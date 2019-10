Würde sich über eine hohe Wahlbeteiligung am 20. Oktober freuen: Bürgermeister Jens Spanberger. Foto: Pfeifer

Von Sebastian Lerche

Mühlhausen. Am 20. Oktober findet die Bürgermeisterwahl in Mühlhausen statt. Mit dem einzigen Kandidaten, Amtsinhaber Jens Spanberger, hat die RNZ im Vorfeld ein Interview geführt.

Herr Spanberger, bei der Wahl am 20. Oktober dürfte es Ihnen als einzigem Kandidaten vor allem um den Rückhalt der Bürgerschaft gehen. Warum sollten die Wähler dies durch ihr Kreuz bei Ihrem Namen bekunden?

Ich bin sehr dankbar, dass wir heute eine positive Bilanz der letzten acht Jahre ziehen können. Mühlhausen mit Rettigheim und Tairnbach ist stark gewachsen, wir haben einen Einwohnerzuwachs um über 300 auf rund 8600, wir sind eine attraktive Gemeinde. Aber nicht nur zum Wohnen. Wir sind auch ein Wirtschaftsstandort, die Anzahl der Arbeitsplätze in der Gemeinde lag bei 965 im Jahr 2011 und ist nun gewachsen auf über 1200. Wir können einen stabilen Haushalt vorweisen, der gut aufgestellt ist, wir konnten uns in der Zeit den finanziellen Handlungsspielraum bewahren.

Ich stehe mit meiner Person für eine vorausschauende Kommunalpolitik, die für die Bürger und die Gemeinde- und Ortschaftsräte jederzeit erkennbar und planbar ist. Ich versuche stets, alles im Dialog zu gestalten.

Hintergrund Jens Spanberger ist 39 Jahre alt und verheiratet. Er wuchs in Crailsheim bei Schwäbisch Hall auf. 2000 machte er das Abitur, nach dem Wehrdienst begann er das Studium zum Diplom-Verwaltungswirt. 2005 wurde er Ordnungsamtsleiter in Rauenberg, war dort auch als stellvertretender Leiter des Hauptamts sowie Standesbeamter tätig, ehe er sich 2011 als Bürgermeister für Mühlhausen [+] Lesen Sie mehr Jens Spanberger ist 39 Jahre alt und verheiratet. Er wuchs in Crailsheim bei Schwäbisch Hall auf. 2000 machte er das Abitur, nach dem Wehrdienst begann er das Studium zum Diplom-Verwaltungswirt. 2005 wurde er Ordnungsamtsleiter in Rauenberg, war dort auch als stellvertretender Leiter des Hauptamts sowie Standesbeamter tätig, ehe er sich 2011 als Bürgermeister für Mühlhausen bewarb. Im ersten Wahlgang lag er damals - bei insgesamt fünf Kandidaten - mit 40,22 Prozent der Stimmen vorn, im zweiten wurde er mit 54,76 Prozent ins Amt gewählt. (seb)

Momentan wird vor einer Abkühlung der Konjunktur gewarnt. Wie wollen Sie trotzdem für stabile Gemeindefinanzen sorgen?

Momentan ist die finanzielle Lage der Gemeinde stabil. Die Wirtschaft mag leicht schwächeln, aber die Mindereinnahmen können wir gut kompensieren, die Gewerbesteuer läuft planmäßig, da liegen wir bei 1,5 Millionen durchschnittlich, dieses Jahr haben wir sogar ein Plus, mit 1,8 Millionen: Wir sind gut aufgestellt.

Ich lege Wert darauf, dass wir weiterhin unsere Projekte unter Finanzierungsvorbehalt stellen, sehen, ob wir sie stemmen können, und dass wir Landes- und Bundeszuschüsse akquirieren. Das war in der Vergangenheit auch so: Wir haben die letzten acht Jahre ein Investitionsvolumen von rund 34 Millionen Euro umgesetzt, viel für die kommunale Infrastruktur getan, und doch ist es uns gelungen, die Verschuldung auf zirka 745 Euro pro Kopf zu reduzieren und die Liquidität auf einem Stand von aktuell 3,2 Millionen zu halten.

Innenverdichtung ist in der Gesamtgemeinde ein großes Thema, doch werden wohl auch weitere Neubaugebiete notwendig. Das aber berührt Belange von Natur- und Artenschutz. Wie weit kann Mühlhausen noch wachsen?

Unsere Stärke ist, dass wir eine typische Wohngemeinde sind. Wir versuchen, weitere Einwohner zu gewinnen, sei es durch Innenentwicklung, aber auch durch Ortsabrundungen und Neubaugebiete, die man mit Augenmaß betrachten muss. Wir sind geprägt durch vielfältige Landschafts- und Naturschutzgebiete, wir sind eingebettet, das lässt nicht unendlich viel Wachstum zu. 20 Prozent der Gemarkungsfläche von 1500 Hektar sind schon bebaut.

