Rauenberg. (oé) Die Finanzsituation ist auch in Rauenberg ein bestimmender Faktor in der Kommunalpolitik der kommenden Jahre. Nach schwierigen Jahren (wegen einer Steuerrückerstattung) sieht man zwar inzwischen wieder Licht am Ende des Tunnels, aber in den Himmel wachsen die Bäume deswegen noch nicht.

Ein sparsamer Umgang mit den verfügbaren Mitteln wird weiter notwendig sein. Wo die Parteien und Wählervereinigungen, die am 26. Mai in Rauenberg zur Kommunalwahl antreten, unter diesen Rahmenbedingungen ihre Schwerpunkte setzen und wie sie den Herausforderungen begegnen wollen, das haben wir in dieser Übersicht zusammengestellt.

CDU: Für ein wirtschaftlich starkes Rauenberg

Mehr Lebens- und Wohnqualität für Rauenberg haben sich die Christdemokraten auf die Fahnen geschrieben. Dazu gehört für die CDU eine "dauerhafte hausärztliche Versorgung", die Entschärfung problematischer Verkehrs- und Parksituationen "mit Augenmaß" und die schnellstmögliche Erschließung neuer Wohn- und Gewerbegebiete sowie der Aufbruch in die digitale Zukunft.

Aber auch das bürgerschaftliche Engagement soll gestärkt werden: etwa durch regelmäßige Bürgerversammlungen, damit die Bürger auch "zwischen den Wahlen zu Wort kommen", oder mithilfe einer "generationenübergreifenden Plattform", die als zentrale Anlaufstelle für "Bürger helfen Bürger"-Projekte dienen soll. Nicht zuletzt will die CDU eine langfristige Planung der Kinderbetreuung gewährleisten.

Ein "wirtschaftlich starkes Rauenberg" will die CDU durch die Ansiedlung neuer Firmen mit hohen Umwelt- und Sozialstandards erreichen, daraus resultierende höhere Gewerbesteuereinnahmen sollen die Investitionsfähigkeit der Stadt sichern und eine "intelligente Verkehrsführung" zu den Gewerbegebieten den innerörtlichen Verkehr verringern.

Was eine "zukunftsgerichtete, nachhaltige Stadtentwicklung" angeht, so unterstützt die CDU, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten, den Bau eines Multifunktionsgebäudes für Kinderbetreuung, Musikschule, Vereinsleben und Senioren. In der anstehenden Rebflurbereinigung sieht die CDU ein "Leuchtturmprojekt" für Weinbau, Natur- und Umweltschutz sowie sanften Tourismus.

Ein sicherer, beleuchteter Radweg nach Wiesloch steht ebenso auf der Agenda wie bessere Gehwege in der Gemeinde oder eine "Chill-out-Area" für Jugendliche. Um das kulturelle Angebot zu stärken und Menschen zusammenzubringen, will die CDU die Kulturhalle und weitere städtische Gebäude beleben und einen "Tag der Nachbarschaft" ins Leben rufen.

Die CDU-Gemeinderatskandidaten aus Rauenberg: Jürgen Bender, Stefan Dorando, Franz-Jürgen Haas, Theodor Hess, Alexander Köhnlein, Jochen Kyek, Laurin Benedikt Laier, Dr. Susanne Snoj, André Weis, Gregor Wipfler und Georg Wipfler; aus Malschenberg: Jürgen Steger, Christian Elsässer, Torsten Specht, Michael Müller und Monika Geppert; aus Rotenberg: Volker König, Jürgen Matz und Katrin Wagner.

Freie Wähler: Alternative zur Parteienlandschaft

Die Freien Wähler sehen sich als "einzige Alternative zur Parteienlandschaft" und betonen ihre parteipolitische Ungebundenheit "wie mehr als 95 Prozent der Bürger unserer Stadt". Auch den hohen Frauenanteil ihrer Liste (37 Prozent) hebt die Wählervereinigung hervor. Wert legt der eingetragene Verein zudem auf die Feststellung, dass die Freien Wähler in Baden-Württemberg ausschließlich auf kommunaler Ebene antreten (weshalb auch keinerlei Verbindung zu der Partei der Freien Wähler bestehe, die bei der Europawahl antritt).

Grundsätzlich sollen Entscheidungen an den finanziellen Handlungsspielräumen ausgerichtet werden, wobei die Freien Wähler für sich in Anspruch nehmen, "frei und unabhängig" zu entscheiden und ein "offenes Ohr" für die Bürger zu haben.

Unter dem Motto "Für ein blühendes Rauenberg" wollen sich die Freien Wähler für den Erhalt der drei Grundschulen in Rauenberg und seinen Ortsteilen stark machen, ebenso für bedarfsgerechte Betreuungszeiten in Kindergärten und Schulen. Die Weiterentwicklung der guten kommunalen Infrastruktur für alle Altersgruppen ist ihnen ebenso ein Anliegen wie die Stärkung von Vereins-, Jugend- und Seniorenarbeit sowie von Ehrenamt und bürgerschaftlicher Eigeninitiative. Bei der künftigen Stadtentwicklung sollen nach dem Wunsch der Freien Wähler die Bürger mit einbezogen werden.

