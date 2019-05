Protest gegen mangelnde Wertschätzung und Diskriminierung von Frauen in der katholischen Kirche: der "Erneuerungsgottesdienst Maria 2.0" in Wiesloch. Foto: Hebbelmann

Wiesloch. (heb) Judith Maier-Ortseifen ist seit 34 Jahren im Dienst der katholischen Kirche. Sie liebe ihre Kirche, betonte sie beim "Erneuerungsgottesdienst Maria 2.0" draußen vorm Gemeindehaus St. Laurentius in Wiesloch. "Allerdings", schickte sie hinterher, "habe ich auch viel Unheiliges und Machtwerk in der sogenannten Amtskirche erlebt." Wie eine Rebellin wirkt die Gemeindereferentin nicht und ihre Forderungen hält sie eher allgemein: "Ich wünsche mir eine Kirche, in der das Wort Jesu nicht nur verkündet, sondern auch gelebt wird, in der Frauen gehört werden - und gleichberechtigt sind."

Die Protestbewegung "Maria 2.0" ging von einem katholischen Lesekreis in Münster aus. Nach einer Diskussion über die Missbrauchsaufarbeitung verfassten die Initiatorinnen einen offenen Brief an Papst Franziskus und riefen zu einem einwöchigen "Kirchenstreik" mit Protestaktionen auf. Gefolgt sind ihnen tausende Katholikinnen in ganz Deutschland, Frauen an der Basis, die das Gemeindeleben vor Ort tragen. Sie haben eine Woche lang keine Kirche von innen betreten und alle Dienste ruhen lassen. "Wir glauben, dass die Struktur, die Missbrauch begünstigt und vertuscht, auch die ist, die Frauen von Amt und Weihe und damit von grundsätzlichen Entscheidungen und Kontrollmöglichkeiten in der Kirche ausschließt", heißt es in der Begründung der Initiatorinnen. Gefordert werden unter anderem der Zugang von Frauen zu allen Ämtern der Kirche und die Aufhebung des Pflichtzölibats.

Den Wieslocher Protest-Gottesdienst unter freiem Himmel mit mehr als 60 überwiegend weiblichen Teilnehmenden gestalteten sieben Frauen aus der katholischen Seelsorgeeinheit Wiesloch-Dielheim. Eine von ihnen ist Doris Feurer, die langjährige Leiterin der Bücherei in Dielheim. Sie hatte im März einen Fernsehbericht über die Initiative gesehen und sich mit dem Thema beschäftigt. Als sie den Aufruf ihrer Gemeindereferentin im Pfarrblatt las, zögerte sie nicht und schloss sich dem Gottesdienst-Team an. "Toll, dass so viele gekommen sind, damit habe ich nicht gerechnet", freute sie sich.

Trotz des ernsten Themas lag eine heitere Aufbruchsstimmung über der Feier, die von Tina Kaps am Saxofon und Organist Martin Ritz am Keyboard musikalisch begleitet wurde und an der auch einige Männer teilnahmen.

Bei den Fürbitten bedachten die Sprecherinnen alle Opfer von psychischem, physischem, sexuellem und spirituellem Missbrauch und appellierten an die Verantwortlichen, nicht wegzuschauen. Sie beteten auch für die, die ausgegrenzt werden: weil sie eine neue Ehe eingegangen sind, weil sie einen Menschen gleichen Geschlechts lieben oder weil sie offen für Veränderungen in der Kirche eintreten.

Eine Aktive erzählte, sie habe einen Anruf bekommen von einem ehemaligen Richter, selbst Missbrauchsopfer: Der Missbrauch in der Kirche gehe weiter, auch hier in unserer Region, habe er gemahnt. Während des Telefongesprächs, bei dem sie ihr Enkelkind auf dem Arm gehalten habe, habe er sie angefleht, die Kirche müsse alles tun, das zu verhindern. "Für mich ist das ein essenzieller Auftrag", betonte sie.

"Es wird Zeit, sich zu bewegen, höchste Zeit, dass was passiert", sang die Gemeinde. 125 Liedblätter hatte die Gemeindereferentin vorsorglich drucken lassen. Nach dem Gottesdienst nutzten viele die Gelegenheit, den offenen Brief an Papst Franziskus zu unterschreiben.

"Das war eine tolle Aktion, ich hoffe, dass es weitergeht", sagte Judith Maier-Ortseifen. Für mangelnde Wertschätzung und Diskriminierung von Frauen in der Kirche sieht sie keine theologische Begründung. "Ich denke, dass immer mehr Frauen in der Kirche aufstehen."