Hinter dem großen roten Hoftor öffnet sich an der Hauptstraße in Malsch eine kleine Idylle: Dorothea Rösch verkauft dort Äpfel und Birnen aus eigenem Anbau. Foto: Agnieszka Dorn

Von Agnieszka Dorn

Malsch. Das große rote Tor in der Hauptstraße von Malsch ist nicht zu übersehen: Dahinter verbirgt sich ein Kleinod, nämlich der Hofladen der Familie Rösch. "Wir sind auf unseren Hofladen stolz und freuen uns, gesunde Produkte, teilweise aus eigenem Anbau, anbieten zu können", sagt Dorothea Rösch, die mit ihrem Bruder und weiteren Familienmitgliedern das schöne Hoflädchen führt. Einst gab es an dieser Stelle einen Tante-Emma-Laden. Seither hat sich das Sortiment im Laufe der Jahre allerdings ein wenig geändert.

> Was gibt es hier? Äpfel aus eigenem Anbau sind das Hauptgeschäft vom Obsthof Rösch. Angeboten werden 13 verschiedene Apfel- und fünf unterschiedliche Birnensorten, die rund um Malsch wachsen. Weiterhin gibt es Salate, Karotten, Lauch, Brokkoli, unterschiedliche Tomatensorten, Gurken, je nach Jahreszeit auch Kürbisse, Suppengrün, Sellerie, rote Beete, Knoblauch, Paprika, Kartoffeln, Zwiebeln und Ingwer. Außerdem gibt es Eier, Walnuss-, Raps- und Sonnenblumenöl, Nudeln, Honig und Weine aus der Region. Und viele verschiedene Liköre wie Walnuss, Heidelbeere oder Roter Weinberg-Essig. Selbst hergestellt von Familie Rösch werden verschiedene Schnäpse – darunter Kirschwasser oder Himbeergeist. Zudem gibt es jeden Monat einen "Apfel des Monats". In der Advents- und Weihnachtszeit werden in dem Malscher Lädchen selbst gemachte Dekorationsartikel verkauft.

> Was ist das Besondere? Das Besondere sind die Produkte aus eigenen Anbau. Zudem der schöne dekorative Innenhof mit Pflanzen, der eine schöne Atmosphäre ausstrahlt. Es ist ein zentraler Einkaufsort in Malsch, denn der nächste Nahversorger liegt am Ende des Ortes.

> Die Geschichte des Hofladens: Angefangen hat in der Hauptstraße 77 alles mit einem typischen Tante-Emma-Laden, der von Lebensmitteln bis zur Unterwäsche so ziemlich alles anbot. Er wurde von der Mutter von Dorothea Rösch geführt. Später spezialisierte sich die Familie auf den Verkauf von eigenen Produkten – überwiegend Äpfel. Nach und nach kam weiteres Gemüse vom Mannheimer Großmarkt dazu.

> Anfahrt und Umfeld: Obsthöf Rösch, Hauptstraße 77, 69254 Malsch ist von der B 3 kommend über die L 546 erreichbar. Die Gegend lädt zum Wandern und spazieren gehen ein, sehenswert ist die Letzenbergkapelle und der traditionelle und bekannte Mälscher Markt, der ein Mal im Jahr im Ort stattfindet.

> Öffnungszeiten: Der Hofladen des Obsthof Rösch ist dienstags, donnerstags und samstags jeweils von 8.30 bis 12.30 Uhr geöffnet sowie freitags von 15 bis 18 Uhr.