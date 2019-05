Auch das schlechte Wetter am vergangenen Wochenende konnte die Weinfreunde nicht davon abhalten, die Malscher Weintage zu besuchen. Die Offiziellen jedenfalls durften sich an beiden Tagen über einen großen Publikumszuspruch freuen und die teilnehmenden Winzer waren mit der Resonanz überaus zufrieden. Foto: Pfeifer

Malsch. (GW) Der Reigen der Malscher Weinfeste wurde am letzten Wochenende eröffnet. Wein und Feiern, lautete das Motto auf dem Dorfplatz in der Ortsmitte. Zwar spielte das Wetter nicht so ganz mit, kühle Witterung und Regen sind ja keine guten Voraussetzungen für eine Freiluftveranstaltung. Doch die trotzdem zahlreich erschienen Besucher zeigten einmal mehr, welch großen Stellenwert der Malscher Weinbau in der Region hat. Nach den Worten von Mit-Organisator und Weingutsbesitzer Harald Kempf war trotz der Temperaturen der Besucherzuspruch überragend.

"Wir hätten nicht gedacht, dass so viele Freunde des Malscher Weins den Weg zu uns finden. Sowohl am Freitag wie auch am Samstag waren die Sitzmöglichkeiten fast erschöpft. Da es nicht ganz so voll war wie in den letzten Jahren, konnten wir Winzer uns auch besser um die Weinfreunde kümmern. Es entstanden wohltuende und vielversprechende Gespräche, die einmal mehr zeigten, welch guter Ruf unser Malscher Wein hat", erklärte Winzer Harald Kempf.

Es war das erste Weinfest des Jahres in der Letzenberggemeinde. Am ersten Augustwochenende folgt die Malscher Weinwanderung und im Spätjahr dann die Veranstaltung "Wein und Genuss". Auch den Umstand, dass man in diesem Jahr den Sonntag außen vor ließ und die Veranstaltung am Freitag und Samstag durchführte, kam Kempf zufolge gut an. "Wir wollten mit der Pfarrgemeinde, die sonntags die Wallfahrt auf den Letzenberg hat, nicht kollidieren. Die Besucher haben den Freitag gut angenommen, sodass wir uns hier bestätigt fühlen."

Zu Gast aus Sizilien: Mario Ansaldo sorgte für musikalische Unterhaltung. Foto: Pfeifer

Eröffnet wurde die Veranstaltung am Freitagabend durch Bürgermeisterin Sibylle Würfel. Sie brachte ihre Freude darüber zum Ausdruck, wie viele Gäste aus nah und fern immer wieder die Malscher Weinveranstaltungen besuchen. Auch dankte sie den Winzern. Diese vollbrächten immer wieder Höchstleistungen und machten so die Malscher Weine weit über die Region hinaus bekannt.

Mitwirkende beim Malscher Weinfest waren die Weingüter Kempf, Hummel, Bös und Fleckenstein sowie die Winzergenossenschaft Kraichgau, die die "Winzer von Baden" vertrat. Für Harald Kempf und Daniel Rhein vom Weingut Hummel war das Weinfest heuer die ideale Gelegenheit, "um von dem großartigen Jahrgang 2018 zu kosten". Im Weißweinbereich hatten die Winzer fast schon alle Gewächse des sonnenverwöhnten Jahrgangs dabei, im Rotweinbereich dafür gereifte Gewächse aus den Vorjahren. Traditionell standen in Malsch die Burgunder und Rieslinge in den verschiedensten Variationen im Vordergrund. Und dass sich die Malscher Weine national wie international eines großen Rufs erfreuen, konnten die Besucher an den vielen Auszeichnungen und Medaillen sehen, die die Flaschen zierten. Um das leibliche Wohl kümmerten sich an beiden Tagen die Metzgerei Beichel und Feinkost "La Molisana". Und für Unterhaltung war auch gesorgt. Am Freitag war Mario Ansaldo aus Sizilien eingeflogen worden, der mit italienischen Ohrwürmern und internationalen Hits für Weinfest-Flair sorgte, und am Samstag spielte die "Rockmaschine" aus Heidelberg groß auf.

So konnte Organisator Harald Kempf nach zwei Tagen eine positive Bilanz ziehen. "Die Weinfreunde aus der Region kamen voll auf ihre Kosten, vor allem der Jahrgang 2018 im Weißweinbereich stieß auf große Resonanz und wir Winzer hatten wieder die beste Gelegenheit, unsere Gewächse dem Publikum zu kredenzen."