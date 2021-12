Von Sophia Stoye

Malsch. Mit der Klimakrise nehmen auch die Waldschäden immer mehr zu. Wie es um den Malscher Wald momentan steht und was die Pläne für 2022 sind, erklärte Forstbezirksleiter Philipp Schweigler in der letzten Gemeinderatsitzung. Coronabedingt hielt er seinen Vortrag über die Waldbewirtschaftung möglichst kurz.

"2016/17 hatten wir noch kein Schadholz", erklärte er den Ratsmitgliedern. Inzwischen sehe das anders aus – vor allem wegen Borkenkäfern, Dürre oder Pilzen. "In Malsch ist das weniger die Nachfolge von Dürre oder dem Borkenkäfer", so der Forstbezirksleiter. Viel eher sei es ein Pilz gewesen, der die Eschen im Bruchwald geschädigt habe – die Folge: das sogenannte Eschentriebsterben.

Während diese Bäume an den Spitzen immer dürrer werden, so Schweigler, kommen gleichzeitig noch andere Pilze dazu, die die Wurzeln angreifen. Diese Art von Befall ist dem Fachmann zufolge von außen nicht einsehbar: "Das heißt für uns, dass wir Eschen, die an der Straße oder an einer Bebauung stehen, entfernen müssen, weil nicht mehr abzuschätzen ist, welche noch standfest sind und welche nicht", so Schweigler und ergänzt: "Letztendlich sind es alles Eschen, die befallen sind."

Grünen-Rat Sven Antoni wollte wissen, ob man tatsächlich alle Bäume fällen müsse, die abgestorben seien. "Wenn wir in Malsch alle toten Bäume stehen lassen, wird es irgendwann gefährlich", so Schweigler. Da Totholz aus Umweltschutzgründen aber sehr wichtig sei, lasse man in Naturschutzgebieten auch einige stehen.

Eichen im Bruchwald

Im Bruchwald – dort, wo die Eschen eingeschlagen wurden – habe man 2021.500 Eichen gepflanzt, informierte der Forstbezirksleiter weiter. "Wir hatten eigentlich vor, mehr zu pflanzen, das war aber nicht nötig, weil es nicht so große Freiflächen gab." Zudem habe man in diesem Jahr die Kulturen aus 2020 gepflegt und drei Waldführungen mit Kindern der Kernzeitbetreuung durchgeführt.

"Was wir 2022 im Wald vorhaben, hat mit Waldbau oder -pflege nichts zu tun", führte Schweigler weiter aus: Die einzige Maßnahme, die geplant sei, finde an der Tongrube statt. Vor wenigen Jahren fand die erste Rodung auf Malscher Gemarkung bereits statt, nun solle es damit weitergehen. "Unsere Aufgabe ist zum einen die Überwachung der Umwandlung von Wald- in Abbaufläche."

Zum anderen müsse man den Wald an anderer Stelle wieder aufforsten. Das erfolge mit einer breiten Mischung an Baumarten: unter anderem Erle, Ahorn und Eiche. Schweigler zufolge ist dafür der Betreiber der Tongrube verantwortlich, das Forstamt kontrolliert das Ganze. Denn: "Die Abholzungen sind nur genehmigt, wenn auch die Aufforstung erfolgt." Außerdem stehe es momentan um die Rekultivierung auch sehr gut.

"Eichenwälder wie in Südfrankreich"

Die Rodungsarbeiten führen laut dem Forstbezirksleiter an einem Haupterholungsweg, dem Mingolsheimer Weg, entlang. "Ich möchte, dass Sie wissen, dass das eine Maßnahme gibt, die das Waldbild deutlich verändert", so Schweigler. Statt Bäumen werde es dann eine Freifläche geben. In Hinblick auf die Waldbewirtschaftung sind für 2022 Einnahmen von über 48.000 Euro zu erwarten. Ein Großteil stammt aus dem Erlös des gerodeten Holzes. Ausgaben, etwa für die Bestandspflege oder die Kultursicherung, sind mit etwa 38.000 Euro eingeplant. "Damit ergibt sich ein Plus von ungefähr 10.000 Euro", sagte Schweigler.

Was die Zukunft des Malscher Waldes angeht, prophezeit der Fachmann auf Nachfrage von FDP-Rat Arved Oestringer "Eichenwälder wie in Südfrankreich." Der Wald werde mediterraner und lichter. Zwar stimmte auch der FDP-Rat – wie alle seine Kolleginnen und Kollegen – für den Waldbewirtschaftungsplan 2022, äußerte aber die Bitte, dem Wald künftig zu ermöglichen, sich selbst zu erholen. Einig waren sich die Rätinnen und Räte darin, dass es höchste Priorität habe, den Wald weiterhin zu erhalten. CDU-Rat Daniel Beichel brachte es dabei auf den Punkt: "Unsere Wälder sind ein wichtiges Gut für alle."

Für Klaus Müller (Freie Wähler) steht die Nachhaltigkeit des Malscher Waldes an erster Stelle – nicht der wirtschaftliche Aspekt. Ähnlich sah es Grünen-Rat Antoni: "Monetäre Verluste oder Gewinne aus dem Holzverkauf machen unsere Gemeinde weder arm noch reich. Der drohende Verlust des Waldes aufgrund der Klimakrise fällt erheblich stärker ins Gewicht."