Zwei größere Neubaugebiete haben wir im Flächennutzungsplan drin: die nordwestliche Ortserweiterung Rettigheim mit 4,7 Hektar und das Gebiet Fraubrunnen Mühlhausen mit 7,1 Hektar. Insgesamt haben wir noch 16 Hektar bebaubare Fläche, aber ich sehe unsere wichtigste Stärke in der Innenentwicklung. Wir haben vielfältige Baulücken, viele in Privateigentum, aber es gibt immer wieder neue Möglichkeiten. Wichtiger Aspekt sind unsere Ortskernsanierungsprogramme, gegenwärtig läuft noch Mühlhausen und Rettigheim ist gerade gestartet, mit denen wir neue Anreize schaffen, Gebäude zu modernisieren, alte Gebäude abzureißen und neu zu bauen, rückwärtige Flächen zu bebauen. Wir haben ortsrandnahe Erschließungen durchgeführt, das Neubaugebiet "Weiteste Krautgärten" und jetzt das Neubaugebiet "Riebel", das war sinnvoll.

Klimaschutz hat auch auf kommunaler Ebene massiv an Bedeutung gewonnen. Welche Weichen werden Sie hier stellen?

Wir haben schon einiges bewegt, da ist aber Luft nach oben. Wir haben 2012 die kommunalen Liegenschaften nach Verbesserungen untersuchen lassen und haben Maßnahmen getroffen bezüglich Beleuchtung, Wärmepumpen, Heizungskontrollen und vielem mehr. 2016 haben wir das Klimaschutzkonzept für die Gemeinde mit einem Bürgerworkshop erstellt, mit dem viele Projekte erarbeitet wurden.

Diese Ideen möchte ich weiter aufgreifen und in der Kommunalpolitik verankern. Wir haben sehr viele Maßnahmen aus dem Konzept schon umgesetzt, sind dabei, die Straßenbeleuchtung auf LED umzustellen, und leisten unseren Beitrag zur Förderung der E-Mobilität, haben zwei öffentliche Ladepunkte.

Der ÖPNV spielt eine wichtige Rolle, wir haben darum gekämpft, die regionalen Linien zu behalten, und wir haben eine neue, die Linie 704, eingerichtet. Ein wichtiges Anliegen ist der Ausbau von Fotovoltaik, zwei Anlagen haben wir schon auf dem Dach des Kinderhauses Arche in Rettigheim und auf dem des Dorflädls in Tairnbach, da möchte ich weitere kommunale Dächer mit Fotovoltaik ausstatten. Das nächste Dach ist das des neuen Bauhofs.

Klar, es gilt auch, unsere Grünanlagen zu pflegen, auch die Wiesen und Streuobstwiesen, die wir durch die Flurneuordnung Mühlhausen-Tairnbach erhalten haben, für Kleinstlebewesen wollen wir nächstes Jahr verschiedene Flächen zu Blühwiesen anlegen. Gleiches gilt für Gewässerrandstreifen: Wir versuchen, in den Besitz zu kommen und sie zu bewahren.

An den Schulen stehen größere Maßnahmen an. Wo setzen Sie die Prioritäten? Sind Sie beispielsweise in Tairnbach für die Sanierung oder für den Neubau der Schule?

Die Schulpolitik befindet sich in ständigem Wandel, neue Anforderungen an die Schulen sind eine Herausforderung, allen voran die Digitalisierung, wir müssen uns auf den digitalen Unterricht in allen Schulen vorbereiten.

Unsere Grundschulen sind sehr gut ein- oder zweizügig aufgestellt, auch die Gemeinschaftsschule - Klasse fünf bis zehn - ist stabil zweizügig. Ich habe zwei Schulbaukommissionen ins Leben gerufen, um uns mit Fragen der Fortentwicklung der Schulen zu beschäftigen, der stetige Dialog mit den Beteiligten, Schulleitungen, Lehrern, Elternbeiräten, Fachleuten, ist mir wichtig. Wegen des Raumbedarfs an der Kraichgauschule brauchen wir einen Erweiterungsbau.

Die Grundschule Mühlhausen ist über 30 Jahre alt und sanierungswürdig. Der Bedarf an Kernzeitbetreuung steigt. Jetzt wollen wir ein gesamtheitliches Schulkonzept verwirklichen und mit einem externen Büro prüfen, ob der Weg, den wir eingeschlagen haben, nachhaltig ist. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr schon erste Ergebnisse sehen.

Tairnbach ist auch gewachsen, hat aktuell 1230 Einwohner, ein deutliches Plus, der Kindergarten ist voll und das spiegelt sich in der Schule wider. Letztes Jahr hatten wir 17 Einschulungen, dieses Jahr 15. Als ich Bürgermeister wurde, war noch die Frage, ob die Schule überhaupt überlebensfähig ist, aber mittlerweile hat sich das Bild komplett gedreht. Darauf ist aber das Schulgebäude gar nicht ausgelegt.

