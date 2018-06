Malsch. (oé) Die Entscheidung über die Neugestaltung des Malscher Dorfplatzes (hinterer Teil) geht erneut in die Verlängerung. Aber immerhin eine wichtige Weichenstellung hat der Gemeinderat der Letzenberggemeinde in seiner jüngsten Sitzung getroffen. Anders als von der Verwaltung vorgeschlagen entschied sich das Gremium dagegen, die gesamte Fläche von gut 1531 Quadratmetern neu zu gestalten. Damit werden wohl die beiden Grundstücke Brunnengasse 3 und 9 nicht Teil des Dorfplatzes werden. Dies wurde zwar nicht explizit beschlossen, liegt aber aufgrund der Erklärungen der Fraktionen im Rat auf der Hand.

CDU und Grüne hatten sich dagegen gewandt, an dieser Stelle Parkplätze zu schaffen, so wie dies im Planentwurf zunächst vorgesehen war. Stattdessen favorisieren sie eine Wiederbebauung der beiden Grundstücke, welche die Gemeinde einst im Rahmen der Dorfkernsanierung erworben hatte. Die Häuser auf den Grundstücken wurden später abgerissen.

Die Entscheidung des Gemeinderats fiel denkbar knapp bei Stimmengleichheit von fünf zu fünf Stimmen und zwei Enthaltungen bei der CDU (zwei Gemeinderäte der Freien Wähler hatten an der Sitzung nicht teilnehmen können).

Dass die Wiederbebauung der beiden Grundstücke Brunnengasse 3 und 9 zur "Gretchenfrage" werden würde, hatte sich bereits in der vorangegangenen Gemeinderatssitzung angedeutet. Vor allem CDU-Fraktionssprecher Robert Krippl hatte sich für eine solche Option starkgemacht. Er erinnerte jetzt daran, dass beim Kauf der beiden Grundstücke von Anfang an über eine Wiederbebauung nachgedacht worden sei, dagegen sei seinerzeit von Parkplätzen "nicht die Rede gewesen". Krippls Worten zufolge existiert sogar ein einstimmiger Beschluss zur Wiederbebauung, der 2008 in nichtöffentlicher Sitzung gefasst worden war. "Ich fühle mich an diesen Beschluss weiterhin gebunden", unterstrich Krippl.

Planer Wolfgang Müller-Hertlein zeigte ein Foto aus den 1960er Jahren von der historischen Bebauung des betreffenden Areals. Wären die Gebäude in diesem Zustand erhalten geblieben, wären sie seinen Worten zufolge nie abgebrochen worden. Allerdings wurden die Fassaden der Häuser in späteren Jahren so gravierend verändert, dass sie viel von ihrem historisch-architektonischen Wert einbüßten. Gleichwohl wäre eine Wiederbebauung der Grundstücke auch aus Sicht des Planers städtebaulich "durchaus sinnvoll", weil der Platz so bessere Raumkanten erhielte. Allerdings verschwieg Müller-Hertlein auch die Probleme nicht: die schwierigen Bodenverhältnisse (mit Schichtenwasser); die kleinen Grundstücke; der hohe Preis bei einer Wiederveräußerung; und das fehlende Interesse privater Investoren. Er warnte vor einem "Brachliegenlassen" der Flächen, weil dies zu wildem Parken einlade. Wenn man hingegen Parkplätze schaffen wolle, dann am sinnvollsten in diesem Randbereich, damit der eigentliche Platz frei bleibe.

Konrad Fleckenstein hob für die Freien Wähler gleichfalls die Probleme einer Wiederbebauung hervor. Diese rechne sich finanziell einfach nicht, deshalb reiße sich auch kein Investor um das Projekt. Die erforderlichen Stellplätze seien dort kaum zu realisieren ("eine Tiefgarage können wir uns ganz aus dem Kopf schlagen"). Nach jetzigem Stand gebe es einfach "keine Möglichkeit der Bebauung". Deshalb plädierte Fleckenstein auch dafür, die ehemals bebaute Fläche in die Platzgestaltung mit einzubeziehen, damit am Ende etwas "Ganzheitliches" herauskomme. Zugleich warnte er vor einem Verlust von Fördermitteln.

Robert Krippl sah hingegen bei einem Verkauf der beiden Grundstücke durchaus noch Spielraum. Wenn eine Gemeinde dies "ordentlich begründe", sei ein Verkauf unter dem "vollen Wert" durchaus zulässig, argumentierte er. Auch für die Grünen ist beim Grundstückswert "das letzte Wort" noch nicht gesprochen. Fraktionssprecher Claus Stegmaier plädierte für einen "langen Atem", sowohl beim Anbieten des Grundstücks als auch bei den städtebaulichen Vorgaben für eine Wiederbebauung. Auch wenn man dort vorübergehend eine Grünfläche anlege, schade dies dem Gesamtbild nicht, fand er. Was die Grünen dort indes keinesfalls entstehen sehen möchten, sind neue Parkplätze. Davon gebe es auf dem vorderen Dorfplatz und entlang der Hauptstraße bereits genug, so ihr Argument.