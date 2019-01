Sinsheim/Kronau. (RNZ) Interroll kündigt an, ein neues Werk in Kronau mit rund 15.000 Quadratmetern Produktionsfläche zu bauen. Das Schweizer Unternehmen investiert in Etappen insgesamt rund 40 Millionen Euro und plant die Fertigstellung des Werks bis Ende 2020.

"Interroll trägt der hohen Wachstumsdynamik bei Förderern und Sortern mit der Entscheidung für ein zweites, deutlich größeres Werk in Kronau Rechnung. Damit sichern wir auch für die Zukunft schnelle Lieferzeiten für unsere Kunden und Endanwender", sagt Jens Strüwing, Executive Vice President Products & Technology, von Interroll. Sofortmaßnahmen zur Steigerung der Produktionskapazitäten am Standort Sinsheim seien eingeleitet worden und sollen bis zur Eröffnung des neuen Werks in Kronau in Kraft bleiben.

Rund 15.000 Quadratmeter neue Produktionsfläche und 1700 Quadratmeter Bürofläche sind geplant. "Mit dem neuen Werk schaffen wir nicht nur neue Kapazitäten, sondern ordnen auch unsere Produktionsschwerpunkte insgesamt neu", sagt Strüwing. Geplant für das Werk in Kronau sei die Montage von Förderern, wie etwa die modulare Fördererplattform MCP, die gegenwärtig im Werk Sinsheim angesiedelt ist. Die in Sinsheim frei werdenden Kapazitäten sollen künftig für eine erweiterte Produktion von Sortern genutzt werden. Im neuen Werk soll auch das globale Kompetenzzentrum für Förderer angesiedelt werden.

Der neue Standort biete eine gute Anbindung ans Verkehrsnetz und an internationale Flughäfen. "Auch mit einem Umzug bleiben wir mit unseren Mitarbeitern in dieser Region, die ein sehr gutes Umfeld für uns als Industrieunternehmen bietet. Das Ausbildungsniveau ist hoch und im Markt gibt es den für uns passenden Mix an Fachkräften für ein künftiges Wachstum vor Ort", sagt Bernhard Kraus, der mit den Planungen zum neuen Werk betraute Geschäftsführer der Interroll Automation GmbH in Sinsheim.