Klar tritt man ein für die Erschließung neuer Wohngebiete (Torwingert 2, Mbg., und Sandäcker, hinter Weiherhäusel) sowie Gewerbegebiete (Langwiesen 2, hinter der HEM-Tankstelle, sowie Hohenstein-Schanzenäcker, zwischen Recycling Becker und Autobahn). Eine Vernetzung und bessere Kennzeichnung der Radwege steht ebenso auf der Agenda wie eine Optimierung des ÖPNV (etwa ein Bürgerbus zwischen den Ortsteilen zum Einkaufen für Senioren) und moderne Konzepte für ein schnelles Internet. Naherholung und naturnaher Tourismus sollen genauso gefördert werden wie Naturschutz und Artenvielfalt.

Die Gemeinderatskandidaten der Freien Wähler aus Rauenberg: Christa Albrecht, Hermann Brand, Jan Barthel, Lona Burkert, Hermann Fellhauer, Iris Fellhauer, Christian Greulich, Armin Leuschner, Andrea Ritz, Jens Sprado und Christiane Suberata; aus Malschenberg: Ludwig Schäffner, Stephan Hakala, Stefan Knopf, Gerda Nagel und Markus Wirth; aus Rotenberg: Franz Sieber, Dr. Rebecca Sinn und Heinz-Peter Schulze.

SPD: Bezahlbaren Wohnraum schaffen

Der Erhalt aller drei Grundschulen in den Ortsteilen (im Bild die Brunnenbergschule in Malschenberg) taucht in den Wahlprogrammen immer wieder auf. Foto: Pfeifer

Ein Schwerpunkt der SPD liegt bei Familie und Jugend. Hier wollen die Sozialdemokraten die Einstellung von zwei Sozialarbeitern für Grundschulen und Kitas erreichen und Lücken in der Ganztagsbetreuung der Kitas schließen. Generell sollen die Betreuungszeiten dem Bedarf entsprechend optimiert werden. Auch die SPD will sich für den Erhalt aller drei Grundschulen mit einheitlichen Ganztagesangeboten in den Stadtteilen stark machen und plädiert für die stärkere Einbindung Jugendlicher in die Gemeinderatsarbeit (zum Beispiel durch ein Jugendforum und einen gewählten Jugendsprecher).

Auch das ÖPNV-Angebot speziell für Jugendliche soll besser werden (Busspur, Ausweitung des Ruftaxi- und Nightliner-Angebots). Bei den Senioren plädieren die Sozialdemokraten vor allem für die Einrichtung einer Tagespflege für alle drei Stadtteile.

Allen Rauenbergern soll die "schnelle Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung" zugutekommen, ebenso ein beleuchteter Fahrradweg nach Wiesloch. Nach Meinung der SPD muss der Bauhof zur Pflege öffentlicher Flächen und Wege besser ausgestattet werden. Was die Stadtentwicklung angeht, so will die SPD ein Konzept "gemeinsam mit den Bürgern" erarbeitet wissen, außerdem soll ein ganzheitliches Verkehrs- und Mobilitätskonzept zur Entlastung besonders in den Stoßzeiten führen.

Eine "schnelle Umsetzung" des Gewerbegebiets Langwiesen (hinter der HEM-Tankstelle) soll der Wirtschaftsförderung dienen. Schließlich will sich die SPD für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum stark manchen, etwa durch die Förderung genossenschaftlicher Wohnbaukonzepte und durch eine Katalogisierung von Leerständen. Bürgerfeste und ein Bürgerpreis sollen das bürgerschaftliche Engagement stärken. Wichtig ist der SPD schließlich der Erhalt des Tierparks.

Die Gemeinderatskandidaten der SPD aus Rauenberg: Christiane Hütt-Berger, Elke Greulich, Alexander Bluhm, Bettina Williams, Edmund Berger, Maik Bischoff, Thomas Hinger, Birgitta Deckwer, Sebastian Kempski, Heinrich Lehn und Bernd Paul; aus Rotenberg: Elke Uhrig und Beate Knopf; aus Malschenberg: Wolfgang Mayer, Renate Hecker, Thorsten-Kay Schick, Anna-Lisa Müller und Herbert Meckler.

