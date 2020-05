Mühlhausen-Rettigheim. (seb) "Das ist die Chance, die Attraktivität Rettigheims zu erhöhen": Bürgermeister Jens Spanberger zeigt sich hocherfreut, dass es mit der Anordnung von "Tempo 30" in der Rettigheimer Ortsdurchfahrt geklappt hat und seit gut einer Woche endlich die Schilder hängen.

Verkehrsberuhigung, mehr Sicherheit, weniger Lärm, das verspricht man sich davon. Ein langwieriger Prozess ging dem voraus, in dem die Zusammenarbeit Mühlhausens mit Östringen beziehungsweise zwischen den Landkreisen Rhein-Neckar und Karlsruhe sowie mit dem Land Baden-Württemberg zentral war.

"Das Thema begleitet mich seit Beginn meiner ersten Amtszeit", blickt Spanberger zurück. Um Tempo 30 anzuordnen, musste die Gemeinde Herr über die Rettigheimer Ortsdurchfahrt werden. Die war aber bis letztes Jahr noch eine Kreisstraße. Um das zu ändern, war wiederum erst der Ausbau einer Parallelstrecke, der Kreisstraße zwischen Mühlhausen und Östringen (K3520) nötig. Über die statt über Rettigheim kann seit Herbst 2019 insbesondere der Schwerlastverkehr von und zu den Östringer Gewerbegebieten rollen. "Da mussten wir immer wieder nachbohren. Jetzt sind wir froh und stolz, dass das gelungen ist", spricht Spanberger auch für den Östringer Kollegen Felix Geider.

Jetzt gilt es: Nach einer längeren Vorbereitungsphase konnte jetzt Tempo 30 für die Rettigheimer Ortsdurchfahrt angeordnet werden. Mehr Sicherheit und eine Aufwertung des Ortsbilds sollen so erreicht werden. Foto: Helmut Pfeifer

Eine graduelle Entlastung Rettigheims begann, spürbar, aber nicht so stark wie gewünscht: Das ging aus Rückmeldungen der Bürger hervor. Tempo 30 wurde als wichtige kurzfristige Maßnahme angesehen, den Ort weiter zu entlasten, wie in einer Informationsveranstaltung Anfang des Jahres vielfach betont wurde. Coronakrisen-bedingt dauerte die Lieferung der Verkehrsschilder laut Spanberger länger und zusätzliche Fahrbahnmarkierungen lassen noch auf sich warten. "Die Anwohner sind erleichtert, aber momentan sind wir in einer Umgewöhnungsphase, in der viele Autofahrer es noch ’rollen lassen’."

Aber an den Ortseingängen und in der Ortsmitte hängen schon digitale Anzeigetafeln, die auf eine überhöhte Geschwindigkeit hinweisen. Die Gemeinde will dem Bürgermeister zufolge noch etwas abwarten, dann aber zudem mit Kontrollen, einer "Blitzeraktion", beginnen.

Eine nachhaltige Verkehrsberuhigung verspricht man sich aber erst durch bauliche Maßnahmen. Angedacht sind etwa Verengungen der Ortsdurchfahrt, indem die Gehwege punktuell verbreitert werden, und Querungshilfen wie Mittelinseln. "Die Planungen laufen", so Spanberger, "aber die Umsetzung ist von unserer Finanzlage abhängig" – und die sei momentan leider sehr angespannt.