Von Tobias Törkott

Mühlhausen. Nun hat auch die Gemeinde Mühlhausen ihren Haushalt für das laufende Jahr 2021 verabschiedet. Aus Zeitgründen wurde der Finanzplan in der Ratssitzung am vergangenen Donnerstag eingebracht und auch direkt verabschiedet. Alle vier Fraktionen sprachen sich einstimmig für den Haushalt aus.

Mit 4,04 Millionen Euro an vorhandener Liquidität ist Mühlhausen in das laufende Geschäftsjahr 2021 gegangen. Bis zum Jahresende ergibt sich nach Angaben der Gemeinde ein sogenannter Finanzierungsmittelbedarf von rund 1,168 Millionen Euro. Bleiben unter dem Strich etwa 2,88 Millionen Euro an Rücklagen. Der Kontostand zum Jahresbeginn ist laut Bürgermeister Jens Spanberger erfreulich: "Ich hätte nicht gedacht, dass wir da mal landen." Positiv vermerkte der Bürgermeister in der Sitzung auch den Schuldenstand zum 1. Januar 2021 von 5,95 Millionen Euro. "Das ist der niedrigste aller Zeiten", so Spanberger. Dieser liege unter dem Landesdurchschnitt.

Und dennoch wird der Gürtel in Mühlhausen weiterhin enger geschnallt. Aufwendungen müssten geprüft und Erträge, wo es möglich ist, gesteigert werden, erklärte Rechnungsamtsleiter Sascha Lang. "Den guten Seemann erkennt man bei schlechtem Wetter", sagte Lang. Auch, um den Fraktionen Mut zuzusprechen, und, um zu verdeutlichen, dass alle Auswirkungen der Corona-Pandemie noch nicht abgeschätzt werden können. Deshalb gelte: "Weiter abwarten."

Spanberger verkündete, dass die interne Haushaltssperre auch 2021 bestehen wird. Nur notwendigste Investitionen sollen getätigt werden, so Mühlhausens Bürgermeister, der auch das Ausgabeverhalten des abgelaufenen Geschäftsjahres 2020 lobte: "Jeder mit einem Budget in der Gemeinde hat gut gerechnet." So hatte es die Gemeinde geschafft, ein Plus für das ordentliche Ergebnis des Jahres 2020 von etwa 3,58 Millionen Euro zu erreichen.

Der nun verabschiedete Gesamtergebnishaushalt 2021 weist laut Plan hingegen ein Minus von etwa 2,1 Millionen Euro aus. Den Erträgen von etwa 19 Millionen Euro stehen Aufwendungen von 21,1 Millionen gegenüber. Sieben Millionen Euro an Zuweisungen und 8,84 Millionen Euro an Steuern machen den Großteil der Erträge aus. Laut Lang muss allerdings bei der Einkommenssteuer ein Rückgang um 513.800 Euro auf 5,45 Millionen Euro verkraftet werden. Die Schlüsselzuweisungen wachsen nur leicht um 100.000 auf 4,43 Millionen Euro, so Lang. Auf der Aufwandsseite steigen unter anderem die Personalkosten (4,9 Millionen Euro) durch Lohnerhöhungen und eine weitere Stelle im Rathaus.

Das Haushaltsdefizit sei auch den Ausgaben für die Eindämmung der Pandemie und Sanierungsmaßnahmen, die nicht geschoben werden können, geschuldet, erklärte Spanberger.

Rechnungsamtsleiter Lang zufolge ist das Jahr 2021 von vielen Investitionen geprägt, die im Vorjahr nicht zustande gekommen sind. 3,45 Millionen Euro stehen im Plan. Darin enthalten sind der Erwerb von Grundstücken im Gesamtwert von 767.500 Euro, aber auch Baumaßnahmen. Nach Angaben der Gemeinde sind das beispielsweise 450.000 Euro für Arbeiten an der Brücke in der Bahnhofsstraße oder etwa 200.000 Euro, um Bushaltestellen barrierefrei zu machen. Dem stehen Einnahmen von 2,64 Millionen Euro überwiegend durch Zuweisungen des Lands und Grundstücksverkäufe gegenüber. Deshalb plant die Gemeinde, Kredite in Höhe von 800.000 Euro aufzunehmen. Nach Abzug von Tilgungen geht die Verwaltung von 350.000 Euro an Nettokrediten aus. Damit wird der Schuldenstand bis Ende 2021 auf 6,3 Millionen Euro anwachsen. Das bedeutet für die Pro-Kopf-Verschuldung einen Zuwachs von 688 auf 728 Euro.

Und diese wird mittelfristig weiter ansteigen: Denn Mühlhausen plant, weitere Kredite aufzunehmen. "Das ist wichtig, um liquide zu sein", so Lang. Die neuen Kredite von drei Millionen für das Jahr 2022, 1,5 Millionen für 2023 und 500.000 Euro für 2024 seien aber "noch im Rahmen", meinte der Rechnungsamtsleiter. Somit wird der Schuldenstand der Gemeinde weiter steigen. Für das Jahr 2024 sollen sich die Verbindlichkeiten auf 9,7 Millionen Euro belaufen – die Pro-Kopf-Verschuldung für die 8652 Einwohner Mühlhausens könnte auf bis zu 1124 Euro steigen. An dieser Stelle mussten die Rätinnen und Räte schmunzeln. Nicht wegen der Prognose, sondern wegen des saloppen Kommentars des Kämmerers: "Wir brauchen auf jeden Fall mehr Einwohner."

