Malsch. (mofr) Seit der letzten Schlüsselrückgabe im Februar 2020 blieb es – coronabedingt – ruhig um die Fastnachter der Karnevalsgesellschaft Blau-Rot Malsch. Kein Helau war seither mehr im Weinort zu hören. Doch das änderte sich am vergangenen Donnerstag: Fastnachter in ganz Deutschland läuteten die fünfte Jahreszeit einläuten – und das nicht nur in Mainz und Köln, sondern auch in Malsch wurde dies gebührend gefeiert. Mit einem durchdachten Hygienekonzept feierten die Närrinnen und Narren gemeinsam auf dem Parkplatz neben der Narrhalla, dem Vereinsheim der Gesellschaft.

Um 11.11 Uhr war es dann am 11. November so weit: Nach der längsten Fastenzeit überhaupt ließ Sitzungspräsident Alexander Erhard die Glocke erklingen und begrüßte die Narrenschar mit einem dreifach kräftigen "Helau!" und das amtierende Prinzenpaar Nadine I. und Julian I. freuten sich, noch ein weiteres Jahr an ihre Amtszeit zu hängen. Die beiden absolvieren damit die bisher längste Kampagne eines Mälscher Prinzenpaares. Aufgrund des Gewohnheitsrechts, so erklärten beide mit einem Augenzwinkern, hätten die beiden nun dieses Amt für immer inne und auch Bürgermeisterin Sibylle Würfel müsse ihre Regentschaft über Malsch an sie abtreten.

Absolvieren die bisher längste Kampagne eines Mälscher Prinzenpaares: Nadine I. und Julian I. haben ihre Amtszeit wegen Corona noch einmal verlängert. Foto: Pfeifer

Ganz ungewohnt für das Programm des "11.11." in Malsch durften sich die Anwesenden über eine Büttenrede freuen. Ehrenpräsident Dieter Renninger beschwerte sich mit viel Witz und Humor über die vergangene Coronazeit und meinte, dass er von Corona die Schnauze voll habe. Zur Überraschung aller, aber vor allem von Renninger selbst, ergriff Alexander Erhard im Folgenden das Wort und berichtete von Renningers langer fastnachtlicher Karriere. Er ist ein richtiges Urgestein der Karnevalsgesellschaft Blau-Rot. Schon mit 17 Jahren begann seine Karriere als Zeremonienmeister bevor er später Elferrat, Präsident und Sitzungspräsident wurde. Auch als Büttenredner begeistert er Jahr für Jahr das Publikum der Mälscher Prunksitzung mit seinen ausgefallenen Themen.

Nun wurde er für 50 aktive Jahre mit dem Orden des Bund Deutscher Karneval "Goldener Löwe mit Brillanten" von der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine ausgezeichnet. Eigentlich gibt es dafür jedes Jahr eine Veranstaltung in Speyer, doch aufgrund der derzeitigen pandemischen Lage kann diese nicht stattfinden. Somit durften die Präsidenten Konrad Becker, Thomas Keilbach und Simon Schönhoff diese hohe Auszeichnung an Dieter Renninger bei der Fastnachtseröffnung überreichen.

Aber nicht nur er wurde ausgezeichnet, auch Stephanie Brucker, Kerstin Stier, Melanie Reuter und Michaela Eisend wurden feierlich zu Ehrensenatorinnen der Karnevalsgesellschaft ernannt. Jede der vier Frauen ist seit über 22 Jahren für die Blau-Roten aktiv, war dabei Teil des Mädchenballetts, der Prinzengarde und später selbst Prinzessin. Sie sind bis heute Teil der Gesellschaft, entweder als Trainerin oder Schatzmeisterin im Vorstand.

Der letzte Punkt im Programm war die Enthüllung und Übergabe des neuen Kampagnenordens an alle Aktiven und Mitglieder der Karnevalsgesellschaft Blau-Rot Malsch. Dieser steht dieses Jahr unter dem Motto: "Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei". Darauf abgebildet sind die drei Sakramenter, die auf dem Kirchplatz stehen. Nur haben sie auf dem Orden eine medizinische OP-Maske auf und der Hund im Vordergrund versucht das Corona-Virus zu verscheuchen.

Aber auch nach dem offiziellen Programm, welches dieses Jahr größer ausfiel, da die Proklamation nicht stattfand, blieben die Feierlustigen noch eine Weile auf dem Parkplatz und ließen es sich mit Mälscher Wein und heißer Wurst gut gehen.