Walldorf. (pol/mare) Auf der Landesstraße L598 in Walldorf in Höhe des Leonardo-Hotels ist am Dienstagnachmittag ein Sattelzug umgekippt. Wie die Polizei in einer ersten Meldung mitteilt, blieb der Fahrer unverletzt.

Gegen 15 Uhr fuhr der Lastwagen in Richtung St. Leon-Rot. Der Auflieger war mit Quarzsand beladen. Plötzlich kam das Gespann nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte die Böschung hinab. Der unverletzte Fahrer konnte aus dem Führerhaus klettern.

Die Bergungsarbeiten, bei denen unter anderem die Freiwillige Feuerwehr aus Walldorf im Einsatz waren, dauerten mehrere Stunden und waren erst um 20.20 Uhr beendet. Danach war die Landesstraße zwischen B291, Südumgehung und St. Leon wieder frei befahrbar. Die Unfallursache ist noch unklar.

Update: 5. Februar 2019, 22.30 Uhr