Von Sebastian Lerche

Rettigheim. "Sehr gut beraten" fühlen sich Mühlhausens Gemeinderat und die Verwaltung von Städteplaner Stefan Wammetsberger vom Ingenieurbüro Köhler und Leutwein. Seine pragmatische Herangehensweise an die Aufwertung der Rettigheimer Ortsmitte und Verkehrsberuhigung der Ortsdurchfahrt fand Anklang, auch wenn die einzelnen Maßnahmen im Detail noch ausdiskutiert werden müssen. Der Rat behält das Heft in der Hand und will jeweils entscheiden, was Sinn ergibt und natürlich, ob es auch finanzierbar ist. Das Konzept wurde bei einer Enthaltung befürwortet.

Eingangs blickte Bürgermeister Jens Spanberger auf die intensiven Beratungen sowie die Beteiligung der Bürger zurück, deren Willen nach einhelliger Meinung beispielsweise die Reduzierung auf Tempo 30 in der Rettigheimer Ortsdurchfahrt entspricht. Seit Mai gilt dies, auf Rotenberger und Östringer Straße hat man aber weiter Vorfahrt.

Den Durchgangsverkehr zu vergrämen und von bis zu 6000 Fahrzeugen am Tag herunterzukommen, dient zuvorderst der Sicherheit, gerade von Fußgängern und Radfahrern. Damit soll aber auch die städtebauliche Fortentwicklung Rettigheims begünstigt werden, machten Spanberger und Wammetsberger klar. Das Stichwort lautet Aufenthaltsqualität: auf Plätzen, verbreiterten Gehwegen und vor stark frequentierten Punkten wie Kirche, Gemeindezentrum, Kindergarten oder Läden. Daher gilt ein Augenmerk der Ortsmitte mit der Kreuzung von Malscher und Rotenberger Straße: Da könnte eine Idylle sein, ist laut Wammetsberger jedoch wie die Ortsdurchfahrt noch "zu autofreundlich".

Neuralgische Punkte sind laut Wammetsberger zudem die Ortseingänge von Mühlhausen (Nord) und Östringen (Süd). Es geht jeweils bergab in den Ort hinein, da wird schnell gefahren – zumindest bis Verschwenkungen und Fahrbahnteiler das zügeln. Weiterhin sollen schmalere Straßen, Engstellen, die auch als Querungshilfe dienen, und Zebrastreifen für Sicherheit und dafür sorgen, dass die Menschen sich im Ort wohlfühlen. Apropos: Auch die erwartete Minderung der Lärmbelastung soll von Köhler und Leutwein untersucht werden.

Erwogen wird ein Kreisverkehr am nördlichen Ortseingang, wobei da Fragen des Grundstückserwerbs noch offen sind. Im Süden wäre ein Kreisel auch sinnvoll, ist laut Wammetsberger aber wegen Topografie, Platzmangel und den Straßenverläufen von Gartenstraße, Am Hahnenberg und Östringer Straße ausgeschlossen. Daher plädierte er für einen bepflanzten Fahrbahnteiler.

Wammetsberger zog den Vergleich zur Mühlhausener Ortsmitte, wo neben Tempo 30 auch Straßenverengungen, Pflanzkübel und Querungshilfen die Achtsamkeit der Autofahrer erhöhen und automatisch für einen ruhigeren Verkehrsfluss sorgen. Das war nur dank der Umgehungsstraße möglich und etwas Vergleichbares hat Rettigheim auch: die K 3520 zwischen Mühlhausen und Östringen, die besonders den Schwerlastverkehr aus Rettigheim herausziehen soll und – wie es auf Bedenken aus dem Rat hin hieß – die Leistungsfähigkeit des überörtlichen Straßennetzes erhält.

Die Kosten bezifferte der Städteplaner grob mit knapp 20.000 Euro für Fußgängerüberwege, rund 50.000 für Fahrbahnteiler und für barrierefreie Bushaltestellen mit knapp 40.000 Euro. Die Kreuzungen in der Ortsmitte – mit 150.000 – und am südlichen Ortseingang – 450.000 Euro – werden "große Batzen". Bestimmte Maßnahmen sind glücklicherweise im Rahmen des Landessanierungsprogramms förderfähig.

Entspannter und ruhiger geht es im Ort dank Tempo 30 schon zu, meinte Jochen Knopf (CDU): Weiter so, das sei auch der Bürgerwille. Nicht allen Vorschlägen könne man ohne Weiteres zustimmen, daher sei wichtig, dass die letzte Entscheidung immer beim Rat liege. "Erhöhte Unfallgefahr" befürchtete Reimund Metzger (Freie Wähler) wegen der angedachten Baumreihe auf einem Fahrbahnteiler: Eine insektenfreundliche Blühbepflanzung, die kein Bollwerk darstelle, halte man für besser. Auch Straßenpflaster lehnte Metzger ab, damit habe Rettigheim schlechte Erfahrungen gemacht.

"Wir fühlen uns bei Stefan Wammetsberger gut aufgehoben", so Bernhard Drabant (Grüne): Das Konzept "hat Hand und Fuß", da sei man "auf einem guten Weg". Tempo 30 lobte er, Ziel sei, dass die Bürger sich sicher und wohl fühlten. Man sollte jetzt Schritt für Schritt nach einem Zeitplan vorgehen, um stets zu prüfen, "ob wir noch in der Spur sind".