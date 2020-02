Jetzt ist das Paulushaus in Malsch komplett: Am Samstag wurde in zweistündiger Präzisionsarbeit der Glockenturm aus Cortenstahl aufgestellt. Foto: Pfeifer

Malsch. (BeSt) Die evangelische Paulusgemeinde freut sich, dass seit letzten Samstag das Paulushaus in Malsch mit der Anlieferung und Aufstellung des Glockenturms an der Rotenberger Straße nach über drei Jahren seinen baulichen Abschluss gefunden hat.

Das Paulushaus war im Oktober 2016 an der Stelle der zuvor abgerissenen Johanneskirche errichtet worden. Aus Kostengründen konnte ein Glockenturm zunächst nicht verwirklicht werden. Drei Jahre später war die Kostenlücke im Herbst 2019 durch Spenden, Gemeindeaktionen und Bonuszuweisungen der evangelischen Landeskirche Baden für den neuen Glockenturm geschlossen. Der 124.000 Euro teure Turm (wovon 56.000 Euro durch Spenden und Eigenleistungen der Paulusgemeinde aufgebracht wurden) konnte nach einem Jahr Planung durch das Architekturbüro "Wandel Lorch" aus Saarbrücken vollendet werden.

Der fast zwölf Meter hohe Turm aus Cortenstahl wurde in Luxemburg von der Firma Bohlen gefertigt und hat eine quadratische Grundfläche mit 2,5 Metern Seitenlänge. Cortenstahl gilt als wetterfester Baustahl. Dieser Stahl bildet auf der Oberfläche durch die Witterung unter der eigentlichen Rostschicht eine besonders dichte Sperrschicht aus fest haftenden Sulfaten oder Phosphaten aus, welche das Stahlteil vor weiterer Korrosion automatisch schützt.

Der Stahl enthält zwar weniger als ein Prozent Kupfer und wird aufgrund seiner Unempfindlichkeit gegenüber Witterungseinflüssen und seiner charakteristischen Patina besonders für Akzente in der Architektur eingesetzt, wie zum Beispiel für Fassadenverkleidungen. Die Turmseite zur Straße hat die für Cortenstahl typische Patina noch nicht, da sie bisher die Auflege-Seite war, wird sich jedoch witterungsbedingt in den nächsten Monaten selbst nachfärben.

In einem Stück erreichte der Turm am Samstagmorgen gegen 9 Uhr Malsch auf einem Tieflader und wurde dann in zwei Stunden Präzisionsarbeit durch die Firma Wiesbauer aus Plankstadt zunächst aufgerichtet und dann zentimetergenau auf das Turmfundament gesetzt. In den nächsten Wochen wird die Firma Schneider Turmuhren aus Schonach im Schwarzwald einen Glockenstuhl aus Eichenholz im Erdgeschoss des Turms errichten, worin dann die drei Glocken aus den 1960er-Jahren ihr neues Zuhause finden werden.

Diese lagern seit über fünf Jahren bei der Firma Metallbau Menges-König in Rotenberg und werden dann endlich Paulus wieder hörbar machen. Auf Bodenhöhe installiert, werden die Glocken durch ein Fenster beleuchtet sichtbar sein. Der Glockenschall wird im Turm nach oben geleitet und tritt dann durch die dort bereits sichtbaren Öffnungen aus.

Die bodennahe Aufhängung bringt enorme statische Vorteile, da die Schwingkräfte wesentlich geringer ausfallen als in einem klassischen Glockenturm. "Wir sind zuversichtlich, dass die Glocken zu Ostern Paulus hörbar machen", erklärte Steffen Rotsch vom Bauausschuss der Paulusgemeinde.