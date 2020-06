Im Naturschutzgebiet am Galgenberg sind im Wald die sogenannten Trails gut zu erkennen, die die Mountainbiker dort nutzen. Doch eigentlich dürften die Gelände-Fahrradfahrer in diesem Bereich die gekennzeichneten Wege gar nicht verlassen. Foto: Sabine Hebbelmann

Von Sabine Hebbelmann

Rauenberg. Dass es im Naturschutzgebiet nicht erlaubt ist, Mountainbike-Trails anzulegen und Schanzen zu bauen, ist allgemein bekannt. Nach jahrelangem Katz-und-Maus-Spiel sah sich der Gemeindeverwaltungsverband Rauenberg nun genötigt, mit zusätzlichen Schildern und der Androhung saftiger Strafen auf die Aktivitäten im Schutzgebiet am Galgenberg zu antworten.

Die Reaktionen zeigen, dass einige "Biker" so sehr an diesem Gebiet mit seiner besonderen Topografie und Schönheit hängen, dass sie auf ihr gefühltes Recht pochen. Wie aber sieht die Rechtslage nun tatsächlich aus? Welche Wege dürfen befahren werden? Schaden die Mountainbiker der Natur überhaupt? Und gibt es eine Möglichkeit, im Schutzgebiet legale Trails auszuweisen? Die Rhein-Neckar-Zeitung hat bei der Oberen Naturschutzbehörde im Regierungspräsidium Karlsruhe nachgefragt.

Wie jedes Schutzgebiet hat das Naturschutzgebiet "Altenbachtal und Galgenberg" eine Rechtsverordnung. Darin ist geregelt, dass es insbesondere bei Erholung, Freizeit und Sport verboten ist, die Wege zu verlassen und die Wege zu befahren. Zulässig sind Fahrräder nur auf Wegen über zwei Meter Breite.

Hintergrund Das Naturschutzgebiet Altenbachtal und Galgenberg liegt auf dem Gebiet der Gemeinden Malsch und Mühlhausen sowie der Stadt Rauenberg. Es erstreckt sich südlich der Kernstadt Rauenberg und nordöstlich des Kernortes Malsch zu beiden Seiten der B 39. Unweit südlich verläuft die Landesstraße L 546. Seit dem 21. Dezember 1998 ist das 116 Hektar große Areal als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Geschützt werden die naturnahen Talauen von Waldangelbach und Altenbach sowie deren Randbereiche als Voraussetzung für eine spezielle, vielfältige Feuchtgebietsvegetation. Im Gebiet sind durch Gebüsche gut strukturierte und durch Hangsickerwasser und Hangquellen feuchte Wiesenbereiche vorhanden, trockene Hänge mit einem Mosaik aus Halbtrockenrasen, Streuobstwiesen, Hecken, Hangterrassen und Lößböschungen. Unter Schutz stehen auch die Wälder mit einem hohen Maße naturnaher und gut ausgebildeter Waldgesellschaften; ein durch Abbau von Löß entstandenes Sekundärbiotop sowie eine Vielzahl von an feuchte und trockene Biotope gebundene Pflanzen- und Tiergesellschaften.

[-] Weniger anzeigen

Weiter informiert die Behörde: "Trails dürfen in Naturschutzgebieten nicht ausgewiesen werden. Dafür wäre eine Befreiung nach dem Bundesnaturschutzgesetz als Ausnahmeentscheidung erforderlich, für die der Gesetzgeber hohe Hürden definiert hat: Erstens würde eine solche Ausnahmeentscheidung ein überwiegendes öffentliches Interesse an den Trails voraussetzen. Allerdings dient das Mountainbiken wie jede Betätigung im Freizeitsport subjektiven Einzelinteressen. Zweitens müsste dargelegt werden, dass es keine zumutbaren Alternativen für die Schaffung der Mountainbike-Trails gibt, was eher unwahrscheinlich sein dürfte. Zuletzt müsste im Rahmen der Abwägung der widerstreitenden Interessen das jeweilige Gewicht der Schutzgüter bzw. Interessen zueinander ins Verhältnis gesetzt werden. Im Ergebnis sind die Voraussetzungen für eine Befreiung zur Anlage von Mountainbike-Trails in einem Naturschutzgebiet regelmäßig nicht erfüllt."

Betont wird, dass es sich bei Naturschutzgebieten um Gebiete mit dem höchsten gesetzlich möglichen Schutz handelt. Das komme vor allem seltenen Tier- und Pflanzenarten zugute. Insbesondere Rückzugsräume von Tieren sollen dadurch gewahrt werden. Werden zum Beispiel Vögel gestört, kann dies zur Brutaufgabe führen.

Die Behörde führt weiter aus, dass durch die Touren im Naturschutzgebiet illegale Wege entstehen, die durch häufige Nutzung verbreitert werden. Das ständige Befahren führe zur Zerstörung der Vegetation, zu Erosionen und zur Störung der Tiere. "Selbst wenn die Mountainbiker davon ausgehen, sich weitestgehend rücksichtsvoll in der Natur zu bewegen, können sie nicht abschätzen, welche Schäden ihre Touren durch den absoluten Schutzbereich des Gebiets verursachen", heißt es weiter.

Zuletzt wird darauf hingewiesen, dass in Baden-Württemberg lediglich rund drei Prozent der Landesfläche als Naturschutzgebiet ausgewiesen sind. Daher gebe es für die Mountainbiker viele alternative Gebiete, die sie für ihre Touren nutzen könnten.

Insofern wird um Verständnis gebeten, dass Naturschutzgebiete in erster Linie der Natur vorbehalten sind und der Zugang für uns Menschen nur an Stellen oder über Wege möglich ist, wo keine erhebliche Beeinträchtigung für das Gebiet droht. Tatsächlich steht Erholungssuchenden auf zwei Rädern ein riesiges Wegenetz zur Verfügung. Das Landeswaldgesetz sieht vor, dass das Radfahren in baden-württembergischen Wäldern auf allen Wegen gestattet ist, die breiter als zwei Meter sind. Außerhalb von Naturschutzgebieten sind Ausnahmeregelungen von der "Zwei-Meter-Regel" möglich. Respektiert wird darüber hinaus das Interesse der Mountainbiker, auch auf attraktiven Trails unter zwei Meter Breite zu fahren. So kann auch auf Wegen, die schmaler sind als zwei Meter, das Radfahren erlaubt werden, wenn es durch eine Ausnahmeregelung festgelegt wurde. Somit kann vor Ort entschieden werden, wie ein gutes Miteinander von Wanderern, Radfahrern, Waldbesitzern, Forstarbeitern und anderen Nutzern verwirklicht werden kann.

In einem "Mountainbike-Handbuch" der Naturparke Südschwarzwald und Schwarzwald Mitte/Nord sind die wesentlichen Informationen für die Beteiligten vor Ort zusammengestellt, damit diese mit der bestehenden Ausnahmeregelung mehr Singletrail-Strecken einrichten können.