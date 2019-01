Mühlhausen. (pol/mare) Ein 14-jähriger Junge wollte Montagnacht eine Spirtztour mit Mamas Auto machen. Das Ergebnis: Ein geschrottetes Auto, ein kaputtes Garagentor - und von Zuhause flog der Teenager auch noch raus. Das berichtet die Polizei.

Gegen 2 Uhr entschloss sich der 14-Jährige demnach, gemeinsam mit zwei Freunden eine Spritztour mit dem Audi A4 seiner Mutter zu machen. Nachdem er sich den Autoschlüssel "ausgeliehen" hatte, holte er seine Kumpels im Alter von 14 und 17 Jahren zu Hause ab. Anschließend kurvte das Trio durch die Straßen von Mühlhausen. An der Abzweigung Speyer Straße/Hauptstraße überschätzte der 14-jährige in einer Linkskurve seine fahrerischen Fähigkeiten und raste geradeaus in ein Hofeinfahrt, wo er gegen ein geschlossenes Garagentor krachte.

Anschließend nahmen die Drei reißaus, legten den Autoschlüssel der Mutter vor die Haustür und versteckten sich anschließend bei einem Bekannten. Aufgrund eines Hinweises wurden sie dort dingfest gemacht werden. Der 14-Jährige gab die Taten ein. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. Der A4 musste abgeschleppt werden. Nach Verständigung seiner Mutter zog es der Missetäter vor, die nächsten Tage bei seiner Tante unterzukommen.