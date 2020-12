Mühlhausen. (pol/rl) Zwei mutmaßliche Drogendealer nahm die Polizei am Mittwochabend fest. Das teilte die Polizei am heutigen Donnerstag mit.

Die Polizei erhielt in den vergangenen Tagen mehrere Hinweise aus der Bevölkerung, dass sich Jugendliche regelmäßig in der Hauptstraße und Unteren Mühlstraße an der Katholischen Kirche treffen. Dabei würde sie aufgrund ihrer Anzahl gegen die Corona-Regeln verstoßen. Die Polizei war daraufhin am Mittwochabend vor Ort.

Als beide Streifenwagenbesatzungen hatten ihre Fahrzeuge in einiger Entfernung geparkt und näherten sich dem Bereich zu Fuß. Dabei bemerkten sie insgesamt sechs Personen, die eng und ohne Mundschutz zusammensaßen.

Als die Personen die Polizisten sahen, rannten vier im Schutz der Dunkelheit davon. Die beiden anderen jungen Männer im Alter von 17 und 25 Jahren konnten die Beamten festgehalten. Bei dem 17-Jährigen fanden sie geringe Mengen Haschisch und Marihuana sowie einen "Crusher", mit dem Kräuter zerkleinert werden. Darin befanden sich Marihuana-Anhaftungen. Bei dem 25-Jährigen fanden die Beamten mehr als 400 Euro.

Beide wurden vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Nach den ersten polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts gegen die Corona-Verordnungen und das Betäubungsmittelgesetz verstoßen zu haben.

Die Ermittlungen gegen die vier entkommenen Personen sind ebenfalls eingeleitet. Zwei von ihnen seien bereits namentlich bekannt, hieß es. Auf ihrer Flucht hatten der 17- und der 21-Jährige ihre Ausweise verloren.