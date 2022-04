Von Alfred Kamuf

Kronau/St. Leon-Rot. Eine Rad-Demo als klares Zeichen für ihr Anliegen wählten die Bürgermeister der Gemeinden St. Leon-Rot, Forst, Ubstadt-Weiher, Bad Schönborn und Kronau.

Derzeit gebe es immer wieder Probleme mit den Fahrradwegen im Wald, so die einhellige Meinung: Diese würden entweder nur schleppend saniert oder sogar teilweise zurückgebaut. Das konkrete Ziel der Bürgermeister: eine zeitnahe Sanierung der allseits beliebten, von Fahrradpendlern wie Freizeitradlern intensiv genutzten Kronauer Allee sowie der Erhalt der Fahrradwege in den umliegenden Staatswäldern. Eine beachtliche Zahl von Radlern war dem Aufruf gefolgt und so traf man sich am Forster Waldspielplatz zur Demo-Fahrt zum St. Leoner See.

Nach der Begrüßung durch Forsts Bürgermeister Bernd Killinger erläuterte das Kronauer Ortsoberhaupt Frank Burkard namens der Amtskollegen Tony Löffler aus Ubstadt-Weiher, Klaus-Detlev Huge aus Bad-Schönborn und Alexander Eger aus St. Leon-Rot, der nicht teilnahm, die gemeinsame Initiative. Burkard dankte für die einstimmige Unterstützung durch alle Fraktionen des Landtages und hieß namentlich den Kreistagsabgeordneten Jürgen Wacker (FDP) bei der Demo willkommen.

Aktuell sei eine Weiterentwicklung von Radwegen unabdingbar, so Burkard, bestehende Infrastrukturen müssten erhalten bleiben. Für die dringend notwendige Sanierung der Kronauer Allee gebe es zwar eine allgemeine Zusage: "Die ist aber nichts wert, weil keine Zeitschiene angegeben ist. Das Land muss hier konkreter werden." Bernd Schneble, Leiter des Forstbezirks Hardtwald, der ebenfalls an der Demo teilnahm, hob in seiner spontanen Replik hervor, dass der Erhalt der Kronauer Allee, des einzigen Radfernwegs im Bezirk Karlsruhe, der weitgehend durch den Wald führt, unstrittig sei. Derzeit seien landesweit freilich noch Zustandserfassung und Bewertung hinsichtlich der Führung von Radwegen im Gange, die nicht unmittelbar begleitend zu einer Bundes- oder Landesstraße verlaufen.

Nach rund einstündiger Fahrt erreichte man die Erholungsanlage St. Leoner See, die sich bei klarem, etwas kühlem Frühlingswetter von ihrer besten Seite zeigte. Zum Abschluss lud Bianca Mader, Leiterin des Eigenbetriebs St. Leoner See, die in Vertretung von Bürgermeister Dr. Alexander Eger an der Fahrrad-Demo teilgenommen hatte, zu Häppchen und einem stärkenden Umtrunk in das Seerestaurant ein.