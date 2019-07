Wiesloch. (silv) Sie nimmt einen sofort gefangen, die akustische Atmosphäre in der Amarante-Anlage, dem kleinen Park am Kulturhaus. Niemand hat sie eigens geschaffen, sie ist einfach vorhanden und ideal für Perkussions-Aufführungen. Benjamin Wittiber hatte erneut ein reiches Programm für die Gruppen "Stickcontrol" und "Rappelkiste" vorbereitet, die abwechselnd spielten. Hinzu kamen die Marimba-Gruppe und die Gruppe der jungen Perkussions-Anfänger.

Die musikalisch-rhythmische Betätigung zählt heute zu den grundlegenden musikalischen Strukturelementen und hat zumindest die gleiche Bedeutung, wie sie den weiteren Faktoren "Melodie" und "Harmonie" zufällt. Der Zugang der Zuhörer zur Perkussion erscheint allerdings viel leichter und unmittelbarer als zu manch anderen musikalischen Darbietungen. Allerdings erfordert die Kunst, im Gruppenspiel auf Sekundenbruchteile genau die einzelnen eigenen Instrumentenbeiträge einzuflechten, schon einiges an Können. Als Zuhörer muss man sich dagegen um diese Musik nicht aufmerksam bemühen. Sie erfasst den Menschen vielmehr unmittelbar und ungeschmälert.

Auch die jüngsten Trommler zeigten sich selbstbewusst. Foto: Karl-Heinz Pfeiffer

Im Programm des aktuellen Konzerts fanden sich geradezu geniale Titel, die natürlich für solche Rhythmusgruppen ein wenig angepasst sind. Sie begannen mit dem aufmunternd-einladenden "Oye como va" von Tito Puente, bestens bekannt auch in der Version der Band Santana. Bei "Crazy Train" von Ozzy Osbourne war deutlich zu vernehmen, dass die Gruppe neuerdings mit Jens Logies einen engagierten E-Bassisten hat. Als Dirigent und Gruppenleiter kam Alexander Fies hinzu, der mit seiner Anfängergruppe großen Applaus einheimste. Die musizierende Jugend hat offenbar keine Vorbehalte gegenüber den großen Instrumenten Marimbafon und Vibrafon. Sie schaffen zusammen mit den Bongos am deutlichsten eine exotische, meist südamerikanische Atmosphäre.

Alle Spieler wirkten übrigens äußerlich einigermaßen "cool" und sehr konzentriert. Das war ganz besonders beim bekannten Song "Brazil" zu bewundern. Die Bongogruppe unter Leitung von Benjamin Wittiber postierte sich anschließend wegen der Akustik auf einem Podiumsplatz direkt am Kulturhaus und musizierte eindrucksvoll. Es folgte unter anderem das sehr bekannte "Don’t you worry ’bout a Thing" von Steve Wonder mit Querflöten-Einsatz. Erwähnt sei noch, dass sich die Gruppe um den E-Gitarristen Carsten Polenz erweitert hat. "Samba Douro" wurde von Juliana Blumenstein und einer Gesangsgruppe unterstützt, "Billy Jean" des unvergessenen Michael Jackson schloss sich an.

Ein Grußwort sprach Musikschulleiter Ansgar Sailer. Durch das Programm führte Benjamin Wittiber mit abschließendem Dank an alle Mitwirkenden und Helfer einschließlich des Elternbeirats und des Fördervereins. Das letzte Wort hatte "La Samba" von Ray Obiedo. In einem gesonderten Programm folgte direkt am Kulturhaus das "Latin Jazz Trio" mit Benjamin Wittiber und Freunden.