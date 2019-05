Das 120 Jahre alte Schulgebäude in Tairnbach. Foto: Pfeifer

Mühlhausen. (seb) Tairnbachs Schule muss erweitert oder sogar neu gebaut werden, das Vorgehen hat Mühlhausens Gemeinderat im Februar diskutiert. In der jüngsten Sitzung ging es um eine schnelle Lösung für die Unterbringung der Kernzeitbetreuung.

Für die gegenwärtig 14 Kinder - 20 werden es wohl im September sein - fehlt der Platz, weil es im nunmehr 120 Jahre alten Gebäude generell eng zugeht und ein bisher flexibel genutzter Raum wieder zum Klassenzimmer gemacht werden muss.

Die kurzfristig praktikabelste Lösung sind nach einhelliger Meinung Containermodule, die nahe der Schule, am Waldrand auf der gegenüberliegenden Seite des Parkplatzes, aufgestellt werden sollen.

Das Grundstück ist schon in Gemeindebesitz, muss aber noch befestigt werden, damit es vier Module tragen kann. 50 Quadratmeter, also fast so groß wie ein reguläres Klassenzimmer, kann der Raum darin werden, Platz genug für insgesamt zirka 35 Kinder. Hinzu kommen Sanitäranlagen und Kochnische.

Der Rat entschied sich für den Kauf, anstatt die Container zu mieten, weil sich angesichts des Zeitraums, bis das (neue oder alte) Schulgebäude fertig ist, Miet- und Erwerbskosten kaum unterscheiden und eine spätere Umnutzung etwa für andere Kinderbetreuungsangebote oder Vereine wünschenswert ist.

Die Kosten belaufen sich auf knapp 109.000 Euro, enthalten sind Lieferung und Montage und auch einiges an Zusatzausstattung. Mit der Lieferung rechnet die Verwaltung im Oktober, nach den Sommerferien also gilt es, eine bis zu achtwöchige Übergangsphase zu meistern.

Anschließend hatte Bürgermeister Jens Spanberger noch eine gute Nachricht bezüglich der Mühlhausener Ortskernsanierung: Das Wertgutachten stehe vor dem Abschluss und voraussichtlich müssten keine Ausgleichsbeiträge von den Bürgern erhoben werden, weil die Wertsteigerung der Immobilien im Gebiet unter der Bagatellgrenze liege.

Weiterhin erfreulich: eine Förderzusage des Landes. Auch Mühlhausen plant den barrierefreien Ausbau seiner Bushaltestellen und hat laut Spanberger dafür Unterstützung beantragt. 50 Prozent erhalte man nun gemäß Förderbescheid bei einer Gesamtinvestition von voraussichtlich 230.000 Euro. Man werde die Maßnahme nun schrittweise angehen.