Stuttgart/Malsch. (tt) Wie kann man Fußgängern in Malschs Hauptstraße mehr Platz verschaffen? Diese Frage beschäftigt die Kommune schon seit geraumer Zeit. Nun sollen im Rahmen des Fußverkehrs-Check des Landes dafür Lösungen erarbeitet werden. Eine Fachjury hat Malsch neben neun anderen Kommunen für den Fußverkehrs-Check ausgewählt, am Montag erhielt Bürgermeisterin Sibylle Würfel die entsprechende Urkunde aus den Händen von Verkehrsminister Winfried Herrmann.

"Die ausgewählten Kommunen erhalten mit den Fußverkehrs-Checks 2020 einen besonderen Schub. Ich hoffe, dass sie die aus dem Prozess hervorgehenden Maßnahmenempfehlungen konsequent umsetzen. Das umfasst auch die Bereitschaft, Flächen zugunsten des Fußgängerverkehrs umzuverteilen", sagte Verkehrsminister Winfried Hermann. Dafür stehen seit diesem Jahr auch Fördermittel aus dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz zur Verfügung.

Die Fußverkehrs-Checks 2020 stehen unter dem Themenschwerpunkt "Mehr Platz zum Gehen". Mit dem Motto greift der Wettbewerb eine Grundanforderung des Fußverkehrs auf. Ausreichend dimensionierte Verkehrsflächen für Fußgänger motivierten die Menschen dazu, gerne und häufig zu Fuß zu gehen, heißt es in einer Pressemitteilung. Mehr Platz für Fußgängerinnen und Fußgänger verwandele Straßenräume in Lebensräume und lade so zum Austausch ein, zum Verweilen, Flanieren und Spielen.

Die Freude bei Bürgermeisterin Würfel ist groß: "Seit 2015 haben wir uns jährlich für den Fußverkehrs-Check beworben, nun hat es endlich geklappt", sagte sie auf RNZ-Nachfrage. Mit Hilfe der Aktion sollen Fußgänger in der Hauptstraße mehr Platz und Hilfestellungen wie etwa Querungshilfen bekommen. Auch die Schulwegpläne sollen erneuert und auf die aktuelle Situation angepasst werden. Das Land finanziert dafür ein Ingenieurbüro, dass sich zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort die Gegebenheiten anschauen wird.

"In erster Linie sollen die Bürger zu Wort kommen, was sie sich wünschen und wo sie die Gefahren sehen", berichtet Würfel. Neben zwei Begehungen umfasse der Fußverkehrs-Check deshalb vor allem auch die Bürgerbeteiligung. Die ersten Vorgespräche laufen schon in dieser Woche, nächstes Frühjahr sollen die Ergebnisse vorliegen. "Ich habe in Stuttgart die Gelegenheit genutzt und Verkehrsminister Herrmann gebeten, er möge den Vorschlägen für Veränderungen in der Hauptstraße, die jetzt entwickelt werden, wohlwollend gegenüber stehen", betonte Würfel. Schließlich handle es sich bei der Hauptstraße um eine Landesstraße, wo die Kommune auf die Unterstützung des Landes angewiesen sei.

Bei den Fußverkehrs-Checks des Landes bewerten Bürgerinnen und Bürger sowie Verwaltung und Politik im Rahmen von Workshops und Begehungen im Dialog die Situation des Fußverkehrs in ihrer Kommune. Mit der Unterstützung eines Fachbüros erarbeiten sie Maßnahmenvorschläge, um die Wege zu Fuß künftig noch attraktiver und sicherer zu gestalten. Ziel der Fußverkehrs-Checks ist es, den Fußverkehr in Politik und Verwaltung wieder als eigenständige und wichtige Mobilitätsform ins Bewusstsein zu rücken, konkrete Verbesserungen anzustoßen und einen Impuls für eine verstärkte Förderung des Fußverkehrs vor Ort zu setzen.