsgänge, kennenzulernen. Dazu kommen ein Blick in die Lehrwerkstatt, das historische Drucken und die Verpflegung durch die Koch-Azubis der Firma.

Viele Unternehmen seien über die Jahre bei der Stange geblieben, freute sich Bürgermeisterin Christiane Staab, "das ist für uns ein tolles Zeichen der Verbundenheit". Die positiven Rückmeldungen der Firmen zeigten, dass auch diese profitierten. Gleich vier Shuttle-Busse fahren wieder auf einem Rundkurs vom Luxor-Filmpalast über Tari-Bikes und die Innenstadt bis ins Industriegebiet. "Maximal zehn Minuten" müsse man auf den Bus warten, so Jürgen Schichta von der SWEG, der letztes Jahr festgestellt hat, dass schon um 17 Uhr der erste Bus ordentlich gefüllt war und die Schüler gut informiert und zielgerichtet ausgestiegen seien.

"Wir hatten immer eine gute Resonanz", kommen Schüler und Eltern laut Kazem Tariwerdian (Tari-Bikes) "gezielt und haben Interesse" - seine jüngsten drei Azubis hat er durch die "Nacht der Ausbildung" gewonnen. Zu Gast in seinen Räumen ist das Bildungszentrum Gesundheit (BZG), für das Elisabeth Zegla berichtete, der Bedarf sei "unwahrscheinlich" groß. Die aktuell 220 Ausbildungsplätze wolle man noch erweitern.

"Wir haben bisher immer Bewerbungen durch die Veranstaltung erhalten", sagte Valeska Haberfellner von der Sparkasse, die wieder ihren beliebten Cocktailstand aufbaut. "Wir generieren jedes Mal Praktika und auch die letzten zwei Lehrlinge", ergänzte Bernhard Gröner (Schreinerei und Bettenfachgeschäft), der neben Informationen zum Beruf und praktischen Übungen auch Stockbrot anbietet.

Mehr über die Ausbildung in der Kinderbetreuung erfährt man laut Nicole Keller bei den Zipfelmützen. Wie Simone Pimpl sagte, hat die Volksbank Kraichgau nicht nur Infos über die verschiedenen Berufsbilder parat, sondern prüft auch Bewerbungsunterlagen und macht Bewerbungsfotos. "Logistik und Lager ist nicht nur Staplerfahren", wirbt Sascha Niolajewicz (Firma Draht-Mayr), wobei man laut seinem Kollegen Christian Huxel auch im kaufmännischen Bereich sucht. "Wir übernehmen gute Leute immer", sagte er.

Finanzdienstleister MLP, der auch eine Geschäftsstelle in Walldorf hat, genießt wieder die Gastfreundschaft der SAP im Schulungszentrum. Laut Jarah Hempel bietet MLP einen "Mischmasch" aus Berufen, längst nicht nur aus der Finanzwelt, sondern auch im Medienbereich. Im Rahmenprogramm mit der SAP gibt es unter anderem einen DJ, den Bewerbungsunterlagencheck und Speed-Bewerbungsgespräche, aber auch Informationen für die Eltern, Gegrilltes und Cocktails.

Fachinformatiker und Mediengestalter sucht ganz in der Nähe die Five1 GmbH, so Tobias Langner. "Guten Zulauf aufgrund der Veranstaltung", hatte laut Manuel Löhmann auch die Firma Schweickert mit ihren Sparten Netzwerk- und Elektrotechnik. Das erhofft er sich auch für dieses Jahr: "Wir haben Vakanzen vom Azubi bis zum Projektleiter." Laut der Auszubildenden Jessica Pöntzsch sind aus allen Ausbildungsberufen des Unternehmens "Leute vor Ort".

Der Marktplatz in der Hauptstraße wird laut Wirtschaftsförderin Susanne Nisius von Ikea mit bunten Möbeln dekoriert. Hier beantwortet die IHK Rhein-Neckar "alle Fragen zu Ausbildungsberufen", so Dagmar Straub, auch die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald ist vertreten und ein Food Truck sorgt fürs leibliche Wohl.

An ihren eigenen Standorten dabei sind alle Walldorfer Apotheken, "das macht immer Spaß", erklärte Ashkan Ronagh (Astoria-Apotheke) stellvertretend. In der Nachbarschaft, im Rathaus, sucht die Stadt längst nicht nur im Verwaltungsbereich Nachwuchs, sondern vom Landschaftsgärtner bis zum Erzieher. "Wir wollen den jungen Walldorfern eine Zukunft bieten", sagte Bürgermeisterin Staab auch im Namen der Stadtwerke und der Astor-Stiftung.