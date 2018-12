Wiesloch/Walldorf. (rnz) Im Oktober haben Vertreter von Land, Kommunen und Verkehrsbetrieben in Walldorf ein Mobilitätskonzept für den Wirtschaftsraum Walldorf/Wiesloch unterzeichnet. Ziel ist es, die angespannte Verkehrssituation in der Region zu verbessern. Als erste Teilmaßnahme aus dem vereinbarten Programm wird das Land mit dem Ausbau des Knotenpunktes B 3/L 723 beginnen. Damit wird laut einer Mitteilung des Regierungspräsidiums Karlsruhe auch eine neue Direktanbindung des Bahnhofs Wiesloch/Walldorf an das überörtliche Straßennetz möglich. Dafür werden das Land und die Stadt Wiesloch über die beiden Bebauungsplanverfahren "Eichelweg II, 1. Änderung" und "Anschluss Süd" gemeinsam das Baurecht schaffen.

Für die Detailplanungen zum Ausbau des Knotenpunkts und zur Vorbereitung der Bebauungsplanverfahren lassen die Stadt und das Land zwischen 7. Januar und 28. Februar den Untergrund im Bereich der künftigen Baustellen erkunden. Koordiniert werden die Arbeiten vom Sachgebiet Straßenbau- und Geotechnik des Regierungspräsidiums. Mit mobilem Gerät werden Kernbohrungen und Rammsondierungen bis 21 Meter unter dem Gelände ausgeführt. Ferner wird ein Bagger Schürfgruben bis in drei Meter Tiefe und im Bereich der Altlastenverdachtsfläche "In den Auwiesen" bis in sieben Meter Tiefe herstellen.

Die Bodenproben untersucht anschließend ein Baugrundsachverständiger auf ihre bautechnische Eignung, unter anderem auf Setzungs- und Witterungsempfindlichkeit, Schadstoffe aus dem früheren Wieslocher Bergbau und Altlasten aus vorheriger Geländenutzung.

Vor Beginn der Untergrunderkundungen müssen die Erkundungsstellen zum Teil zunächst zugänglich gemacht werden, teilt das Regierungspräsidium mit. Dafür erfolgen voraussichtlich noch in der Woche vor Weihnachten Rodungen im Wieslocher Gewerbegebiet "In den Auwiesen", auf der Fläche zwischen der L 723 und der ehemaligen Strecke der SWEG sowie zu beiden Seiten der ehemaligen SWEG-Brücke über die L 723. Große Schürfe sollen nach Abschluss der Arbeiten wieder verfüllt werden.

Das Gewerbegebiet "In den Auwiesen" bleibt laut der Mitteilung während der Dauer der Arbeiten voll zugänglich. Einige Erkundungsstellen liegen jedoch im Fahrbahnbereich der L 723. Für einen Teil dieser Bohrungen ist es notwendig, die L 723 tageweise halbseitig zu sperren. In diesen Tagen wird der Verkehr über eine Baustellenampel geregelt.