Mühlhausen. (RNZ) "Sie können stolz sein auf das Geleistete", sagte der damalige Landrat Dr. Jürgen Schütz zu Richard Schneider, als dieser im März 1992 nach 16 Jahren als Bürgermeister Mühlhausens verabschiedet wurde. Schütz zeichnete ihn bei diesem Anlass mit der silbernen Ehrenmedaille des Rhein-Neckar-Kreises aus. Jetzt ist Bürgermeister a.D. Richard Schneider im Alter von 76 Jahren plötzlich und unerwartet verstorben.

Schneider, Diplom-Verwaltungswirt (FH), war bereits ab 1970 Bürgermeister der damals noch selbstständigen Gemeinde Hochdorf (bei Stuttgart) gewesen. Nach der Gemeindereform 1975 wurde er zunächst Amtsverweser der neuen Großgemeinde Remseck am Neckar, ehe er 1976 als parteiloser Kandidat erstmals in Mühlhausen zum Bürgermeister gewählt wurde. Seit Ende der siebziger Jahre gehörte er der CDU an, ab 1979 vertrat er Mühlhausen auch im Kreistag. Schneider wurde 1984 erneut zum Bürgermeister gewählt, verlor dann aber 1991 die Wahl gegen seinen Nachfolger, den heutigen Landtagsabgeordneten Karl Klein (CDU). Er selbst sagte bei seiner Verabschiedung, er bereue nichts, wofür er sich eingesetzt habe. Ziel seiner Arbeit sei es gewesen, Mühlhausen den Stellenwert im Konkurrenzkampf der Kommunen zu verschaffen, den es dann auch erreicht habe.

Zu den Höhepunkten seiner 16-jährigen Zeit als Bürgermeister in Mühlhausen zählte Richard Schneider selbst in einem Interview mit der RNZ im Jahr 1992 die Fahrt nach Frankreich zur Besiegelung der noch heute bestehenden Partnerschaft mit St. Etienne-de-Montluc (1988), zu den schönsten Momenten die Einweihung der neuen Grundschule. Stolz zeigte er sich auch auf das Hochwasserrückhaltebecken. Die Gemeinde würdigt ihn in ihrem Nachruf als "hochgeachtete Persönlichkeit", Schneider habe Mühlhausen "mit außergewöhnlicher Schaffenskraft und großem Sachverstand" geprägt. "Die Entwicklung der Gemeinde, die Förderung aller Vereine und Institutionen, die Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden und vor allem die Menschen standen für ihn stets im Mittelpunkt. Als Mitglied in verschiedenen Ausschüssen war er Initiator für zukunftsorientierende Maßnahmen und sein Rat war auch in überörtlichen Einrichtungen stets gefragt", heißt es weiter. Wie die Familie in ihrer Traueranzeige schreibt, findet die Beisetzung auf Wunsch des Verstorbenen im engsten Familienkreis statt.