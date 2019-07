Mühlhausen. (rka) Sie heißen Aquila, Chicco, Binou und Nori und sind zuverlässige Hunde, die zur "DRK-Bereitschaft Rettungshunde Rhein-Neckar" gehören. Wenn Menschen sich in ausweglosen Situationen befinden, können diese Vierbeiner die letzte Rettung sein. Gemeinsam mit ihren Hundeführern Kathrin Ullrich-Hahn, Werner Reißfelder, Susanne Suhm und Johanna Kieninger kamen sie zu einem Infoabend der Kolpingsfamilie in die Bernhardushalle, um in Theorie und Praxis über ihre Ausbildung und Aufgaben zu berichten.

Die DRK-Bereitschaft Rettungshunde Rhein-Neckar/Heidelberg wurde 1997 gegründet. Aktuell sind 26 Hundeführer mit 29 geprüften Rettungshunden aktiv. Darüber hinaus gibt es eine Bereitschaftsleitung, fünf Ausbilderinnen, vier Gruppenführer sowie 16 einsatzfähige Flächenteams.

"Selbstverständlich", so erläutert Kathrin Ullrich-Hahn, "müssen Mensch und Tier eine ganze Reihe von Voraussetzungen erfüllen, um für diese Aufgabe gerüstet zu sein." Da wäre zunächst der zeitliche Aufwand für diese ausschließlich ehrenamtliche Arbeit. Denn schon das regelmäßige Training nimmt durchschnittlich acht Stunden pro Woche in Anspruch. Die Referentin machte auch deutlich, dass die Hilfs- und Rettungstätigkeit kein Hundesport ist, um das Tier zu beschäftigen.

Wichtige Voraussetzung sei ein hohes Maß an Bereitschaft, im Team zu arbeiten. Dazu kommen noch viel "Freude und Geduld". Darüber hinaus sind beim Menschen bestimmte körperliche und geistige Voraussetzungen notwendig: Fitness, Leistungsbereitschaft, Belastbarkeit, Verantwortungsbewusstsein. Denn, so Kathrin Ullrich-Hahn, als Mitglied einer Rettungshundebereitschaft müsse man immer damit rechnen, dass psychisch belastende Situationen entstünden.

Auch die Hunde müssen bestimmte Kriterien erfüllen. "Zu dieser Arbeit kann man keinen Hund zwingen, er muss mit seiner ganzen Motivation dabei sein", so die Referentin. Das Training, erst recht die Einsätze sind sehr anstrengend und verlangen dem Hund körperlich wie geistig viel ab. Die Ausbildung dauert im Schnitt zwei bis drei Jahre, der Hund sollte ungefähr zwölf Monate alt sein. Erwartet wird von ihm die sogenannte "Wesensfestigkeit", das Tier darf also keine Aggressionen oder extreme Ängstlichkeit gegenüber Mensch und Tier zeigen.

Mittlere Größe, nicht zu hohes Körpergewicht, gute körperliche Verfassung sowie Begeisterung sind weitere Voraussetzungen. Dazu kommen noch Geschicklichkeit sowie Neugier gegenüber Unbekanntem. "Grundgehorsam", so heißt das Zauberwort, eine Eigenschaft, die jeder angehende Rettungshund mitbringen sollte, dazu keine Probleme beim Freilaufen und einen möglichst niedrigen Jagdtrieb.

Die Rettungshundestaffel trainiert vor allem die "Flächensuche", die am weitesten verbreitete Suchdisziplin. Dabei sucht das Rettungshundeteam in unwegsamen Gelände oder in größeren Waldflächen - und das meist bei Nacht. Der Hund sucht dabei frei und selbstständig, das heißt ohne Leine. Dabei wird das Tier auf Distanz "geführt". Der Hund trägt die "Kenndecke" mit dem Zeichen des Roten Kreuzes und ist so als Rettungshund gekennzeichnet. Der Flächenhund sucht keinen Individualgeruch eines bestimmten Menschen, sondern zeigt seinem Hundeführer jeden Menschen an, der sich in dem Gebiet aufhält. Dabei lernt der Hund verschiedene Möglichkeiten, den "Fund" anzuzeigen.

Auf dem glatten Parkett der Bernhardushalle duften die Hunde nun zeigen, wie sie auf den Ernstfall vorbereitet sind. Beim "Verbellen" bellt der Hund so lange bei der gefundenen Person, bis der Hundeführer angekommen ist. Eine weitere Form des Anzeigens ist das "Rückverweisen". Sobald der Hund die vermisste Person findet, begibt er sich unverzüglich zu seinem Hundeführer und meldet den Fund durch Anspringen, Anbellen oder Ziehen. Eine dritte Form ist das "Bringseln". Hier hat der Hund einen Gegenstand an seinem Halsband, den er seinem Hundeführer bringt, sobald er die Person gefunden hat.

Blieb am Schluss noch die Frage offen, wer im Ernstfall als vermisst gelten könnte und der Hilfe bedarf. Bei durchschnittlich 30 Einsätzen im Jahr sind es vor allem Kinder, die sich verlaufen haben, Spaziergänger, die den Weg aus dem Wald nicht mehr finden, verwirrte oder orientierungslose, meist ältere Menschen, sowie psychisch kranke Menschen. Wie wertvoll ein Hund bei der Suche nach Vermissten sein kann, verdeutlichen vielleicht folgende Zahlen: Ein Hund besitzt je nach Rasse zwischen 125 und 220 Millionen Riechzellen, der Mensch nur etwa fünf Millionen.

So können diese Spürnasen menschliche Gerüche auf mehrere hundert Meter erfassen. Das Tier kann deshalb im Einsatz über 30 Helfer in einer Suchkette ersetzen. Vor allem in der Nacht sucht der Hund schnell und zuverlässig ein großes und unwegsames Gelände ab.

Am Ende des Abends gab es noch eine Menge Frage- und Gesprächsbedarf. Das Leitungsteam der Kolpingsfamilie mit Rosemie Becker, Paul Hotz und Rudi Becker dankte den Gästen ganz herzlich für einen spannenden Abend.