Daher sehen wir hier Handlungsbedarf. Zur Frage eines Neubaus: Im Moment, nach Gesprächen mit Grundstückseigentümern, den Planern und angesichts des Raumbedarfs, wollen wir Sanierung oder Erweiterung am jetzigen Standort prüfen. Es wäre möglich, auf dem Schulhof das Gebäude zu erweitern, da kriegt man eine gute Lösung hin.

Oder man führt einen Abbruch durch und erstellt einen Neubau, der den heutigen Anforderungen entspricht. Das Gebäude steht nicht unter Denkmalschutz, gleichwohl hat es ortsbildprägenden Charakter: Wie weit es sinnvoll ist, es zu erhalten, muss die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zeigen. Wir haben in Tairnbach kein geeignetes Grundstück für einen Neubau, daher würde ich diese Variante ausschließen. Wir haben die Kernzeitbetreuung ausgelagert und spätestens zum neuen Schuljahr 2020/21, wenn die Schule neue Räume braucht, müssen wir schauen, wo wir die temporär unterbringen.

Die Grundschule Rettigheim ist gut aufgestellt, wir haben sie schrittweise in den letzten Jahren saniert.

Wenn Sie auf Ihre erste Amtszeit zurückblicken: Worauf sind Sie stolz?

Der Erfolg der letzten Jahre basiert auf vielen Sitzungen, Bürger- und Informationsveranstaltungen, Arbeitsgruppen und Workshops, da haben wir viel gemacht, weil mir der Dialog mit den Bürgern sehr wichtig ist. Ich bin sehr dankbar für die vielen Gespräche und auch Besuche, die ich nicht missen möchte, die haben mir persönlich viel gegeben. Besonders freut mich, dass wir eine vielfältige Gemeinde sind mit über 60 Vereinen und Gruppen, die leisten enorm vieles. Das ehrenamtliche Engagement in der Gemeinde möchte ich betonen, darauf können wir alle sehr stolz sein.

Mich freut, dass meine Idee eines Bürgerfests mittlerweile fest verankert ist, das wir alle zwei Jahre durchführen, es ist eine wunderbare kulturelle Bereicherung für die Gemeinde, da habe ich viele positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung erhalten.

Rückblickend funktioniert die Arbeit zwischen Gemeinderat, Verwaltung und Bürgermeister sehr gut und ich bin stolz darauf, dass wir vieles bewegen konnten, 34 Millionen haben wir wie gesagt investiert, seit ich da bin; die Kinderbetreuung haben wir vorangebracht, der Ausbau des Waldangelbachs in Mühlhausen ist eine tolle Bereicherung. In Tairnbach bin ich stolz, dass wir gleich 2012 das Dorflädl gegründet haben, mit viel ehrenamtlichem Engagement. Jetzt, im sechsten Betriebsjahr, läuft das Lädl, zugleich ist es ein harter Kampf, was die Nahversorgung betrifft.

Es ist ein Platz geworden, an dem die Menschen sich treffen, die Ortsmitte lebt dadurch. In Rettigheim ist es das Kinderhaus Arche und natürlich, dass es uns wieder gelungen ist, ins Landessanierungsprogramm reinzukommen - auf Anhieb, das schafft nicht jede Gemeinde. Das Programm gibt einen Schub, neue Ideen, neue Kraft.

Und mit Blick auf die nächsten acht Jahre: Was sind Ihre Schwerpunkte, was wollen Sie in den drei Ortsteilen dringend angehen?

Ich möchte an die bisherige erfolgreiche Arbeit anknüpfen. Mühlhausen, Rettigheim, Tairnbach sollen sich weiter entwickeln zur familienfreundlichen Gemeinde, gerade die jungen Familien liegen mir am Herzen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir bedarfsorientiert weitere Betreuungsplätze bekommen, dass wir unsere Tagesmütter unterstützen. Aber auch, dass die Betreuung sich weiterentwickelt, da schwebt mir vor, in Richtung eines Familienzentrums für Mühlhausen zu denken, dass man mit den Eltern offene Treffs anbietet, dass ein reger Dialog mit Trägern, Leitungsteams und Eltern fortbesteht.

Erhalt und Fortentwicklung der kommunalen Infrastruktur ist ein weiterer Punkt. Die Mobilität ist wichtig, die Radwege wollen wir in den Blick nehmen, dass wir endlich den Radweg-Lückenschluss nach Malsch schaffen, und der ÖPNV muss funktionieren.

Das Ehrenamt möchte ich weiter unterstützen, das ist mir sehr wichtig. Die Innenentwicklung ist ein weiterer Schwerpunkt, das Wohnen im Alter wollen wir weiter fördern, da sind wir auf einem guten Weg, wir haben jetzt in der Gemeinde ein vollumfängliches Seniorenangebot.

Wie lautet Ihr Wunsch-Wahlergebnis am 20. Oktober?

Ich hoffe, dass wir am Wahlsonntag eine gute Wahlbeteiligung bekommen, dass viele Bürger ihr Wahlrecht nutzen. Und natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn viele Wähler mit ihrer Stimme signalisieren, dass sie mit meiner Arbeit zufrieden sind und mir auch zukünftig als Bürgermeister vertrauen.