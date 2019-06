Mühlhausen. (pol) Zum Brand einer Müllpresse auf dem Gelände des Lidl kam es "In den Rotwiesen" am Mittwochabend. Um 17.45 Uhr kam in der Presse, in der Kartonagen zusammengepresst werden, zu einem Maschinenbrand. Da der entstandene Rauch in die Lidl-Filiale zog, wurden die Räume vorsorglich evakuiert. Die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen öffnete den brennenden Container und löschte das Feuer.

Verletzt wurde niemand, es entstand nur geringer Sachschaden. Warum die Müllpresse in Brand geriet, ist noch nicht klar.