FDP: Für eine zukunftsorientierte Finanzpolitik

Mit drei Leitbegriffen geht die FDP in die Kommunalwahl in Rauenberg: Freiheit, Fortschritt und faire Regeln. Letztere wollen die Liberalen angesichts der "angespannten Schuldenlage" vor allem mit einer "zukunftsorientierten Finanzpolitik" erreichen, die der Kommune durch die Ausweisung neuer Wohn- und Gewerbegebiete neue Einkommensquellen erschließen soll. Priorität hat dabei vor allem das Gewerbegebiet Hohenstein-Schanzenäcker (westlich der B39), wo Betriebe angesiedelt werden sollen, die zu Rauenberg passen, so die FDP. Sie sieht sich auch den "über 90 Vereinen" im gesamten Rauenberg verpflichtet, die durch "konsequente Unterstützung" Planungssicherheit für die Zukunft erhalten sollen. Schließlich seien sie es, die das Leben in Rauenberg positiv prägten.

Dem Fortschritt soll auch die "schnellstmögliche Umsetzung des Glasfaserausbaus" dienen - gerade in den Stadtteilen Rotenberg und Malschenberg, die dabei nicht abgehängt werden dürften, so die Forderung der Liberalen. Gleiches gelte für die Grundschulen in allen Ortsteilen, die mit modernen Medien ausgestattet werden müssten, damit alle Kinder "die gleiche Ausgangsposition für weiterführende Schulen" hätten.

Die Zukunftsfähigkeit einer Gemeinde beweist sich aus Sicht der FDP gerade auch bei den Angeboten für Kinder und Jugend. Was die Kinderbetreuung angeht, setzt die FDP auf diversifizierte, bedarfsgerechte und bezahlbare Angebote, aus denen die Eltern "frei auswählen" können sollen. Die Einführung einer flächendeckenden Ganztagsgrundschule lehnen die Liberalen deshalb ab, allenfalls eine Ganztagsklasse können sie sich vorstellen. Erhalten bleiben müsse die Jugendbetreuung vor Ort, gleichzeitig plädiert die FDP für den Ausbau der ÖPNV-Verbindungen, etwa zu den Schulen in Östringen, aber auch an Wochenenden und in den Abendstunden.

Die Gemeinderatskandidaten der FDP aus Rauenberg: Friso Neumann, Jürgen Abt, Sonja Winheim, Jens Jungmann, Werner Hillenbrand, Nicole Haas, Christian Maurer, Melanie Abt, Stefan Weis, Sebastian Haas und Andrea Münch; aus Malschenberg: Beate Oblau, Augustine Amadike, Matthias Kluge, Chioma Loveth Amadike und Frank Winter; aus Rotenberg: Achim Artmann und Alexander Artmann.

Grüne: Das Klimaschutzkonzept wiederbeleben

Eine zentrale Forderung der erstmals in Rauenberg antretenden Grünen ist es, auch auf kommunaler Ebene sicherzustellen, dass die Zielvorgaben des Weltklimarats (maximal 1,5 Grad globale Erwärmung bis 2050) eingehalten werden. Mit Blick auf die angespannte Haushaltslage der Stadt, die sich nach Überzeugung der Grünen in den kommenden Jahren auch nicht deutlich entspannen wird, ließen sich viele Verbesserungen bereits durch "sehr kleine Investitionen erreichen", so die Grünen.

Sie setzen dabei vor allem auf eine Wiederbelebung des 100-seitigen Rauenberger Klimaschutzkonzepts aus dem Jahr 2016 und seines Maßnahmenkatalogs. Die Umsetzung wolle man im Gemeinderat "konsequent kontrollieren und unterstützen". Auch die Verwendung gesundheitsschädlicher Pflanzenschutzmittel wie Glyphosat auf der Gemarkung wollen die Grünen "so weit wie möglich eingeschränkt" wissen.

Was den Verkehr angeht, wollen die Grünen vor allem mehr Attraktivität, Schutz und Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger im Ort, vor allem bei anstehenden Sanierungen (Beispiel: eine separate Radspur in der Schönbornstraße). Die Stadt müsse auch die Einhaltung der Verkehrsregeln besser durchsetzen, durchaus auch mit häufigerem "Blitzen". Gerade die Situation an Rathaus- und Kirchplatz empfinden die Grünen als "großes Ärgernis".

Auch die Wege zu den Einkaufsmärkten müssen ihrer Meinung nach für Fußgänger und Radfahrer sicherer werden, dafür genügten schon kleine bauliche Maßnahmen. Weitere Forderungen sind eine separate Busspur auf der L723 nach Wiesloch (bei deren Ausbau) und die Sperrung von Schleichwegen durch die Weinberge (dies in enger Abstimmung mit den Winzern).

Zur Belebung der Innenstadt wünschen sich die Grünen verkehrsberuhigende Maßnahmen und die Einrichtung eines Wochenmarktes als "attraktiven Begegnungsort" - dies in Ergänzung, nicht in Konkurrenz zum örtlichen Einzelhandel.

Die Gemeinderatskandidaten der Grünen: Manuel Steidel, Sven Burger, Larissa Burkert, Thomas Stang, Ingo Heilmann, Hans-Joachim Scheckeler, Kristina Steidel, Binali Atik, Philipp Greilich, Roger Kuhn, Dr. Guy Cases Langhoff.