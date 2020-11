Malsch. (RNZ) Rund 20 im Gewerbegebiet Malsch ansässige Gewerbebetriebe und Unternehmen verfügen in nur wenigen Monaten über eine zukunftssichere Breitbandversorgung, die hohe Übertragungsraten im Gigabitbereich erlaubt. Das teilt AVR Umweltservice, ein Unternehmen des Rhein-Neckar-Kreises, im Namen des Zweckverbands "High-Speed-Netz" mit.

Die Anschlussarbeiten für den sogenannten "Fibre to the Building"-Ausbau (FTTB), bei dem die Glasfaserleitungen bis in die Gebäude verlegt werden, sollen in Malsch direkt im Anschluss an den offiziellen Spatenstich am vergangenen Freitag beginnen. Ausgebaut werden Industriestraße, Am Bahnhof, Bahnhofstraße und Malscher Straße, rund 1700 Meter Tiefbauarbeiten sind dafür insgesamt erforderlich. Für den Bau und die Verlegung der digitalen Infrastruktur sind etwa drei Monate veranschlagt, moderate Wetterverhältnisse während der bevorstehenden Wintermonate vorausgesetzt.

"Wenn zukünftig das Surfen mit Geschwindigkeiten von einem Gigabit pro Sekunde und mehr möglich ist, dann ist das für unsere Betriebe ein echter Meilenstein im täglichen Wettbewerb um Aufträge und Arbeitsplätze", sagte Bürgermeisterin Sibylle Würfel. "Und selbstverständlich auch einer für uns als Gemeinde, denn wirtschaftlich gesunde Unternehmen leisten einen spürbaren Beitrag für die Lebensqualität und das positive Lebensgefühl vor Ort. Deshalb freuen wir uns mit unseren Betrieben, die jetzt zeitnah über eine zukunftsfähige digitale Infrastruktur verfügen".

50 Prozent der anfallenden Kosten für den FTTB-Ausbau im Gewerbegebiet Malsch übernimmt der Bund, die entsprechenden Mittel dafür stammen aus dem aktuellen "Förderprogramm Breitbandausbau Gewerbegebiete". 40 Prozent der vom Zweckverband "High-Speed-Netz" akquirierten Fördermittel kommen vom Land Baden-Württemberg. Auf der Basis dieser in Summe 90-prozentigen Finanzierung erschließt der Zweckverband derzeit insgesamt 14 Gewerbegebiete im gesamten Kreis. Das Gewerbegebiet Malsch ist die Nummer elf auf der Liste.

"Die Städte und Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis profitieren beim FTTB-Ausbau sowohl ihrer Gewerbegebiete als auch bei den innerörtlichen Anschlussmaßnahmen von ihrer Mitgliedschaft im Zweckverband ,High-Speed-Netz Rhein-Neckar’. Im Schulterschluss mit den zuständigen Gremien und Verantwortlichen steuern und koordinieren wir alle erforderlichen Maßnahmen und leisten damit gemeinsam einen wesentlichen Beitrag für die Zukunftsfähigkeit der regionalen Wirtschaftsstandorte sowie für die positive Entwicklung unserer Region insgesamt", erläutert der Technische Leiter des Zweckverbandes, Marco Stumpf.