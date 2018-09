Von Klaus Roß

Wiesloch. Mit Carolin Widmann, Ilya Gringolts, Tanja Tetzlaff, Isang Enders, Sharon Kam, Sebastian Manz und dem Duo Tal & Groethuysen können die Kunstfreunde Wiesloch auch in ihrer anstehenden 58. Saison wieder einige der namhaftesten Interpreten der internationalen Klassikszene im Palatin begrüßen. Dazu kommen das Quatuor Hermès, das Meccore String Quartet und das Quartetto di Cremona als herausragende Vertreter der kammermusikalischen Königsgattung. Liebhaber größerer Besetzungen dürfen sich auf die Gastspiele des SWR-Symphonieorchesters und des stets erfrischend findigen Hamburger "ensemble resonanz" freuen.

Den Anfang macht am Sonntag, 23. September, das verheißungsvolle junge Sitkovetsky-Trio, das mit seinem prominenten neuen Cellisten Isang Enders erstmals in unserer Region zu erleben sein wird. Werke von Mozart (KV 548), Beethoven (op. 70/2) und Saint-Saëns (op. 92) garantieren ein sehr eingängiges Programm.

Das Quatuor Hermès und der Pianist Nicholas Rimmer bieten am Sonntag, 14. Oktober, neben dem unvergleichlichen Brahms-Quintett op. 34 als echte Entdeckung das expressive erste Klavierquintett der 1969 verstorbenen polnischen Komponistin Grazyna Bacewicz. Die französischen Streicher haben zudem Haydns populäres "Sonnenaufgangsquartett" (op. 76/4) im Gepäck.

Überaus klangintensiv dürfte es auch am Samstag, 24. November, beim renommierten polnischen Meccore String Quartet zugehen, das neben Repertoirehits von Haydn (op. 20/4) und Tschaikowsky (op. 11) ein allzu wenig bekanntes Meisterwerk seines Landsmanns Karol Szymanowski (op. 56) präsentiert.

Ein außergewöhnlich spritziges Programm mit Rossinis "Wilhelm Tell"-Ouvertüre, Mendelssohns "Italienischer Sinfonie" und dem entdeckenswerten Klarinettenkonzert des Mendelssohn-Freundes Julius Rietz serviert am Samstag, 8. Dezember, das SWR-Symphonieorchester. Starsolist ist Sebastian Manz, Gastdirigentin die einst in Heidelberg wirkende Nürnberger Generalmusikdirektorin Joana Mallwitz.

Die hochkarätigste Solistenbesetzung der Saison folgt am Sonntag, 20. Januar, in Gestalt von Carolin Widmann (Violine), Tanja Tetzlaff (Violoncello), Sharon Kam (Klarinette) und Antti Siirala (Klavier). Erklingen werden entsprechend singuläre Stücke von Debussy (Cellosonate), Bartók (Kontraste) und Messiaen (Quatuor pour la fin du temps).

Längst mehr als ein Geheimtipp ist der Pianist Jean-Efflam Bavouzet, der am Samstag, 2. Februar, schon zum dritten Mal in den Palatin kommt. Sein fein konzipiertes Programm gibt sich mit französischen Spezialitäten von Ravel, Debussy und Boulez (Notations) sowie kaum gespielten Sonaten von Haydn, Schumann (op. 14) und Prokofjew (op. 28) äußerst vielfältig.

Für die originellste Komponistenauswahl der Spielzeit sorgt am Sonntag, 17. Februar, das gewohnt abenteuerlustige "ensemble resonanz": Carl Philipp Emanuel Bach, Arvo Pärt (Tabula rasa) und Frank Martin (Polyptyque) ergeben eine selten spannende Kombination. Solist in den Stücken der beiden letztgenannten Meister ist der exzeptionelle russische Geiger Ilya Gringolts, der zusätzlich noch Ysayes Solosonate "Ballade" beisteuern wird.

Romantik pur dann in den zwei restlichen Konzerten: Das grandiose Quartetto di Cremona gastiert am Samstag, 9. März, mit originalen Genrebeiträgen seiner berühmten Landsmänner (obenan Verdi und Respighi), das Klavierduo Tal & Groethuysen zum Saisonausklang am Sonntag, 5. Mai, bei seinem Wiesloch-Debüt mit einer attraktiven Mischung aus Standardwerken wie Schuberts f-moll-Fantasie und Fundstücken wie Gouvys virtuoser c-moll-Sonate op. 49.

Info: Ergänzende Details zu den jeweils um 19.30 Uhr beginnenden Konzerten unter www.kunstfreunde-wiesloch.de oder beim Vorsitzenden Rudolf Lauer (Telefon 06222/52351).