Das sagen die Fraktionen:

Aus Zeitgründen gab es im Gemeinderat von Mühlhausen keine Haushaltsreden der Fraktionen. Diese liegen der RNZ schriftlich vor. Hier die wichtigsten Aussagen von CDU, Grüne, Freie Wähler und SPD. Der Haushalt wurde einstimmig verabschiedet:

> CDU: "Das vergangene Haushaltsjahr war in Folge der Corona-Pandemie von zurückhaltenden Investitionen und Sparmaßnahmen geprägt", leitete Stephanie Kretz von den Christdemokraten die Rede ein. Investitionen von etwa 2,9 Millionen Euro hätten 2020 zurückgestellt werden müssen. "Das war aus Sicht der CDU-Fraktion die richtige Entscheidung", so Kretz. Positiv sehen man die Höhe der Rücklage von vier Millionen Euro und die Pro-Kopf-Verschuldung, die auf einem "sehr niedrigen Niveau" von 688 Euro liege. So könne man handlungsfähig bleiben. Der Haushalt sei davon geprägt, vergangene Projekte abzuschließen. Die Folgen der Pandemie wirkten sich weiter aus. "Daher findet eine restriktive Finanzplanung derzeit die Zustimmung der CDU-Fraktion", heißt es weiter. So könnten Projekte nochmals geprüft werden. Bezüglich der angedachten Investitionen von 13 Millionen Euro für die Jahre 2022 bis 2024 ist die CDU zuversichtlich: "Unser Finanzpolster macht uns dafür handlungsfähig."

> Grüne: Die Grünen lobten die Unterstützung von Bund und Land und, dass das Haushaltsjahr so deutlich besser verliefe als geplant. Die Fraktion begrüßt, dass Mühlhausen einige Investitionsmaßnahmen und Unterhaltungsaufwendungen, "die nicht zwingend notwendig waren", gestoppt hatte. Dass der Ergebnishaushalt 2020 mit einem Plus abgeschlossen wurde, sei zwar erfreulich. Nach Ansicht der Grünen-Fraktionen werden aber diese verschobenen Investitionen die Gemeinde in Zukunft belasten. Für das Haushaltsjahr 2021 müsse man weiter vorsichtig sein. Lob gab es, wie auch von den anderen Fraktionen, für Rechnungsamtsleiter Sascha Lang, der "die Gemeinde finanziell solide durch die Krise führe". Kritik übte man nur am Blick auf die Pro-Kopf-Verschuldung: Die bilde die Situation nur einseitig ab. "Gerade bei den Investitionen in den Schulen stehen wir vor einem riesigen Stau", so die Grünen-Fraktion. Da der Haushalt auf Kante genäht sei, wollen sich die Grünen dafür einsetzen, "Einsparmöglichkeiten zu suchen". Es könne einfacher sein, mehr zu investieren, um langfristig zu profitieren.

> Freie Wähler: "Wir befinden uns noch immer in einer kritischen pandemischen Lage", sagte Ratsmitglied Reinhold Sauer. Denen, die von der Corona-Krise betroffen sind, sprach er Mut zu. Umso erfreulicher sei es, dass der Ergebnishaushalt 2020 deutlich über den Plandaten liege. "Der Grund liegt zum einen in einem strikten Sparkurs der Verwaltung und der Budgetverantwortlichen, zum andern aber auch am Verschieben sehr vieler nicht zwingend notwendiger Maßnahmen", lobte Sauer. Ausgaben wie die Sanierung der Grundschule und des Lehrschwimmbeckens in Rettigheim, beim Erwerb von digitalen Endgeräten und für die Kanalunterhaltung, seien gut angelegt. Doch dass manche Vorhaben nur anfinanziert, andere in Folgejahre geschoben werden, sehen die Freien Wähler kritisch: "Das deutliche Ansteigen der Pro-Kopf-Verschuldung auf über 1100 Euro pro Einwohner wird sich deshalb erst im Finanzplanungszeitraum bis 2024 ergeben."

> SPD: Holger Schröder setzte in seiner Rede den Fokus auf seine Befürchtung einer "Vertiefung der sozialen Spaltung". Not werde auch nach der Pandemie weiter auftreten, betonte er. Dies müsse im Finanzplan berücksichtigt werden. Die SPD fordere: kostenfreie Bildung und Erziehung, günstigen Wohnraum für Familien oder Geringverdiener, gute Versorgung und Betreuung für Ältere. "An den damit verbundenen Aufgaben müssen sich die Investitionen unserer Gemeinde orientieren", führte Schröder aus. Die Sozialdemokraten mahnten, dass der Gemeindeverwaltung zwei volle Stellen fehlten: "Gerade in Zeiten einer Pandemie zeigt sich, wie wichtig eine leistungsfähige Verwaltung ist", so Schröder. Die SPD-Fraktion befürworte die Schaffung einer neuen Stelle. Diese solle die IT-Prozesse betreuen, um die Gemeindearbeit zu entlasten. Der Anstieg der Pro-Kopf-Verschuldung sei unumgänglich. Investitionen in Schulen, Verkehrsflächen oder den "Offenen Treff" seien positiv zu erwähnen. Und weiter: "Den erforderlichen Nettokreditaufnahmen stehen hohe Werte gegenüber."