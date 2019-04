Wiesloch. Der Finanzdienstleister MLP hat zum ersten Mal einen "Hackathon" veranstaltet. Programmierer, Visual Designer und Spezialisten für User Experience (UX) traten in einen Entwicklerwettstreit. Unter dem Motto "Reinvent the future of private finance" stellte MLP die Aufgabe, den sogenannten "Budgetguide light" weiter zu verbessern. Mit diesem Tool können Interessierte einen ersten Einblick in die Finanzberatung des Unternehmens erhalten. Nach einem lockeren Start am Freitagabend bei Frikadellen und Bier gingen die Teilnehmer an die Arbeit und präsentierten bereits am Sonntagnachmittag funktionierende Demoversionen. Eine Expertenjury von MLP bewertete schließlich die Ergebnisse der Teams.

Das Siegertreppchen der "Hackdays MLP" teilen sich gleich zwei Teams, denn ihre Prototypen lagen für die Jury auf Augenhöhe: Die "Red Hot Chili Hackers", eine Gruppe von fünf Studierenden des Fachs Onlinemedien an der DHBW Mosbach, überzeugten durch ihre genaue Umsetzung der Aufgabe. Ihr Prototyp "In sechs Minuten und sechs Schritten Kontrolle über deine Finanzen" orientiert sich stark am ursprünglichen "Budgetguide light". Gleichzeitig sorgen viele spielerische Elemente und hilfreiche, einfach verständliche Informationen dafür, dass die Nutzer am Ball bleiben. Obwohl sich die "Underdogs" erst während der Eröffnung der Hackdays MLP kennenlernten, erreichten sie ebenfalls Platz eins - und das trotz eines unkonventionellen Ansatzes. Das bestehende Finanz-Tool brachen sie gleich an mehreren Stellen auf: Mit einer Schnittstelle zu einem Drittangebot können Nutzer Transaktionsdaten aus ihrem Bankkonto importieren. Sie sparen sich so Abtipparbeit und beziehen die Daten automatisch in ihre Finanzplanung ein. Über einen Schieberegler können Nutzer zudem ihre Risikobereitschaft einstellen und am Ende erfahren sie, welche Vermögenswerte sie mit einer Finanzberatung im Vergleich zum Status quo erreichen könnten.

"Wir sind begeistert, welche Ideen zur Weiterentwicklung unseres ’Budgetguide light’ die Teams innerhalb von nur 48 Stunden entwickelt haben. Diese verwenden wir nun, um unser Digitalangebot weiter zu verbessern. Die ’Hackdays’ waren aus der Sicht von MLP ein voller Erfolg. Wir kommen so auch in Kontakt mit jungen Talenten und können sie von der Attraktivität unseres Unternehmens als Arbeitgeber überzeugen", sagte Thomas Freese, Digitalisierungsbeauftragter bei MLP.

Auch Kooperationspartner Bruemmer Digital Ventures blickte zufrieden auf die Veranstaltung: "Wir waren sehr gerne mit den ’Hackdays’ bei MLP zu Gast. Eine so enge Betreuung der Entwicklerteams durch die Experten des Unternehmens habe ich selten erlebt. Dass diese Früchte trägt, sieht man am tollen Feedback der Teilnehmer und den guten Ergebnissen der Teams", sagte Oliver Brümmer. Die Expertenjury bestand aus Thomas Freese, Maximilian Scheidt (Regionalmanager Südwestdeutschland) und Carsten Soßna (Leiter IT).