Von Agnieszka Dorn

Malsch. Eigentlich hätte das Weizenbierfest des Musikvereins Konkordia dieser Tage in Malsch über die Bühne gehen sollen. Doch die erforderlichen Maßnahmen im Zug der Corona-Pandemie machten dem einen Strich durch die Rechnung. Schweren Herzens sagte der Verein das Fest ab, das schon im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Situation nicht stattfinden konnte.

Doch so ganz wollten die Musikerinnen und Musiker auf Blasmusik und Publikum nicht verzichten und gaben stattdessen ein Konzert am Vormittag auf dem Dorfplatz. Das Konzert stand unter der Leitung von Simon Schönhoff, es dauerte etwa eine Stunde und kam beim Publikum klasse an. "Wir haben uns entschlossen, ersatzweise ein kleines Platzkonzert zu geben", sagte Peter Dohmeier, der Vereinsvorsitzende. Das letzte Konzert des Vereins fand im vergangenen Oktober vor der Letzenbergkapelle statt, danach kam der Lockdown.

Eigentlich hätte der Verein vergangenes Jahr zudem das 100-jährige Bestehen gefeiert, aufgrund der Pandemie war ein Jubiläumsfest natürlich nicht möglich. Auch dieses Jahr ist an ein Nachholen nicht zu denken. Wegen der Coronamaßnahmen waren auch Proben in Präsenz nicht möglich, erst seit Juni üben die Musiker wieder – im Freien.

Dass der Verein so eine lange Zwangspause hinter sich hat, war den Musikerinnen und Musikern nicht anzumerken. Die Stimmung war großartig, sichtlich froh waren alle, dass es mit dem musikalischen und kulturellen Leben weiter geht und das gesellschaftliche Leben wieder ein wenig Aufschwung bekommt. Einige Zuhörer lauschten von den Stufen am Platz, andere hatten es sich auf niedrigen Mauern gemütlich gemacht, es gab sogar welche, die einen Klappstuhl mitgebracht hatten, wiederum andere saßen auf dem Boden. Die Musiker spielten im erforderlichen Abstand zueinander.

Den Auftakt bildete das flott klingende "Musik ist Trumpf", mit den ersten Tönen breitete sich eine tolle Atmosphäre auf dem Dorfplatz aus. Danach ging es nach Schweden mit dem Medley der berühmten Popgruppe "Abba", nicht wenige wippten zum Takt mit. Vor allem "Dancing Queen" kam bestens an und sorgte für gute Stimmung. Dem in nichts nach stand "Mamma Mia". Die Ballade "Fernando" lud zum Träumen ein.

Die musikalische Reise ging weiter nach Italien mit verschiedenen Pop-Liedern, ein Hauch "Dolce Vita" wehte durch den Weinort Malsch. Stimmung machte das flotte "Gloria" und "Sarà perché ti amo". Und auch "Azzurro" des bekannten Sängers Adriano Celentano kam bestens an.

Übersetzt bedeutet der Titel "azurblau" – nicht ganz so blau war indes der Himmel, doch trotz einiger Wolken hielt sich das Wetter bei 19 Grad und es regnete nicht. Von Italien ging die musikalische Reise weiter nach Deutschland mit dem "Badnerlied" und anschließend ins einstige Böhmen mit der Polka "Böhmischer Traum".

Die Stücke waren stimmig ausgesucht und machten Lust, mehr zu hören. Es gab immer wieder Applaus und "Bravo"-Rufe. Für den Auftritt des Musikvereins wurden 500 Euro gespendet, diese kommen den Opfern der Flutkatastrophe vor drei Wochen zugute, berichtete Peter Dohmeier.