Von Rudi Kramer

Mühlhausen. Mühlhausen, Rettigheim und Tairnbach haben sich am vergangenen Wochenende fein herausgeputzt. Die Gemarkungsreinigung fand als gemeinsame Aktion von Gemeinde, Vereinen, Firmen, Gruppen und Einzelpersonen statt. Begünstigt wurden die Arbeiten durch das herrliche Frühlingswetter und eine Rekordbeteiligung, sodass der Aktionsradius auf die ganze Gemarkung ausgeweitet werden konnte. "Die Aktion war ein voller Erfolg", so Bürgermeister Jens Spanberger. "Die große, lobenswerte Resonanz zeigt das Engagement für eine saubere Umwelt."

Rund 185 Sammlerinnen und Sammler beteiligten sich am Großreinemachen. "Sie machen unser Mühlhausen, Rettigheim und Tairnbach sauberer und damit auch lebenswerter", so dankte Spanberger der Teilnehmerschaft. Er lobte vor allem die Tatsache, dass "in Sachen Umweltschutz alle an einem Strang ziehen." Spanberger besuchte einzelne Gruppen vor Ort, auch Bürgermeisterstellvertreter Ewald Engelbert aus Rettigheim und der Tairnbacher Ortsvorsteher Rüdiger Egenlauf beteiligten sich an der Aktion.

Bereits am Freitag waren die Schülerinnen und Schüler der Kraichgauschule unterwegs, um zunächst ihren eigenen Müll zu sammeln und auch die Wege bei Stadion, Tennisplätzen, der Waldkapelle und Rotschlaghütte vom Unrat zu befreien. Kinder der Kindergärten St. Josef und Regenbogen sammelten, angeleitet von Eltern, mit großem Eifer entlang des Radwegs.

Die Mitglieder des Angelsportvereins – unterwegs mit Traktor und Anhänger – fischten an Seen und Gewässern hässlichen Unrat und waren vor allem am Radweg und am Angelbach unterwegs. Allgemein vertrat man die Ansicht, dass dank der Säuberungen der letzten Jahre weniger Müll angefallen war. Hauptsächlich an den von Fußgängern und Radlern benutzten autofreien Strecken mit "viel Publikumsverkehr" werde so manches achtlos weggeworfen. Weniger Müll dagegen fand man am renaturierten Angelbach in der Dorfmitte.

Die Vogelschützer waren mit Traktor und Anhänger in den Naturschutzgebieten, beispielsweise auf dem Heiligenstein, im "Lichtengrund" und rund um das Hochwasserrückhaltebecken, unterwegs. Die Freunde des Tischtennisclubs waren im Naturschutzgebiet "Altenbach" und in der Umgebung unterwegs. Die Kolpingsfamilie pilgerte auf dem Radweg entlang der Straße nach Östringen und widmete sich vor allem den Waldparkplätzen. Die Firma Urban Blossom schickte eine starke Mannschaft in Richtung Rebanlage Malsch. Die Mühlhäuser Feuerwehr, auch hier vor allem die Jugend, sammelte rund um die Kleingartenanlage und am Verbindungsweg nach Rettigheim.

In Tairnbach schwärmte die Jugendfeuerwehr auf Plätze, Straßen, Wald- und Feldwege aus, vor allem entlang der Kreisstraße nach Mühlhausen. Fleißig waren auch die Narreninitiative, die Kernzeitgruppe der Grundschule, die "Germania", private Laufgruppen sowie Familien. Die Jugendfeuerwehr Rettigheim las mit Unterstützung einiger Erwachsener im ganzen Dorf, am Tonabfuhrweg, in Richtung Segelflugplatz und in der Umgebung Unrat auf.

Nach drei Stunden intensiver, teils sehr schmutziger Arbeit trafen alle Gruppen am Bauhof in Mühlhausen ein und präsentierten ihre gefundenen "Schätze": Mauersteine, Fässer, Metallschrott, Reifen, Dämmmaterial, Möbelteile, Bauschutt, Fahrradschläuche, Fliesen, Töpfe, Hausrat, Teppiche, Unterwäsche, Corona-Masken, Plastik in allen Variationen.

Manches mag aus Versehen in der Natur gelandet sein, so die Vermutung: aber ganz sicher nicht die vielen Zigarettenschachteln, Kippen, Papiertaschentücher, Vesperpapier, Dosen, Flaschen, Plastiktüten, Dosen, Tetra Paks und "andere abenteuerliche Dinge". Besonders eklig fanden die fleißigen Helferinnen und Helfer, was sie entlang der Gassi-Strecken der Hundehalter alles fanden.

Das Mitarbeiterteam des Bauhofs sorgte für die fachgerechte Entsorgung. Für die Teilnehmerschaft war es eine Erfahrung, die nachhaltigen Eindruck hinterlässt – und vielleicht den Wunsch, es in Zukunft besser zu machen. Bürgermeister Spanberger ließ an die fleißigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Dank ein zünftiges Vesper aus dem Tairnbacher Dorflädl verteilen