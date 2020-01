St. Leon-Rot. (seb) "Wir sind bereits grenzwertig belastet" und "das sind potenzielle Gefahrenquellen für unser Trinkwasser", sagte Bürgermeister Dr. Alexander Eger. "Wir brauchen Windenergie, überall, wo es möglich ist, für effektiven Klimaschutz" und "gerade Sie als ältere Generation sollten sich überlegen, so wie ich, wie Sie die Welt für Ihre Kinder und Enkelkinder so lebenswert wie möglich machen", sagte der 13-jährige Tim. Das waren die Kernargumente der beiden Seiten der Diskussion zum geplanten "Windpark Lußhardt", zu dem im Harres St. Leon-Rot eine Informationsveranstaltung stattfand.

Der Bürgersaal war voll besetzt, als neben dem Bürgermeister Pia Hilswicht von der Bürgerinitiative "Gegenwind Lußhardt", Susanne Alte und Stefan Dietl von der Karlsruher Firma Altus, die das Windpark-Projekt vom ursprünglichen Investor Wircon erworben hat, Dr. André Baumann, Staatssekretär im Landesumweltministerium, Armin Gabler vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) und Prof. Jörg Menzel vom Landratsamt Karlsruhe ihre Sicht schilderten und Fragen der Besucher beantworteten. Die Moderation hatte Journalist Mathias Zurawski übernommen, der auf Fairness achtete und souverän eingriff, wenn die Emotionen hochkochten.

Die Gegner des Windparks machten ihrem Unmut nämlich teils vehement Luft, lachten oder buhten die Fürsprecher aus. Andererseits waren auch zahlreiche Unterstützer der Windenergie allgemein anwesend, die sich teils ebenso hitzig zu Wort meldeten. Eignung des Standorts, Lärm, Sicherheit der Anlagen, Gefahren für Tiere und Neutralität der Gutachter waren Themen, Vorwürfe, da werde "verheimlicht" und "gemauschelt", wurden laut. Aber auch der Klimaschutz und eine vom Ausland unabhängige Energieversorgung Deutschlands wurden angesprochen, ebenso Möglichkeiten der Vereinbarung der Windkraft mit dem Schutz von Tieren und Menschen. Der Schutz des Walds wurde auf zweierlei Weise betont: vor Rodungen für die Windräder einerseits, vor den Folgen des Klimawandels andererseits. Letztlich stellte Zurawski keine nennenswerte Annäherung beider Seiten fest: "Wir sind mitten im Konflikt."

Diskutierten im Harres St. Leon-Rot über den geplanten „Windpark Lußhardt“: (v.li.) Bürgermeister Dr. Alexander Eger, Pia Hilswicht, Mathias Zurawski, Prof. Jörg Menzel, Dr. André Baumann, Susanne Alte und Armin Gabler. Foto: Lerche

Und das, obwohl Bürgermeister Eger beispielsweise einen Kompromiss in den Raum stellte, nämlich den Verzicht auf wenigstens vier der Windkraftanlagen. Auf die nämlich, die am nächsten an den Brunnen errichtet werden sollen, die Trinkwasser für St. Leon-Rot, Malsch, Mühlhausen und Rauenberg gewinnen.

Altus halte – sofern das Genehmigungsverfahren nichts anderes ergebe – an den zehn geplanten Anlagen fest, erklärte Stefan Dietl, darauf beruhten die Berechnungen der Wirtschaftlichkeit. So ließ er offen, ob man einen kleineren Windpark überhaupt weiterverfolgen wird. Im Gespräch mit der RNZ ergänzten er und Susanne Alte: Ja, es sei ein Schwachwindstandort, aber "besser geeignet als bisher angenommen". Sonst hätte man das Projekt nicht erworben. Man habe die Standorte für jedes Windrad intensiv geprüft und nehme Rücksicht auf Natur- und Artenschutz sowie aufs Trinkwasser. So habe der Hersteller für Störfälle vorgesorgt, generell gehe von Windanlagen nur eine geringe Gefährdung aus. Das bestätigte André Baumann: Im Land gebe es durchaus Windparks in Wasserschutzgebieten, die Risiken seien beherrschbar.

Die Wirtschaftlichkeits-Berechnungen von Altus bezweifelte Pia Hilswicht massiv: Die Bürgerinitiative habe anhand von Daten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg ("Windatlas") den möglichen Ertrag durchgerechnet, einige der Windräder seien "gar nicht genehmigungswürdig", der Windpark ergebe keinen Sinn. Dem widersprach Susanne Alte mit Verweis auf Langzeit-Messungen ihrer Firma. Mit ein Grund für den Ertrag freilich: Die Anlagen fangen den Wind weit oben ein, sollen 164 Meter Nabenhöhe und fast 240 Meter Gesamthöhe haben. Pia Hilswicht dazu: "Das ist zehn Mal der Stuttgarter Fernsehturm."

Bezüglich der Sorge um den Wald erläuterte Susanne Alte die ökologischen Ausgleichsmaßnahmen: Vier Hektar wolle man in direkter Umgebung der Windräder aufforsten. Und erst kürzlich habe man bei Kirrlach, direkt angrenzend an den Lußhardtwald und nah am Kriegbach, eine mögliche Fläche von 7,9 Hektar für Neupflanzungen zum Ausgleich des Waldverlusts gefunden. Das sei formal vielleicht korrekt, kritisierte Bürgermeister Eger, nütze der Regeneration des Trinkwassers aber nicht, nicht am Kriegbach, der nämlich Fremdstoffe ins Grundwasser trage.

"Hin- und hergerissen" sei der BUND, so Armin Gabler, der die Notwendigkeit des Klimaschutzes hervorhob und daher den Windpark nicht von vornherein ablehnen wollte. Eventuell finde man einen Kompromiss mit Schutzmaßnahmen insbesondere für Vögel und Fledermäuse. Der Artenschutz sei die "rote Linie".

"Niemand kann sich wegducken", betonte André Baumann: Der Klimawandel müsse effektiv eingedämmt werden, "ansonsten haben wir eine Welt, die nicht lebenswert ist". Die "große Aufgabe" sei, das Klima zu schützen – und dies "mit wirtschaftlicher Prosperität" zu vereinbaren. Daher wollte Baumann der Firma Altus auch Profitinteresse nicht vorwerfen lassen: "Ich freue mich doch, wenn mit Klimaschutz Geld verdient wird."

Prof. Menzel ging aufs Genehmigungsverfahren ein, das noch nicht begonnen habe. Er hob die Verpflichtung der Behörde zu Neutralität und gewissenhafter Prüfung der Schutzgüter Mensch, Wasser, Flora und Fauna hervor. Man werde die Bürger rechtzeitig informieren, sie könnten all ihre Anregungen und Einwände einreichen, jeder Beitrag müsse berücksichtigt werden.

Info: windparklusshardt.de