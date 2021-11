Von Sebastian Lerche

Malsch. Der letzte bundesweite "Warntag", als die Sirenen zur Warnung der Bevölkerung bei Notlagen und Katastrophen getestet wurden, gilt als Fiasko. Auch in Malsch. Vor diesem Hintergrund und nach der ersten Beratung auf Antrag der Freien Wähler im November 2020 befasste sich der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung mit der Beschaffung von geeigneten Sirenen – und die boten einigen Diskussionsstoff.

Die Verwaltung drängte darauf, zeitnah zumindest ein grundsätzliches Ja zur Neueinrichtung zu erhalten, weil es gilt, die Frist eines Förderprogramms des Bunds einzuhalten: "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst", laute die Devise. Bei einer Enthaltung ermächtigte der Rat die Verwaltung, die notwendigen Schritte einzuleiten – stellte aber Bedingungen.

Man rechnet mit Gesamtkosten von 40.000 Euro für zwei Sirenenanlagen inklusive Montage, Ansteuerung und unabhängiger Stromversorgung. Eine soll den Ort alarmieren, eine das Gewerbegebiet am Bahnhof. Die Fördersumme wiederum beträgt rund 28.000 Euro, mindestens 12.000 müsste die Gemeinde also selbst tragen. Darüber hinaus könnten weitere Kosten von mindestens 2500 Euro je Sirene anfallen: Geprüft wird noch, ob sie nur Warntöne abgeben oder auch Sprachnachrichten.

Rechnungsamtsleiterin Petra Wacker erläuterte Details zum Förderprogramm und berichtete von ersten Erkundigungen über verfügbare Sirenen. Art und Funktionen könne man später noch genauer bestimmen, zumindest sei für den Förderantrag nicht relevant, was genau sich die Gemeinde wünsche.

Die Art der Alarmierung, wie weit hörbar und wie verständlich sie sein kann, ließ noch einige Fragen offen. Einige Räte zweifelten am Sinn einer Sprachdurchsage: Im ganzen Ort, für jeden Bürger, auch bei geschlossenen Fenstern und ablenkenden Umgebungsgeräuschen werde die kaum verständlich sein, hieß es. Andererseits, wurde betont, müsse für jeden klar erkennbar sein, wovor gerade gewarnt werde. Parallel werde es vermutlich auch Katastrophenmeldungen übers Handy geben, doch ob alle Menschen eines besitzen und griffbereit haben, sei auch nicht sicher gegeben, hieß es. Zwar plädierte man dafür, eine qualitätvolle Sirenenanlage zu besorgen, wenn man schon Geld ausgebe – die Frage war, wie zuverlässig und langlebig sie sei, wenn sie derart komplexe Funktionen zusätzlich biete. Mit der jetzt gefällten Entscheidung jedenfalls hat man sich noch alle Möglichkeiten offen gehalten.

Einstimmig wurde in der Sitzung der Auftrag zur Sanierung der Alten Rathausgasse vergeben: für etwas über 564.000 Euro. Das ist laut Verwaltung um einiges höher als die Kostenschätzung, was an den vollen Auftragsbüchern, womöglich auch Lieferengpässen und weiteren Faktoren liegt – einig war man sich, dass Preise auch auf absehbare Zeit nicht sinken werden, daher war man dafür, jetzt zu handeln. Im Zug der Straßensanierung investiert der Zweckverband Wasserversorgung Letzenberggruppe auch rund 226.000 Euro in neue Wasserleitungen: Kosten, an denen sich Malsch später auch beteiligen wird.