Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch/Walldorf. "Wir sind froh, direkt vor Ort geimpft werden zu können." So der überwiegende Tenor all jener, die mit dem Start am gestrigen Montag in den mobilen Impfzentren in Wiesloch und Walldorf ihre Erstimpfung gegen Covid-19 erhielten. Die Schauplätze: zum einen das Palatin in der Weinstadt, zum anderen die Astoria-Halle in Walldorf. Bis Mittwoch wird noch in Wiesloch die von vielen ersehnte Spritze verabreicht, in Walldorf geht es heute in die zweite und letzte Phase. Anfang Mai stehen in beiden Städten die Zweitimpfungen an – und zwar mit dem "Moderna"-Wirkstoff.

Die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten habe bestens funktioniert, berichtete die Hauptamtsleiterin im Wieslocher Rathaus, Andrea Gärtner, die seitens der Stadt die Vorbereitungen und das Impfen im Palatin organisierte. Insgesamt waren 1800 Seniorinnen und Senioren über 80 Jahre angeschrieben worden, ausgenommen hatte man im Vorfeld die Bewohner in Alten- und Pflegeheimen. Es habe, so Gärtner, keinen Abgleich der Daten mit den bereits Geimpften gegeben, wohl hätten Gründe des Datenschutzes dagegen gesprochen.

In Wiesloch war das mobile Impfteam des Kreises im Palatin aktiv und alles verlief reibungslos. Man war allgemein froh, nicht in ein weiter entferntes Impfzentrum fahren zu müssen. In der Astoria-Halle erhielten Walldorfer Seniorinnen und Senioren den ersten „Pieks“ zum Schutz vor dem Coronavirus. Fotos: Helmut Pfeifer

Für die drei Tage hatten sich zunächst etwa 300 Personen der "zugelassenen" Altersgruppe gemeldet und somit waren in Wiesloch noch über 100 Impfdosen übrig. In einer aufwendigen Telefonaktion kontaktierte die Stadt auch Leute, die erst im Verlauf des Jahres 80 werden oder ein wenig jünger sind, so Gärtner. Oberbürgermeister Dirk Elkemann, der sich persönlich einen Eindruck vor Ort verschaffte, ergänzte, das ergebe sicherlich Sinn. "Die Reaktion vieler, die hierhergekommen sind, hat uns in dieser Entscheidung bestätigt", so Elkemann. Es sei in der jetzigen Phase der Pandemie wichtig, möglichst schnell die Impfung zu verabreichen. Zuvor hatte man diese Vorgehensweise mit dem Landratsamt abgesprochen.

Nach einer kurzen Begrüßung ging es zur zweiten Station. Dort wurden die Formalien und im nächsten Schritt die ordnungsgemäße Anmeldung geprüft. Zwei Teams mit jeweils fünf Mitgliedern des Impfzentrums Heidelberg sind in diesen Tagen mobil unterwegs, in Wiesloch kümmerten sie sich um den weiteren Verlauf, bei dem das Impfen im Mittelpunkt stand und der Impfpass den entsprechenden Eintrag erhielt. Im Ruhebereich konnte man noch etwa 15 Minuten verweilen, ehe der Heimweg angetreten werden konnte.

"Ich habe meine Mutter heute gebracht. Für alle ist das eine gute Entscheidung, nicht in ein entfernteres Impfzentrum fahren zu müssen", äußerte sich ein Begleiter positiv zu der jetzt angebotenen Alternative. Bei vielen hatte auch das "mühsame Anmeldeverfahren" in den zurückliegenden Wochen für Verdruss gesorgt. "Mir hat zwar mein Enkel geholfen, aber weder telefonisch noch online sind wir durchgekommen", erklärte eine Dame aus Baiertal. "Als ich dann angeschrieben wurde, habe ich mich sofort angemeldet", berichtete sie. er Prozess im Palatin war wie auch in Walldorf minutiös getaktet.

Es wurden zwei Impfboxen genutzt und im Schnitt wurden für den Vorgang fünf Minuten berechnet. "Wir haben pro Tag dann 140 Personen geimpft und es hat bisher alles gut geklappt", zollte Gärtner allen Helferinnen und Helfern großes Lob. Denn nicht nur das Impfteam selbst, sondern auch jeweils sechs Personen aus dem Rathaus, und dies in zwei Schichten, waren mit eingebunden, ebenso gab es logistische Unterstützung vom Roten Kreuz Wiesloch und dem Malteser Hilfsdienst.

In Walldorf ein ähnliches Bild. Dort sind allerdings nur zwei Tage angesetzt, da die Astorstadt weniger Einwohner als Wiesloch hat. "Wir haben hier rund 280 Dosen, die für die Verimpfung zur Verfügung stehen", informierte Andrea Münch, im Rathaus zuständig für Senioren- und Pflegeberatung. Wie in Wiesloch galt auch hier, die freien Kapazitäten sinnvoll zu nutzen, nachdem man 1000 Personen kontaktiert hatte, die über 80 Jahre alt sind, von denen aber viele schon geimpft waren.

Bereits im Vorfeld hatte sich die Stadtverwaltung als Vermittlerin für Terminabsprachen mit den zuständigen Impfzentren eingesetzt. "Wir hatten auf unser Angebot hin etwa 200 Rückmeldungen und fast 50 Personen konnten wir einen Termin vermitteln", so der Erste Beigeordnete Walldorfs, Otto Steinmann. Als dann noch Platz für die Impfung in der Astoria-Halle war, habe man nach Rücksprache mit dem Kreis zum einen auch Personen kontaktiert, die erst im Verlauf des Jahres 80 werden, zum anderen auch jüngere Ehepartner. "Unsere telefonische Sozialarbeit hat sich auf jeden Fall gelohnt", resümierte Steinmann. Er sprach allen Beteiligten großen Dank aus: Sie hätten an den beiden Tagen und bei den Vorbereitungen "tolle Arbeit" geleistet. Steinmann verwies zudem darauf, dass die Testaktion an Schulen und Kindertagesstätten derzeit bestens funktioniere: "Wir haben entschieden, kein städtisches Testzentrum einzurichten, die dezentrale Alternative durch Ärzte und Apotheken läuft prima."

Im Wartebereich konnte sich die RNZ mit zwei Personen unterhalten. Eine Dame, die die 80 noch nicht erreicht hat und die selbst im Vorjahr an Corona erkrankt war, zeigte sich erleichtert. "Endlich geimpft und das sogar mehr oder minder vor der eigenen Haustür." Ein 79-Jähriger brachte seine Freunde unverhohlen zum Ausdruck: "Ich bin dankbar, dass ich jetzt noch berücksichtigt wurde."